A vasárnapi Magyarország-Írország (2-3) dráma után nemcsak a pályán, hanem a stúdióban is elszabadultak az indulatok. Kevin Doyle, a Wolverhampton és a Reading korábbi támadója obszcén megjegyzést tett Szoboszlai Dominikra az RTE Sport közvetítése közben.

Mint ismert, a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar válogatott 3–2-es vereséggel zárta a világbajnoki selejtezőt az írek ellen, ezzel lemaradt a pótselejtezőről. Írországban nem mindenki tudta méltósággal kezelni a drámai győzelmet.

Kevin Doyle Szoboszlait sértegette a stúdióban
Kevin Doyle Szoboszlait sértegette a stúdióban
Fotó: Polyák Attila 

Hogy fordulhat elő ilyen? Megalázták Szoboszlait

Sokáig úgy tűnt, Marco Rossi együttese továbbjutást érő helyen zárhat, a hajrában azonban az írek hőse, Troy Parrott a 96. percben belőtte harmadik gólját és a pótselejtezőre repítette Heimir Hallgrímsson csapatát.

A lefújás után az RTE stúdiójában kitört az öröm: a 42 éves Kevin Doyle ujjongva rohangált a kamerák előtt, majd – 

egy, a közösségi médiában kiszivárgott felvétel tanúsága szerint – a képernyőre mutatva trágár megjegyzést tett Szoboszlaira: „ezt kapd be, te liverpooli köcsög”. Doyle utóbb bocsánatot kért a mellette ülő korábbi Liverpool-játékostól, Dietmar Hamanntól.

Az ír szakkommentátor viselkedése óriási port kavart,

 a csatorna közösségi oldalán csak egy rövid, cenzúrázott részletet tettek közzé az ünneplésből, a teljes jelenetet viszont egy rajongó osztotta meg az X-en, ahol gyorsan vírusszerűen terjedni kezdett.

Az RTE egyelőre nem kommentálta Kevin Doyle botrányos viselkedését.

