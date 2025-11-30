A statisztikák nem hazudnak: a Liverpoolnak 1953 óta nem volt ilyen rossz szériája, Szoboszlaiék a legutóbbi 12 találkozójukból kilenc vereséget szenvedtek el, és négy egymást követő idegenbeli mérkőzésen bukták el a pontokat. A Liverpoolnak ezúttal sem lesz könnyű dolga, ugyanis az a West Ham vár a címvédőre, amely a szezon eleji gyengélkedésből próbál kilábalni.
Szoboszlai biztos kezdő. De mi lesz Kerkezzel?
A sérültek közül Conor Bradley és Jeremie Frimpong továbbra sem áll rendelkezésre, de némi pozitív hír is érkezett. Alisson felépült, és várhatóan rendelkezésre áll majd, miután a PSV elleni meccset betegség miatt ki kellett hagynia.
Florian Wirtz rehabilitációja a végső szakaszába érkezett, így ha minden jól megy, a napokban már csatlakozhat a csapathoz. Hugo Ekitike hátfájdalmai miatt kénytelen volt pihenni, az állapota továbbra is kérdéses, de a szakvezetés szerint nem lesz gond vele a mérkőzésig.
A Liverpool várhatóan három helyen változtat majd a West Ham elleni meccsen: Alisson, Andy Robertson és Alexander Isak is bevethető lesz. Mivel Ekitike állapota kérdéses, valószínűleg elől Isak kezd majd.
Alisson visszatér a kapuba Mamardashvili helyett. Balhátvéd pozícióban Robertson veheti át a helyet Milos Kerkez helyett, aki a két nemzetközi szünet utáni vereségnél még a padon volt. Jobbhátvédben a legesélyesebb választás Curtis Jones vagy Joe Gomez.
A várható kezdő: Alisson; Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Isak
West Ham feltámadása a rossz rajt után
A West Ham nyolc vereséget szenvedett az első tíz meccsén, de Nuno Espírito Santo érkezése után javuló formát mutatnak. A nemzetközi szünet előtt otthon legyőzték a Newcastle-t és Burnley-t, majd egy 2-2-es döntetlent értek el Bournemouth-ban.
Bár a hazai PL-meccseiken 15 gólt kaptak, ennél csak a Wolverhampton (16) rosszabb 12 fordulót követően, a WHU jelenleg a tabella 17. helyén áll 11 ponttal. Nagy segítség lehet a londoni csapatnak, hogy Lucas Paquetá, aki eltiltás miatt kihagyta a bournemouth-i meccset, ismét szerepelhet a keretben. Niclas Füllkrug is felépült sérüléséből.
Crysencio Summerville és Dinos Mavropanos állapota még kérdéses, Ollie Scarles viszont biztosan nem játszik a kulcscsonttörése miatt.
A várható kezdő a West Hamnél: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Fernandes; Bowen, Paquetá, Guilherme; Wilson
Arne Slot nyomás alatt
Bár a Liverpool vezetősége egyelőre továbbra is támogatja Arne Slot vezetőedzőt - a hírek szerint a következő két meccsen kötelező a hat pont megszerzése - , a szurkolók egyre türelmetlenebbek, mivel a problémák nem oldódtak meg. Slot szerint ugyanazokat a beszélgetéseket folytatják, mint az elmúlt másfél évben is tették, és próbálnak javulni.
Érdekesség, hogy a Liverpool az idei szezonban az összes bajnoki meccset megnyerte, amikor ők szerezték az első gólt, ugyanakkor mind a hat mérkőzést elveszítették, amikor ők kapták az első gólt.
A PSV elleni 4-1-es vereség volt az első alkalom 1992 óta, hogy három egymást követő mérkőzésen legalább három gólt kapott a csapat bajnokságban és kupában.
Szintén kiemelendő, hogy Szoboszlai Dominik mindössze egy sárga lapra van az eltiltástól, mivel eddig négyet gyűjtött az idényben. Erről korábban részletesen is írtunk.
A mérkőzés játékvezetője
A meccset Darren England vezeti majd, akinek oldalán Scott Ledger és Akil Howson lesznek asszisztensek, míg negyedik játékvezetőként Andrew Kitchen dolgozik majd. A VAR-t Paul Tierney felügyeli majd Nick Hopton segítségével.
A legutóbbi alkalommal, amikor England vezette a Liverpool meccsét, a csapat 2-1-re nyert az Everton ellen. Érdekesség, hogy West Ham mindhárom 2025-ös mérkőzését elveszítette,
amikor ő volt a játékvezető.
