Mint ismert, a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar válogatott 3–2-es vereséggel zárta a világbajnoki selejtezőt az írek ellen, ezzel lemaradt a pótselejtezőről. Írországban nem mindenki tudta méltósággal kezelni a drámai győzelmet.
Hogy fordulhat elő ilyen? Megalázták Szoboszlait
Sokáig úgy tűnt, Marco Rossi együttese továbbjutást érő helyen zárhat, a hajrában azonban az írek hőse, Troy Parrott a 96. percben belőtte harmadik gólját és a pótselejtezőre repítette Heimir Hallgrímsson csapatát.
A lefújás után az RTE stúdiójában kitört az öröm: a 42 éves Kevin Doyle ujjongva rohangált a kamerák előtt, majd –
egy, a közösségi médiában kiszivárgott felvétel tanúsága szerint – a képernyőre mutatva trágár megjegyzést tett Szoboszlaira: „ezt kapd be, te liverpooli köcsög”. Doyle utóbb bocsánatot kért a mellette ülő korábbi Liverpool-játékostól, Dietmar Hamanntól.
Az ír szakkommentátor viselkedése óriási port kavart,
a csatorna közösségi oldalán csak egy rövid, cenzúrázott részletet tettek közzé az ünneplésből, a teljes jelenetet viszont egy rajongó osztotta meg az X-en, ahol gyorsan vírusszerűen terjedni kezdett.
Az RTE egyelőre nem kommentálta Kevin Doyle botrányos viselkedését.