Csütörtökön kora este kezdődtek meg a vb-selejtezők, és az angol bajnok Liverpool több játékosa máris érintett volt a sorozat utolsó előtti fordulójában. Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milost pedig a hajrában cserélték le a magyar válogatott Örményország ellen 1-0-ra megnyert idegenbeli találkozóján, a középpályás ráadásul gólpasszt is adott Varga Barnabásnak. A Vörösök az Instagram-oldalukon meg is emlékeztek a két magyar produkciójáról.

Szoboszlai Dominik örményországi teljesítményére Liverpoolban is kitértek, de Hugo Ekitikéről nála is jobban megemlékezett a klub

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Egy briliáns gólpassz Szobótól és egy kapott gól nélküli mérkőzés Milostól győzelmet ért Magyarországnak az este" – írta a Liverpool a közösségi oldalán egy posztban, amelyet máris több mint százezren kedveltek.

Szoboszlai gólpassza után Ekitiké góljától volt hangos Liverpool

Később azonban ez szinte feledésbe merült, ugyanis késő este Franciaország 4-0-ra győzte le Ukrajna válogatottját hazai pályán, ezzel bebiztosította a világbajnoki részvételét. A Liverpool két játékosa közül Ibrahima Konaté ugyan nem lépett pályára, de

a 67. percben becserélt Hugo Ekitiké pályafutása során először volt eredményes a nemzeti csapatban,

így nem véletlen, hogy ez nagyobb visszhangot kapott a liverpooli oldalon is. A nyáron Angliába igazolt csatárnak egy külön posztban gratulált a klubja a gólhoz, majd neki, Konaténak és a francia válogatottnak a vb-kijutáshoz is külön gratuláltak a Vörösök.

Pénteken Conor Bradley (Észak-Írország), Florian Wirtz (Németország), valamint Cody Gakpo, Ryan Gravenberch és Virgil van Dijk (Hollandia) érintett világbajnoki selejtezőkön a Liverpool játékosai közül.