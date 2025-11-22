A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpoolnak létfontosságú volt a győzelem, mivel a bajnokcsapat hátránya a forduló előtt nyolc pont volt a listavezető Arsenallal szemben. A Vörösök novemberben megszakították borzalmas sorozatukat, miután legyőzték az Aston Villát, a Bajnokok Ligájában pedig a Real Madridot. Azonban a válogatott szünetre mégis keserű szájízzel mehetettek, ugyanis a Manchester City elleni rangadón megsemmisítő 3-0-s vereséget szenvedtek.
Arne Slot együttese nem számíthatott könnyű meccsre, ugyanis az ellenfél az a Nottingham Forest volt, amely Sean Dyche októberi kinevezése óta öt meccsből mindössze egyet veszített el.
Szoboszlai és Kerkez a Liverpool védelmében
A Liverpool csapatában az északír Conor Bradley, valamint a holland Jeremie Frimpong sem volt bevethető, így Szoboszlai Dominik újfent a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget. Mellette bekerült a csapatba Kerkez Milos is, aki legutóbb október 25-én kezdett bajnoki meccsen a Liverpool csapatában.
A Liverpool remekül kezdte a mérkőzést, különösen Kerkez Milos volt aktív a bal szélen. A Mersey-parti csapat a nyolcadik percben meg is szerezhette volna a vezetést, de az argentin világbajnok Alexis Mac Allister nyolcméteres lövését az angol válogatott Elliot Anderson kifejelte a kapu torkából. A 16. percben újabb nagy liverpooli helyzet maradt ki. Ekkor Mohamed Szalah bolondította meg a Forest teljes védelmét, majd középre tette a labdát a berobbanó Kerkeznek, aki kilenc méterről lőhetett volna, azonban az utolsó pillanatban a hátulról érkező Dan Ndoye odapiszkált a magyar hátvédnek, aki így nem tudta kapura irányítani a labdát.
A folyatásban támadásban maradt a Liverpool, a 30. percben pedig Szoboszlai Dominik veszélyeztetett egy 19 méteres bombával, de bal alsóba tartó lövését a brazil Murillo blokkolni tudta.
Két perccel később aztán ismét hőssé vált a Forest brazil játékosa. Egy jobb oldali szöglet után Van Dijk csúsztatott labdáját Murillo gyűjtötte be, majd nyolc méterről a kapu jobb oldalába bombázott (0-1).
A bekapott gól megfogta a Liverpoolt, a 35. percben pedig jöhetett volna egy újabb hidegzhany. Egy előrevágott labdát Ibrahima Konaté próbált kirúgni, de pont a mellette érkező Igor Jesusra rúgta rá a labdát, a brazil játékos pedig egy pattanás után a kapu jobb oldalába lőtt. A Liverpoolnak azonban óriási szerencséje volt, mert a játékvezető kezezés miatt érvénytelenítette a Forest gólját.
Ezt követően a Liverpool ismét magához ragadta a kezdeményezést, a 42. percben pedig az egyenlítés is összejöhetett volna. Szoboszlai bal oldali szabadrúgását Mac Allister fejelte kapura, de a jobb felsőbe tartó labdát Matz Sels védeni tudta.
A második félidő borzalmasan indult a Liverpoolnak. Rögtön a középkezdés után a Forest végigvitt egy akciót, melynek végén Neco Williams középre tálalt, az érkező Nicolo Savona pedig kilenc méterről a bal felső sarokba belsőzött (0-2).
A kétgólos hátrányban Arne Slot belenyúlt a mérkőzésbe, a középső védő Ibrahima Konaté helyére pedig a francia középcsatárt, Hugo Ekitikét küldte pályára. A Liverpool első helyzetére a 63. percig kellett várni. Ekkor egy felpasszolt labdát Szoboszlai tett sarokkal Szalah elé, az egyiptomi támadó lövőhelyzetbe került, de 13 méterről kapu mellé tüzelt.
A Liverpool edzője a 68. percben kettőt cserélt. Kerkez Milos helyére pályára küldte a skót Andy Robertsont, a svéd Alexander Isakot pedig az olasz Federico Chiesa váltotta a támadósorban.
Ezt követően a Liverpool még magasabbra tolta a védekezését, dominált a mezőnyben, de igazán komoly helyzeteket nem tudott kidolgozni a Forest kapuja előtt. A 77. percben Szoboszlainak volt egy 22 méteres bombája, de Sels fogni tudta a jobb alsóba tartó labdát, egy perccel később pedig eldőlt a mérkőzés. A csereként beállt Omari Hutchinson lövését Alisson még bravúrral védeni tudta, a kipattanóra azonban Morgan Gibbs-White érkezett elsőnek, aki 13 méterről a bal alsó sarokba lőtt (0-3).
Az utolsó percekben a Liverpool még hajtott a szépítésért, de a csapat játékosai teljesen hitehagyottak voltak, akárcsak a szurkolók, akiknek a nagy része már a lefújás előtt elhagyta az Anfieldet.
Ezzel a győzelemmel a Forest kikerült a kiesőzónából és feljött a tabella 16. helyére. A Liverpool 12 mérkőzés után csak a 11. helyen áll a Premier League-ben, hat győzelemmel és hat vereséggel.
