Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar válogatott 1-0-s jereváni győzelme után is Liverpool-lázban égtek a helyi szurkolók. Szoboszlai Dominikre és Kerkez Milosra több tucat szurkoló várt, a két játékos népszerűsége Örményországban is új szintre lépett.

A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra nyert Jerevánban Örményország ellen, azonban a vereség nem szegte kedvét a Liverpool helyi szurkolóinak, akik több mint egy órát vártak arra, hogy megpillantsák kedvenceiket, Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost.

Az örmény szurkolók is megőrültek Szoboszlaiékért
Az örmény szurkolók is megőrültek Szoboszlaiékért 
Fotó: Magyar Nemzet

Szoboszlai és Kerkez őrület Jerevánban?

A saját válogatottjuk már régen elhagyta a stadiont, de ők maradtak, hangosan skandálták a liverpooli kedvencek nevét. Mivel a magyarok a lefújás után alig két órával már indultak Budapestre, most kevés esély volt a közös fotóra vagy aláírásra.

Tömő Attila, a magyar válogatott technikai vezetője egy szerencsés szurkoló kezéből elvette a mezt, a buszra vitte, és aláíratta azt a két liverpoolival. 

A szerencsés örmény fiatal könnyes szemmel kiáltotta:

I love you, Szoboszlai! I love you, Kerkez!

 – miközben szorongatta a mezét, amin a Szoboszlai és Kerkez aláírása szerepelt.

Az Origo exkluzív videójából kiderül az is, hogy a két liverpooli mellett még kit ismertek fel az örmény szurkolók.

Felhőtlen ünneplés helyett kőkemény döntő jön vasárnap a Puskás Arénában
Drámai hírt kapott a magyar válogatott, sokkoló meglepetéssel ért véget az ír-portugál meccs
Szoboszlaiék hozták a kötelezőt, egyre közelebb a vb-pótselejtező

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!