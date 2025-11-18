Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetben reagált a Tisza Párt jelöltjeire

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szívhez szóló bejegyzéssel reagált Szoboszlai Dominik hétfőn arra, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap Írország ellen, és ezzel elúszott a kijutás lehetősége a 2026-os világbajnokságra. A sok támogató üzenet mellett Szoboszlai sajnos számos rosszindulatú reakciót is kapott: papagájok és Arda Güler képében záporoznak a mélyütések.

Szoboszlai Dominik pályafutása talán legfájdalmasabb pillanatában, amikor az írek elleni drámai vereséggel elúszott a vb-részvétel esélye, kimondta, amit ilyen nyíltan még soha: „szeretlek, Magyarország”. A magyar válogatott csapatkapitányának érzelmekkel teli szavaira számos támogató üzenet érkezett, mint megírtuk, liverpooli csapattársai közül is többen mellé álltak.

Szoboszlai Dominik aljas támadásokat kap az írek elleni kudarc után
Szoboszlai Dominik aljas támadásokat kap az írek elleni kudarc után
Fotó: Mirkó István

 

Maga a Liverpool is kiállt Szoboszlai mellett, a klub hivatalos közösségi oldala egy szívecskét kommentelt a magyar játékos posztjához. Szoboszlai szereti Magyarországot, Liverpool pedig szereti Szoboszlait. De a világ egyes pontjain a magyar futballista elleni káröröm a jellemző, és sajnos ez is megnyilvánul a bejegyzése alatt.

Az írek és a törökök papagájokkal és Glülerrel támadják Szoboszlait

Azt már megszokhattuk, hogy az elvakult török szurkolók folyamatosan elárasztják Szoboszlai bejegyzéseit Arda Güler képeivel március óta, amikor a két játékos összekülönbözött egymással. A Real Madrid sztárja most is elárasztotta Szooszlai érzelmes posztját a törökök által, akiknek a káröröme nem is lehetne teljesebb: míg a magyar válogatott már biztosan lemarad a vb-ről, a spanyolok ellen ma este játszó török már biztosan pótselejtezős Güler vezérletével.

Szoboszlai és a papagájok: a törökök után az írek is betámadták
Szoboszlai és a papagájok: a törökök után az írek is betámadták.

Új jelenség azonban, hogy az írek is megjelentek kárörvendeni Szoboszlai közösségi oldalán. Ők papagájokkal árasztották el a magyar sztár bejegyzését, amivel egyértelműen Troy Parrottra utalnak, aki mesterhármast szerzett a budapesti sorsdöntő meccsen. De sírós mémekkel is elárasztották Szoboszlai posztját, amivel a csalódottságát röhögik ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!