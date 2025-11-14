A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra nyert Jerevánban Örményország ellen, azonban a vereség nem szegte kedvét a Liverpool helyi szurkolóinak, akik több mint egy órát vártak arra, hogy megpillantsák kedvenceiket, Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost.

Az örmény szurkolók is megőrültek Szoboszlaiékért

Fotó: Magyar Nemzet

Szoboszlai és Kerkez őrület Jerevánban?

A saját válogatottjuk már régen elhagyta a stadiont, de ők maradtak, hangosan skandálták a liverpooli kedvencek nevét. Mivel a magyarok a lefújás után alig két órával már indultak Budapestre, most kevés esély volt a közös fotóra vagy aláírásra.

Tömő Attila, a magyar válogatott technikai vezetője egy szerencsés szurkoló kezéből elvette a mezt, a buszra vitte, és aláíratta azt a két liverpoolival.

A szerencsés örmény fiatal könnyes szemmel kiáltotta:

I love you, Szoboszlai! I love you, Kerkez!

– miközben szorongatta a mezét, amin a Szoboszlai és Kerkez aláírása szerepelt.

Az Origo exkluzív videójából kiderül az is, hogy a két liverpooli mellett még kit ismertek fel az örmény szurkolók.