Az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a címvédő Liverpool 3-0-ra kikapott az Anfielden a Nottingham Forest csapatától. A találkozón a bajnokcsapat két magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára. A Liverpool ezzel hatodik vereségét szenvedte az idei Premier League-szezonban, a botrányos játék miatt pedig a csapat szurkolóinak egy része már a lefújás előtt távozott az Anfieldről.

A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milos foglalkoztató Liverpoolnak létfontosságú volt a győzelem, mivel a bajnokcsapat hátránya a forduló előtt nyolc pont volt a listavezető Arsenallal szemben. A Vörösök novemberben megszakították borzalmas sorozatukat, miután legyőzték az Aston Villát, a Bajnokok Ligájában pedig a Real Madridot. Azonban a válogatott szünetre mégis keserű szájízzel mehetettek, ugyanis a Manchester City elleni rangadón megsemmisítő 3-0-s vereséget szenvedtek. 

Dominik Szoboszlai attacking midfield of Liverpool and Hungary during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 4, 2025 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik visszakerült a védelem jobb oldalára
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Arne Slot együttese nem számíthatott könnyű meccsre, ugyanis az ellenfél az a Nottingham Forest volt, amely Sean Dyche októberi kinevezése óta öt meccsből mindössze egyet veszített el.

Szoboszlai és Kerkez a Liverpool védelmében

A Liverpool csapatában az északír Conor Bradley, valamint a holland Jeremie Frimpong sem volt bevethető, így Szoboszlai Dominik újfent a védelem jobb oldalán kapott lehetőséget. Mellette bekerült a csapatba Kerkez Milos is, aki legutóbb október 25-én kezdett bajnoki meccsen a Liverpool csapatában. 

A Liverpool remekül kezdte a mérkőzést, különösen Kerkez Milos volt aktív a bal szélen. A Mersey-parti csapat a nyolcadik percben meg is szerezhette volna a vezetést, de az argentin világbajnok Alexis Mac Allister nyolcméteres lövését az angol válogatott Elliot Anderson kifejelte a kapu torkából. A 16. percben újabb nagy liverpooli helyzet maradt ki. Ekkor Mohamed Szalah bolondította meg a Forest teljes védelmét, majd középre tette a labdát a berobbanó Kerkeznek, aki kilenc méterről lőhetett volna, azonban az utolsó pillanatban a hátulról érkező Dan Ndoye odapiszkált a magyar hátvédnek, aki így nem tudta kapura irányítani a labdát.

A folyatásban támadásban maradt a Liverpool, a 30. percben pedig Szoboszlai Dominik veszélyeztetett egy 19 méteres bombával, de bal alsóba tartó lövését a brazil Murillo blokkolni tudta. 

Két perccel később aztán ismét hőssé vált a Forest brazil játékosa. Egy jobb oldali szöglet után Van Dijk csúsztatott labdáját Murillo gyűjtötte be, majd nyolc méterről a kapu jobb oldalába bombázott (0-1). 

Nottingham Forest's Brazilian defender #05 Murillo (C) celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Nottingham Forest at Anfield in Liverpool, north west England on November 22, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Nottingham Forest a semmiből szerzett vezetést az Anfielden
Fotó: Darren Staples/AFP

A bekapott gól megfogta a Liverpoolt, a 35. percben pedig jöhetett volna egy újabb hidegzhany. Egy előrevágott labdát Ibrahima Konaté próbált kirúgni, de pont a mellette érkező Igor Jesusra rúgta rá a labdát, a brazil játékos pedig egy pattanás után a kapu jobb oldalába lőtt. A Liverpoolnak azonban óriási szerencséje volt, mert a játékvezető kezezés miatt érvénytelenítette a Forest gólját.

Ezt követően a Liverpool ismét magához ragadta a kezdeményezést, a 42. percben pedig az egyenlítés is összejöhetett volna. Szoboszlai bal oldali szabadrúgását Mac Allister fejelte kapura, de a jobb felsőbe tartó labdát Matz Sels védeni tudta. 

A második félidő borzalmasan indult a Liverpoolnak. Rögtön a középkezdés után a Forest végigvitt egy akciót, melynek végén Neco Williams középre tálalt, az érkező Nicolo Savona pedig kilenc méterről a bal felső sarokba belsőzött (0-2). 

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként futballozott a Nottingham Forest ellen
Szoboszlai Dominik remekül futballozott a Nottingham Forest ellen
Fotó: liverpoolfc.com

A kétgólos hátrányban Arne Slot belenyúlt a mérkőzésbe, a középső védő Ibrahima Konaté helyére pedig a francia középcsatárt, Hugo Ekitikét küldte pályára. A Liverpool első helyzetére a 63. percig kellett várni. Ekkor egy felpasszolt labdát Szoboszlai tett sarokkal Szalah elé, az egyiptomi támadó lövőhelyzetbe került, de 13 méterről kapu mellé tüzelt. 

A Liverpool edzője a 68. percben kettőt cserélt. Kerkez Milos helyére pályára küldte a skót Andy Robertsont, a svéd Alexander Isakot pedig az olasz Federico Chiesa váltotta a támadósorban. 

Ezt követően a Liverpool még magasabbra tolta a védekezését, dominált a mezőnyben, de igazán komoly helyzeteket nem tudott kidolgozni a Forest kapuja előtt. A 77. percben Szoboszlainak volt egy 22 méteres bombája, de Sels fogni tudta a jobb alsóba tartó labdát, egy perccel később pedig eldőlt a mérkőzés. A csereként beállt Omari Hutchinson lövését Alisson még bravúrral védeni tudta, a kipattanóra azonban Morgan Gibbs-White érkezett elsőnek, aki 13 méterről a bal alsó sarokba lőtt (0-3). 

Nottingham Forest's Welsh defender #03 Neco Williams (L) clashes with Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Nottingham Forest at Anfield in Liverpool, north west England on November 22, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Mohamed Szalah és a Liverpool is óriási gödörben van
Fotó: Darren Staples/AFP

Az utolsó percekben a Liverpool még hajtott a szépítésért, de a csapat játékosai teljesen hitehagyottak voltak, akárcsak a szurkolók, akiknek a nagy része már a lefújás előtt elhagyta az Anfieldet.

Ezzel a győzelemmel a Forest kikerült a kiesőzónából és feljött a tabella 16. helyére. A Liverpool 12 mérkőzés után csak a 11. helyen áll a Premier League-ben, hat győzelemmel és hat vereséggel. 

