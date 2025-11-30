A statisztikák nem hazudnak: a Liverpoolnak 1953 óta nem volt ilyen rossz szériája, Szoboszlaiék a legutóbbi 12 találkozójukból kilenc vereséget szenvedtek el, és négy egymást követő idegenbeli mérkőzésen bukták el a pontokat. A Liverpoolnak ezúttal sem lesz könnyű dolga, ugyanis az a West Ham vár a címvédőre, amely a szezon eleji gyengélkedésből próbál kilábalni.

Nincs ember a világon, aki szerint Szoboszlainak ne lenne helye a Liverpool kezdőjében. Kerkez Milos viszont kikerülhet a csapatból.

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai biztos kezdő. De mi lesz Kerkezzel?

A sérültek közül Conor Bradley és Jeremie Frimpong továbbra sem áll rendelkezésre, de némi pozitív hír is érkezett. Alisson felépült, és várhatóan rendelkezésre áll majd, miután a PSV elleni meccset betegség miatt ki kellett hagynia.

Florian Wirtz rehabilitációja a végső szakaszába érkezett, így ha minden jól megy, a napokban már csatlakozhat a csapathoz. Hugo Ekitike hátfájdalmai miatt kénytelen volt pihenni, az állapota továbbra is kérdéses, de a szakvezetés szerint nem lesz gond vele a mérkőzésig.

A Liverpool várhatóan három helyen változtat majd a West Ham elleni meccsen: Alisson, Andy Robertson és Alexander Isak is bevethető lesz. Mivel Ekitike állapota kérdéses, valószínűleg elől Isak kezd majd.

Alisson visszatér a kapuba Mamardashvili helyett. Balhátvéd pozícióban Robertson veheti át a helyet Milos Kerkez helyett, aki a két nemzetközi szünet utáni vereségnél még a padon volt. Jobbhátvédben a legesélyesebb választás Curtis Jones vagy Joe Gomez.

A várható kezdő: Alisson; Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Isak

West Ham feltámadása a rossz rajt után

A West Ham nyolc vereséget szenvedett az első tíz meccsén, de Nuno Espírito Santo érkezése után javuló formát mutatnak. A nemzetközi szünet előtt otthon legyőzték a Newcastle-t és Burnley-t, majd egy 2-2-es döntetlent értek el Bournemouth-ban.

Bár a hazai PL-meccseiken 15 gólt kaptak, ennél csak a Wolverhampton (16) rosszabb 12 fordulót követően, a WHU jelenleg a tabella 17. helyén áll 11 ponttal. Nagy segítség lehet a londoni csapatnak, hogy Lucas Paquetá, aki eltiltás miatt kihagyta a bournemouth-i meccset, ismét szerepelhet a keretben. Niclas Füllkrug is felépült sérüléséből.

Crysencio Summerville és Dinos Mavropanos állapota még kérdéses, Ollie Scarles viszont biztosan nem játszik a kulcscsonttörése miatt.