Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nem léphetnek pályára a jövő nyári világbajnokságon, miután a magyar válogatott sokkoló vereséget szenvedett Írországtól – írja a This is Anfield, kiemelve, hogy mindkét Liverpool-játékos gólpasszt adott a mérkőzésen és emlékeztetett arra is, hogy a magyaroknak egy döntetlen is elég lett volna a pótselejtezős részvételhez.

Szoboszlai Dominik teljesen összetört a meccs után

Fotó: Polyák Attila

Szoboszlai és Kerkez gólpassza is szóba került

Szoboszlai és Kerkez első félidőben jegyzett gólpasszai után úgy tűnt, Marco Rossi együttese biztosan eléri célját, miután 2–1-re vezetett a szünetben, ám az AZ Alkmaar csatára, Troy Parrott mesterhármast szerzett – a győztes gólt a 96. percben lőtte –, és ezzel hihetetlen fordítást vitt véghez. Az írek 3–2-es győzelmével ők jutottak a pótselejtezőbe, míg Magyarország nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon.

Szoboszlai esetében kiemelik, hogy hat mérkőzésen egy gólt szerzett és három gólpasszt adott, kiemelkedő teljesítményt nyújtva.

A Liverpool számára pedig annak ellenére, hogy természetesen büszkék játékosaik válogatott sikereire, praktikus előnyökkel is járhat a magyar kiesés, ugyanis Szoboszlai és Kerkez nyáron így pihenőt kaphat.

A Liverpool Echo Szoboszlai Dominik esetében arról ír, hogy nem tudta visszatartani könnyeit a lefújás után, miután a magyar válogatott drámai körülmények között bukta el a világbajnoki pótselejtezőt érő helyet az írekkel szemben.

Nem tudta visszatartani a könnyeit a magyar kapitány

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

„A lefújás után a magyar játékosok a földre rogytak, Szoboszlai és Kerkez pedig szemmel láthatóan összetört a csalódottságtól” – írja a portál.

Az angol sajtóban kiemelik, hogy a Liverpoolnak kilenc játékosa biztos vb-résztvevő: Florian Wirtz, Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister, Ibrahima Konaté, Hugo Ekitike, Alisson, Joe Gomez, Curtis Jones és Wataru Endo.