Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nem lesz ott a világbajnokságon – drámai fordulat után búcsúzott Magyarország – írják a liverpooli sajtóban, miután a magyarok 3–2-re kikaptak az írektől, így a vendégek jutottak tovább a pótselejtezőkbe. Liverpoolban kiemelt figyelem kísérte a meccset a két magyar érintett miatt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nem léphetnek pályára a jövő nyári világbajnokságon, miután a magyar válogatott sokkoló vereséget szenvedett Írországtól – írja a This is Anfield, kiemelve, hogy mindkét Liverpool-játékos gólpasszt adott a mérkőzésen és emlékeztetett arra is, hogy a magyaroknak egy döntetlen is elég lett volna a pótselejtezős részvételhez.

Szoboszlai Dominik teljesen összetört a meccs után
Fotó: Polyák Attila 

Szoboszlai és Kerkez gólpassza is szóba került

Szoboszlai és Kerkez első félidőben jegyzett gólpasszai után úgy tűnt, Marco Rossi együttese biztosan eléri célját, miután 2–1-re vezetett a szünetben, ám az AZ Alkmaar csatára, Troy Parrott mesterhármast szerzett – a győztes gólt a 96. percben lőtte –, és ezzel hihetetlen fordítást vitt véghez. Az írek 3–2-es győzelmével ők jutottak a pótselejtezőbe, míg Magyarország nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon.

Szoboszlai esetében kiemelik, hogy hat mérkőzésen egy gólt szerzett és három gólpasszt adott, kiemelkedő teljesítményt nyújtva. 

A Liverpool számára pedig annak ellenére, hogy természetesen büszkék játékosaik válogatott sikereire, praktikus előnyökkel is járhat a magyar kiesés, ugyanis Szoboszlai és Kerkez nyáron így pihenőt kaphat.

A Liverpool Echo Szoboszlai Dominik esetében arról ír, hogy nem tudta visszatartani könnyeit a lefújás után, miután a magyar válogatott drámai körülmények között bukta el a világbajnoki pótselejtezőt érő helyet az írekkel szemben.

Dominik Szoboszlai of Hungary thanks the crowd for cheering after the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Nem tudta visszatartani a könnyeit a magyar kapitány
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

„A lefújás után a magyar játékosok a földre rogytak, Szoboszlai és Kerkez pedig szemmel láthatóan összetört a csalódottságtól” – írja a portál.

Az angol sajtóban kiemelik, hogy a Liverpoolnak kilenc játékosa biztos vb-résztvevő: Florian Wirtz, Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister, Ibrahima Konaté, Hugo Ekitike, Alisson, Joe Gomez, Curtis Jones és Wataru Endo.

