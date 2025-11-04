A mérkőzés előtt adná magát, hogy Arne Slot változtatás nélkül küldje pályára a Villa ellen győztes csapatát, de két játékos is szeretné meggyőzni a holland trénert arról, hogy helyük van a kezdőben: egy biztos, Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen.

Szoboszlai Dominik helye biztos, Kerkez Milos még küzd a kezdőcsapatért

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai ott lesz a kezdőben, de mi a helyzet Kerkezzel?

Curtis Jones ismét edzésbe állt, miután az utóbbi két találkozót kihagyta, míg Alexander Isak továbbra sem bevethető ágyéksérülése miatt. A sérültek listáján ott van még Alisson, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Jayden Danns és Stefan Bajcetic is.

Ezek a sérülések azt jelentik, hogy a Liverpool kezdője nagyrészt „adott”, néhány poszton viszont még akad kérdőjel – ezeket fejtegette a This is Anfield.

A védelemben Giorgi Mamardasvili, Conor Bradley, Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk helye szinte biztos, csakúgy, mint a támadósor kulcsemberéé, Mohamed Szalah-é, Cody Gakpóé és Hugo Ekitikéé. Középen Ryan Gravenberch várhatóan a mélyebben játszó középpályás lesz – feltéve, hogy nem jelentkezett nála újabb probléma a bokasérülése után.

A legnagyobb kérdés a balhátvéd és a középpálya összetétele. Andrew Robertson végigjátszotta a Villa elleni meccset, így Milos Kerkez friss erőt jelenthet a poszton. Középen pedig Florian Wirtz áll készen arra, hogy visszatérjen a kezdőbe – fizikalitása jól illeszkedik a Bajnokok Ligája tempójához. Ebben az esetben Szoboszlai Dominik visszahúzódhat kicsit mélyebbre, Wirtz pedig vihetné a támadóbb szerepet.

A lehetséges kezdő így nézne ki:

Mamardashvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké

Slot ugyanakkor akár változtatás nélkül is pályára küldhetné a csapatot – ami mindössze harmadszor fordulna elő a szezonban. Ez viszont azzal járna, hogy Alexis Mac Allister harmadik meccsét kezdené zsinórban,

közvetlenül azután, hogy először játszott végig 90 percet ebben az idényben. A holland szakvezető így óvatos lehet, nehogy túlerőltesse az argentin középpályást.

Amennyiben mégis a stabilitást helyezi előtérbe, a kezdő a következő lehet: