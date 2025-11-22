A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpoolnak létfontosságú volt a győzelem, mivel a bajnokcsapat hátránya a forduló előtt nyolc pont volt a listavezető Arsenallal szemben. A Vörösök novemberben megszakították borzalmas sorozatukat, miután legyőzték az Aston Villát, a Bajnokok Ligájában pedig a Real Madridot. Azonban a válogatott szünetre mégis keserű szájízzel mehetettek, ugyanis a Manchester City elleni rangadón megsemmisítő 3-0-s vereséget szenvedtek.

Szoboszlai Dominik visszakerült a védelem jobb oldalára

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Arne Slot együttese nem számíthatott könnyű meccsre, ugyanis az ellenfél az a Nottingham Forest volt, amely Sean Dyche októberi kinevezése óta öt meccsből mindössze egyet veszített el.

Szoboszlai és Kerkez a Liverpool védelmében

A Liverpool csapatában az északír Conor Bradley, valamint a holland Jeremie Frimpong sem volt bevethető, így Szoboszlai Dominik újfent a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget. Mellette bekerült a csapatba Kerkez Milos is, aki legutóbb október 25-én kezdett bajnoki meccsen a Liverpool csapatában.

A Liverpool remekül kezdte a mérkőzést, különösen Kerkez Milos volt aktív a bal szélen. A Mersey-parti csapat a nyolcadik percben meg is szerezhette volna a vezetést, de az argentin világbajnok Alexis Mac Allister nyolcméteres lövését az angol válogatott Elliot Anderson kifejelte a kapu torkából. A 16. percben újabb nagy liverpooli helyzet maradt ki. Ekkor Mohamed Szalah bolondította meg a Forest teljes védelmét, majd középre tette a labdát a berobbanó Kerkeznek, aki kilenc méterről lőhetett volna, azonban az utolsó pillanatban a hátulról érkező Dan Ndoye odapiszkált a magyar hátvédnek, aki így nem tudta kapura irányítani a labdát.

A folyatásban támadásban maradt a Liverpool, a 30. percben pedig Szoboszlai Dominik veszélyeztetett egy 19 méteres bombával, de bal alsóba tartó lövését a brazil Murillo blokkolni tudta.

Két perccel később aztán ismét hőssé vált a Forest brazil játékosa. Egy jobb oldali szöglet után Van Dijk csúsztatott labdáját Murillo gyűjtötte be, majd nyolc méterről a kapu jobb oldalába bombázott (0-1).