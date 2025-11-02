Ami Szoboszlaiék Aston Villa elleni meccsét illeti, Mohamed Szalah a félidő hosszabbításában szerezte meg a vezetést, ami a 250. találata volt a Liverpoolban, majd Ryan Gravenberch a második félidő 58. percében növelte az előnyt.
Szoboszlaiék szurkoló fantasztikusak
Arne Slot elégedett volt az eredménnyel és a csapata játékával, de a szurkolók támogatást is kiemelte. Elmondta, hogy talán kissé szerencséjük is volt, hiszen az első és második gól egy kapushibából és egy szerencsés visszapattanóból született, de hangsúlyozta, hogy a fociban az eredmény számít.
„Amikor egy csapat vagy klub nehéz helyzetben van, a szurkolók sosem felejtik el, ki volt részese valami különlegesnek. Akkor is támogatnak, ha nehezebb időszakon megyünk keresztül. Ez tette különlegessé az Anfield légkörét az elmúlt hetekben, amikor a csapat nem tudott nyerni."
A vezetőedző kitért arra, hogy az Aston Villa elleni meccsen többet kontrollálták a játékot, mint az előző néhány meccsen, amelyeket jellemzően hátrányból kellett lejátszaniuk. Slot szerint nehéz összehasonlítani a játékot, ha az egyik mérkőzésen 2-0-ra vezetnek, a másikon viszont hátrányban vannak, mert a játékmenet teljesen más.
„Szerintem ezt szeretjük látni – 2-0-ra vezetünk és m irányítunk. Ha gólokra van szükségünk, akkor jobban ki kell nyílnunk, és ennek eredményeként jönnek a kontratámadások."
A holland edző dicsérte Conor Bradley játékát, aki kulcsszerepet játszott a győzelemben, és megjegyezte, hogy minél többet játszanak együtt a játékosok, annál jobban fognak működni a csapatban. Emellett kiemelte a csapat összeszokottságát és küzdeni akarását, amely végül meghozta a bravúrgyőzelmet.
Szerintem a csapatjáték döntötte el a mai meccset. Mindenki nagyon küzdött a győzelemért, a lövések elé vetették magukat, szükség esetén hátrasprinteltek, és készen álltak a letámadásokra is. Szóval sok pozitívumot lehetett hozni, ez egyik Conor Bradley játéka.
Slot hangsúlyozta, hogy Szalah 250. gólja szinte hihetetlen teljesítmény, amit már nem sokan érnek el modern futballban. A csatár nemcsak támadásban, hanem védekezésben is nagyon jól teljesített, ami további pluszt adott a csapatnak.
Szalah nagyon büszke a 250. gólra
Mohamed Szalah elmondta, hogy Liverpoolnál mindig érezni a nyomást, legyen az a tabella élén vagy nehéz sorozatban, de a szurkolók támogatása mindig megvan, még a gyengébb eredmények idején is. Kiemelte, hogy az Anfielden játszani otthon, a szurkolók bíztatása mellett, felbecsülhetetlen előnyt jelent.
Mindig éreztem a szurkolók támogatását, amióta itt vagyok. A legutóbbi eredmények alapján sem éreztem soha, hogy bármi is kevesebb lett volna, mint korábban volt. Mivel sok idegenbeli meccset játszottunk, így gyenge eredményeink voltak – ezzel teljesen tisztában vagyok. A szurkolók mindig segítenek nekünk akkor is, de ezt nem lehet összehasonlítani egy hazai meccsel az Anfielden. Ez olyan, amit 10-ből 10 alkalommal elfogadnék, ha pályára kell lépnem.
Ez a győzelem fontos lépés volt a Liverpool számára, visszahozva az önbizalmat és a jó játékot.
- Kapcsolódó cikkek:
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!