Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Háború

Sokkoló nyilatkozat: Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

Sport

Megszületett a döntés Szoboszlaiékról: ezzel a csapattal mászna ki a gödörből a Liverpool

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb nehéz meccs vár a gyengén teljesítő Liverpoolra. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a West ham United vendégeként próbálhatja megszakítani rossz sorozatát az angol labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. Ami a vendégek kezdőcsapatát illeti, mindkét magyar újra a kezdőcsapatban kapott helyet, viszont Mohamed Szalah ezúttal kimaradt.

Szoboszlai Dominikék a jó szezonkezdés után szeptember végén komoly hullámvölgybe kerültek, melyből azóta sem tudtak kimászni.

Szoboszlai Dominik a West Ham ellen is bizonyíthat
Szoboszlai Dominik a West Ham ellen is bizonyíthat
Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

Szoboszlai és Kerkez is ott van a kezdőcsapatban

Noha Arne Slot csapatának volt egy-két jobb meccse, de 12 tétmérkőzéséből kilencet elveszített, a vasárnap délutáni West Ham elleni találkozót pedig három súlyos vereséggel a háta mögött várja.

Bár a West Ham United csak a 17. a tabellán, a nem lehet megnyugtató Szoboszlaiéknak, hogy a londoniak eddigi 11 pontjukból hetet a legutóbbi három fordulóban gyűjtöttek, így fel van adva a lecke a címvédőnek a 15.05-kor kezdődő találkozón.

A Liverpool az alábbi kezdőcsapattal várja az összecsapást, amelyben természetesen ott lesz Szoboszlai Dominik, de Kerkez Milos is újabb esélyt kap a bizonyításra. Mohamed Szalah nagy meglepetésre viszont csak a kispadon kezd. 

Liverpool: Alisson – Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai – Wirtz, Gakpo, Isak
Csere: Mamardashvili, Endo, Szalah, Chiesa, Jones, Ekitike, Robertson, Nyoni, Ngumoha.

Szoboszlai zseniális válaszát a kritikákra most Szalah is megemlegeti
Szoboszlai helye nem lehet kérdés, Kerkez lehet a botrányosan szereplő Liverpool nagy vesztese
Nincs könnyű meccs, Szoboszlaiéknak már a becsületük a tét
Nagy az aggodalom Szoboszlai miatt, ettől rettegnek Liverpoolban

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!