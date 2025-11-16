A Szoboszlai Dominik vezette magyar válogatott 3–2-re kikapott az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn, így nem jutott tovább a csoportjából. A magyar csapat szinte végig jobb volt az ellenfelénél, sokáig 2–1-re vezetett, de nem sikerült a harmadik gólt megszerezni, ami végül megbosszulta magát.

Szoboszlai Dominik ezen a meccsen is mindent megtett

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik megint nagyon jól játszott

A magyar csapat a meccsen helyenként ellenfele fölé nőtt, de az írek egyenlítése után nem bírta elviselni a nyomást, az írek pedig a 96. percben megszerezték azt a gólt, amivel a sírból visszahozták magukat és továbbjutottak a pótselejtezőkig, pedig már csütörtökön kieshettek volna, ha Portugáliától kikaptak volna Dublinban. Ebben az esetben mi váltunk volna biztos pótselejtezősökké.

Képeken a dráma:

Fotó: Mirkó István

A magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt

Fotó: Mirkó István / Mirkó István



