A Liverpool csapatában az északír Conor Bradley, valamint a holland Jeremie Frimpong sem volt bevethető, így Szoboszlai Dominik újfent a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget. Mellette bekerült a csapatba Kerkez Milos is, aki legutóbb október 25-én kezdett bajnoki meccsen a Poolban.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata borzalmas formában futballozik

Fotó: AFP/Darren Staples

A szombat délutáni találkozón a Liverpool nagyon gyengén játszott, a Nottingham Forest kapusának egyetlen bravúrt sem kellett bemutatnia.

Szoboszlai kiemelkedett a gyenge Liverpoolból

A Liverpool egyébként az 1992/93-as szezon óta nem rajtolt ilyen rosszul az angol bajnokságban, így várható volt, hogy az újabb kínos kudarc után a csapattal foglalkozó portálok nem fogják kegyesen osztogatni az osztályzatokat.

A Liverpool Echo 6-os osztályzatot adott Szoboszlai Dominiknek. A játékáról azt írták, hogy jól teljesített jobbhátvédként, de sokkal hasznosabb volt, amikor behúzódott a pálya közepére. Kiemelik, hogy voltak jó pillanatai, amikor Mohamad Szalah-val elkezdett kombinálni. Kerkez Milos 5-öst kapott. Az értékelésében úgy fogalmaztak, hogy vegyes képet mutatott magáról ezen a meccsen. Támadójátékban tisztességes volt, a védekezésben viszont kevésbé.

Szoboszlai mellett egyébként csak Alisson Becker kapott 6-os osztályzatos, Mohamed Szalah-t pedig 7-esre értékelték. Rajtuk kívül ennél mindenki rosszabb osztályzatot kapott.

Szoboszlai Dominik remekül futballozott a Nottingham Forest ellen

Fotó: liverpoolfc.com

A This is Anfield portálon is csak Szoboszlai és Szalah kapott 6-os osztályzatot a Liverpool csapatából, ennél minden játékos rosszabbat kapott. A magyar válogatott csapatkapitányáról azt írják, hogy egy ilyen nehéz napon is meg tudta őrizni a hírnevét. Jobbhátvédként is rendben volt a passzjátéka és volt egy veszélyes lövése, amit sajnos blokkolni tudtak. Megjegyzik, hogy amikor behúzódott a pályára közepére, akkor sokkal több zavart tudott kelteni.

Kerkez Milos 5-ös osztályzatot kapott, vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy semmi rosszat nem csinált a pályán. Támadásban megpróbált sebességet és hatékonyságot vinni a játékba, mellette pedig megjegyzik, hogy javult a teljesítménye.

Érdekesség, hogy a legrosszabb (3-as) osztályzatot a nyáron 145 millió euróért szerződtetett Alexander Isak kapta, akinek továbbra sincs gólja a Premier League-ben a Liverpool színeiben.

A liverpool.com oldalon is 6-os osztályzatot adtak Szoboszlainak. Kiemelik, hogy jobbhátvédként is kamatoztatni tudja a mélységi indításait, amik rendkívül hasznosak a csapatnak. Megjegyzik, hogy a védőmunkája lassan épült fel a meccs alatt, de ez azért is lehetett, mert a magyar játékos legutóbb szeptember 30-án, a Galatasaray elleni BL-meccsen játszott jobbhátvédet.