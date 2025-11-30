Megszületett a döntés Szoboszlaiékról: ezzel a csapattal mászna ki a gödörből a Liverpool

Szoboszlai Dominikék a jó szezonkezdés után szeptember végén komoly hullámvölgybe kerültek, melyből azóta sem tudtak kimászni.
Szoboszlai és Kerkez is ott van a kezdőcsapatban
Noha Arne Slot csapatának volt egy-két jobb meccse, de 12 tétmérkőzéséből kilencet elveszített, a vasárnap délutáni West Ham elleni találkozót pedig három súlyos vereséggel a háta mögött várja.
Bár a West Ham United csak a 17. a tabellán, a nem lehet megnyugtató Szoboszlaiéknak, hogy a londoniak eddigi 11 pontjukból hetet a legutóbbi három fordulóban gyűjtöttek, így fel van adva a lecke a címvédőnek a 15.05-kor kezdődő találkozón.
A Liverpool az alábbi kezdőcsapattal várja az összecsapást, amelyben természetesen ott lesz Szoboszlai Dominik, de Kerkez Milos is újabb esélyt kap a bizonyításra. Mohamed Szalah nagy meglepetésre viszont csak a kispadon kezd.
Liverpool: Alisson – Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai – Wirtz, Gakpo, Isak
Csere: Mamardashvili, Endo, Szalah, Chiesa, Jones, Ekitike, Robertson, Nyoni, Ngumoha.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
