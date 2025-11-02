Ami Szoboszlaiék Aston Villa elleni meccsét illeti, Mohamed Szalah a félidő hosszabbításában szerezte meg a vezetést, ami a 250. találata volt a Liverpoolban, majd Ryan Gravenberch a második félidő 58. percében növelte az előnyt.

Szoboszlaiék edzője érthető módon elégedett volt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlaiék szurkoló fantasztikusak

Arne Slot elégedett volt az eredménnyel és a csapata játékával, de a szurkolók támogatást is kiemelte. Elmondta, hogy talán kissé szerencséjük is volt, hiszen az első és második gól egy kapushibából és egy szerencsés visszapattanóból született, de hangsúlyozta, hogy a fociban az eredmény számít.

„Amikor egy csapat vagy klub nehéz helyzetben van, a szurkolók sosem felejtik el, ki volt részese valami különlegesnek. Akkor is támogatnak, ha nehezebb időszakon megyünk keresztül. Ez tette különlegessé az Anfield légkörét az elmúlt hetekben, amikor a csapat nem tudott nyerni."

A vezetőedző kitért arra, hogy az Aston Villa elleni meccsen többet kontrollálták a játékot, mint az előző néhány meccsen, amelyeket jellemzően hátrányból kellett lejátszaniuk. Slot szerint nehéz összehasonlítani a játékot, ha az egyik mérkőzésen 2-0-ra vezetnek, a másikon viszont hátrányban vannak, mert a játékmenet teljesen más.

„Szerintem ezt szeretjük látni – 2-0-ra vezetünk és m irányítunk. Ha gólokra van szükségünk, akkor jobban ki kell nyílnunk, és ennek eredményeként jönnek a kontratámadások."

A holland edző dicsérte Conor Bradley játékát, aki kulcsszerepet játszott a győzelemben, és megjegyezte, hogy minél többet játszanak együtt a játékosok, annál jobban fognak működni a csapatban. Emellett kiemelte a csapat összeszokottságát és küzdeni akarását, amely végül meghozta a bravúrgyőzelmet.

Szerintem a csapatjáték döntötte el a mai meccset. Mindenki nagyon küzdött a győzelemért, a lövések elé vetették magukat, szükség esetén hátrasprinteltek, és készen álltak a letámadásokra is. Szóval sok pozitívumot lehetett hozni, ez egyik Conor Bradley játéka.

Slot hangsúlyozta, hogy Szalah 250. gólja szinte hihetetlen teljesítmény, amit már nem sokan érnek el modern futballban. A csatár nemcsak támadásban, hanem védekezésben is nagyon jól teljesített, ami további pluszt adott a csapatnak.