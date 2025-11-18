Szoboszlai Dominik pályafutása talán legfájdalmasabb pillanatában, amikor az írek elleni drámai vereséggel elúszott a vb-részvétel esélye, kimondta, amit ilyen nyíltan még soha: „szeretlek, Magyarország”. A magyar válogatott csapatkapitányának érzelmekkel teli szavaira számos támogató üzenet érkezett, mint megírtuk, liverpooli csapattársai közül is többen mellé álltak.

Szoboszlai Dominik aljas támadásokat kap az írek elleni kudarc után

Fotó: Mirkó István

Maga a Liverpool is kiállt Szoboszlai mellett, a klub hivatalos közösségi oldala egy szívecskét kommentelt a magyar játékos posztjához. Szoboszlai szereti Magyarországot, Liverpool pedig szereti Szoboszlait. De a világ egyes pontjain a magyar futballista elleni káröröm a jellemző, és sajnos ez is megnyilvánul a bejegyzése alatt.

Az írek és a törökök papagájokkal és Glülerrel támadják Szoboszlait

Azt már megszokhattuk, hogy az elvakult török szurkolók folyamatosan elárasztják Szoboszlai bejegyzéseit Arda Güler képeivel március óta, amikor a két játékos összekülönbözött egymással. A Real Madrid sztárja most is elárasztotta Szooszlai érzelmes posztját a törökök által, akiknek a káröröme nem is lehetne teljesebb: míg a magyar válogatott már biztosan lemarad a vb-ről, a spanyolok ellen ma este játszó török már biztosan pótselejtezős Güler vezérletével.

Szoboszlai és a papagájok: a törökök után az írek is betámadták.

Új jelenség azonban, hogy az írek is megjelentek kárörvendeni Szoboszlai közösségi oldalán. Ők papagájokkal árasztották el a magyar sztár bejegyzését, amivel egyértelműen Troy Parrottra utalnak, aki mesterhármast szerzett a budapesti sorsdöntő meccsen. De sírós mémekkel is elárasztották Szoboszlai posztját, amivel a csalódottságát röhögik ki.