A Liverpool csapatában az északír Conor Bradley, valamint a holland Jeremie Frimpong sem volt bevethető, így Szoboszlai Dominik újfent a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget. Mellette bekerült a csapatba Kerkez Milos is, aki legutóbb október 25-én kezdett bajnoki meccsen a Poolban.
A szombat délutáni találkozón a Liverpool nagyon gyengén játszott, a Nottingham Forest kapusának egyetlen bravúrt sem kellett bemutatnia.
Szoboszlai kiemelkedett a gyenge Liverpoolból
A Liverpool egyébként az 1992/93-as szezon óta nem rajtolt ilyen rosszul az angol bajnokságban, így várható volt, hogy az újabb kínos kudarc után a csapattal foglalkozó portálok nem fogják kegyesen osztogatni az osztályzatokat.
A Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Szoboszlai Dominiknek. A játékáról azt írták, hogy jól teljesített jobbhátvédként, de sokkal hasznosabb volt, amikor behúzódott a pálya közepére. Kiemelik, hogy voltak jó pillanatai, amikor Mohamad Szalah-val elkezdett kombinálni. Kerkez Milos 5-öst kapott. Az értékelésében úgy fogalmaztak, hogy vegyes képet mutatott magáról ezen a meccsen. Támadójátékban tisztességes volt, a védekezésben viszont kevésbé.
- Szoboszlai mellett egyébként csak Alisson Becker kapott 6-os osztályzatos, Mohamed Szalah-t pedig 7-esre értékelték. Rajtuk kívül ennél mindenki rosszabb osztályzatot kapott.
A This is Anfield portálon is csak Szoboszlai és Szalah kapott 6-os osztályzatot a Liverpool csapatából, ennél minden játékos rosszabbat kapott. A magyar válogatott csapatkapitányáról azt írják, hogy egy ilyen nehéz napon is meg tudta őrizni a hírnevét. Jobbhátvédként is rendben volt a passzjátéka és volt egy veszélyes lövése, amit sajnos blokkolni tudtak. Megjegyzik, hogy amikor behúzódott a pályára közepére, akkor sokkal több zavart tudott kelteni.
Kerkez Milos 5-ös osztályzatot kapott, vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy semmi rosszat nem csinált a pályán. Támadásban megpróbált sebességet és hatékonyságot vinni a játékba, mellette pedig megjegyzik, hogy javult a teljesítménye.
- Érdekesség, hogy a legrosszabb (3-as) osztályzatot a nyáron 145 millió euróért szerződtetett Alexander Isak kapta, akinek továbbra sincs gólja a Premier League-ben a Liverpool színeiben.
A liverpool.com oldalon is 6-os osztályzatot adtak Szoboszlainak. Kiemelik, hogy jobbhátvédként is kamatoztatni tudja a mélységi indításait, amik rendkívül hasznosak a csapatnak. Megjegyzik, hogy a védőmunkája lassan épült fel a meccs alatt, de ez azért is lehetett, mert a magyar játékos legutóbb szeptember 30-án, a Galatasaray elleni BL-meccsen játszott jobbhátvédet.
Kerkez szintén 6-os osztályzatot kapott, kiemelik, hogy pozitív benyomást keltett, különösen a támadások során. A meccs elején Szalah remek előkészítése után a lövése a kapu fölé szállt, de a bal oldalon nagyon élénken játszott, és többször is jól zárt vissza védekezésben.
Érdekesség, hogy amíg a fent említett portáloknál Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt, addig a goal.com angol kiadásánál 3-as osztályzatot kapott a magyar válogatott csapatkapitánya. Azonban azt meg kell jegyezni, hogy nemcsak Szoboszlai teljesítményét, hanem az egész csapatét lehúzták. Mohamed Szalah és a holland Cody Gakpo kapott 5-ös osztályzatot, a legrosszabb pedig itt is Alexander Isak lett, aki 2-est kapott a tízes skálán. Szoboszlairól azt írják, jobbhátvédként kezdett, de gyakran befelé húzódott és előrébb mozgott, hogy létszámfölényt alakítson ki. Kiemelik, hogy a Forest első góljánál sokkal szorosabban kellett volna odalépnie Murillóra.
Kerkezzel (3-as) kapcsolatban azt írják, hogy az első félidőben sokkal jobban kellett volna megoldania azt a hatalmas helyzetet, amelyet Szalah tökéletesen készített elő számára. Megjegyzik, hogy a beadásai elég esetlegesek voltak a találkozón.
A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, a Bajnokok Ligájában fogadja a holland PSV Eindhoven csapatát, a Premier League-ben pedig jövő vasárnap a West Ham United vendége lesz.
