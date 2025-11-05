Szoboszlai Dominikék edzője, Arne Slot már látja a fényt az alagút végén a Real Madrid elleni BL-siker után.

Arne Slot Szoboszlai jó barátját, Trent Alexander-Arnoldot is üdvözölte

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlaiék edzője nagyon elégedett volt

Lenyűgöző volt a teljesítményünk, mert egy hihetetlen csapattal játszottunk, amely elképesztő formában van – csak egyszer veszített, minden más meccset megnyert

– mondta Arne Slot

A győztes gólt Alexis Mac Allister fejese jelentette Szoboszlai Dominik szabadrúgása után, a sikerhez azonban Liverpool kiváló védekezése is nagyban hozzájárult.

Slot elismerte, hogy a csapat nehéz időszakon van túl, a sok mérkőzés és kevés pihenő nehezítette a helyzetet.

„Nem keresek kifogásokat a rossz eredménysorra, de fontos volt, hogy ma hazai pályán játszhattunk, és a szurkolók extra energiát adtak, amikor már kissé fáradtak voltunk.” Kiemelte Conor Bradley kiemelkedő teljesítményét is, aki „hihetetlen intenzitással játszott”, és kulcsfontosságúnak nevezte a védők teljesítményét Vinicius és Mbappé ellen.

Arne Slot a Liverpool szurkolóit is dicsérte

A meccs atmoszférájáról így vélekedett:

Lenyűgözött a hangulat a teljes 90 perc alatt, már a meccs előtt is.

Slot beszélt arról, hogy a mérkőzés után egy rövid öleléssel búcsúzott a nyáron a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnoldtól, akit különleges játékosnak és embernek tart.

Ami a taktikát illeti, Slot elmondta, hogy vagy nagyon elől kellet letámadniuk, vagy mélyen védekezniük, hogy ne hagyjanak területet az ellenfél gyors játékosainak hátul. „Ne adjunk semmilyen teret mögöttünk, és ezt az utolsó vonalunk nagyon jól csinálta ma este.” A jó védekezést persze az is segítette, hogy nem kellett hátrányból kockáztatnunk.

Mac Allistert és a csapat edzettségi állapotát is méltatta, amelyre korábban többször panaszkodott: „Ő és a csapat egyre fittebb, ez az első lépés, hogy eredményesek legyenek. A Premier League-ben és a BL-ben sosem könnyű nyerni, és ehhez alkalmazkodni kell, különösen, ha valaki fiatalabb vagy más ligából érkezik.”

Ami az ellenfelek veszélyességét illeti, Slot megjegyezte, hogy Mbappét és Viniciust teljesen kikapcsolni lehetetlen, de a csapat majdnem mindent megtett, amit lehetett ellenük. Végül Florian Wirtz kapcsán elmondta, türelemmel kezelik, mert fiatal és most próbál alkalmazkodni a Premier League követelményeihez.

Összességében Arne Slot pozitív jövőt lát a csapatnál, különösen a védekezés és az intenzitás terén, ami kulcsfontosságú volt ebben a fontos győzelemben a Real Madrid ellen.