Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a legutóbbi hét tétmeccséből hatot elveszített. Miközben a címvédő a Premier League-ben sorozatban négy vereséget szenvedett, hét közben a Ligakupából is kiesett a Crystal Palace ellen. Igaz, Arne Slot több kulcsjátékosát, így Szoboszlait is pihentette, viszont Kerkez végig játszotta a 3-0-ra végződött találkozót.
A több mint egy hónapja hullámvölgyben lévő Liverpoolra nem várt könnyű mérkőzés, ugyanis szombat este azt az Aston Villát fogadta, amely a legutóbbi négy bajnokiját kivétel megnyerte, köztük a Manchester City ellenit is. Ettől függetlenül a címvédő egyértelműen azzal a céllal lépett pályára, hogy megállítsa a kudarcsorozatát, különösen, hogy egy újabb vereséggel negatív rekord születhetett volna, hiszen a Premier League-ben még soha nem kapott ki ötször egymás után.
A Mersey-parti csapat kezdőjébe visszakerült Szoboszlai, de a legutóbbi fordulóban gólt szerző Kerkez ezúttal csak a kispadon kapott helyet, ami bajnokin idén először fordult elő. A magyar válogatott balhátvéd mellett egy másik magyar is leülhetett a padra, Pécsi Ármin, aki már a szerdai kupameccset is a kispadról nézte végig, ám a Premier League-ben most először lehetett ott a tűzközelben. Mindez egyébként azt is jelentette, hogy először volt ott mindhárom magyar futballista a Liverpool meccskeretében.
Szoboszlai veszélyesen játszott, a Liverpool javított
A Liverpool már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést, ám kis híján már az ötödik percben hátrányba került, azonban Morgan Rogers lövése a kapufán csattant. Mindez figyelmeztető jel lehetett a Vörösök számára, akik ugyan fölényben játszottak, de az első igazán veszélyes hazai helyzetre egészen a 15. percig kellett várni, akkor Szoboszlai távoli lövése ment el nem sokkal a kapufa mellett. A magyar válogatott csapatkapitánya nagy kedvvel játszott, nem sokkal később pedig már kaput eltalált lövése is volt, ám a labdaszerzését követő bal lábas lövését fogta a Villa világbajnok kapusa, Emiliano Martínez.
A 33. percben ismét Szoboszlai volt a főszereplő, ezúttal szabadrúgásból veszélyeztetett, az argentin kapus pedig nagy bravúrral tudta csak kiütni a bal alsó sarokba tartó labdát.
A meglehetősen pörgős meccs első félidejének második felében a Liverpool beszorította a birminghami együttest, amely megtartani is alig tudta a labdát. Ugyan a hajrában Hugo Ekitiké betalált Szoboszlai passzából, de a francia csatár találatát les miatt jogosan érvénytelenítette a játékvezető.
Viszont alig két perccel később az elmúlt hetekben sokat kritizált Mohamed Szalah már megszerezte a vezetést a Vörösöknek - igaz, egy hatalmas kapushiba is kellett hozzá, ugyanis Martínez nemes egyszerűséggel odapasszolta a labdát az egyiptomi támadónak, aki az üres kapuba lőtt, megszerezve ezzel 250. gólját a Liverpool színeiben.
A gólt ide kattintva lehet megnézni!
A fordulás után is a Liverpool volt aktívabb, a helyzetek és a játék képe alapján pedig az volt a meglepő, hogy csak egy góllal vezetett. Viszont az 57. percben Ryan Gravenberch megduplázta a hazaiak előnyét. Az idénybeli harmadik gólját szerző holland középpályás lövése megpattant Pau Torres lábán, így a labda védhetetlenül vágódott Martínez kapujába.
A második gól ugyan megnyugodott a Liverpool, s noha Unai Emery együttesének elvétve akadt még helyzete, végül kozmetikázni sem sikerült az eredményen. A hajrában Szoboszlai még kapott egy felesleges sárga lapot, amiért nem engedte, hogy a vendégek edzője gyorsan visszaadjon egy labdát, ám ez mit sem von le abból, hogy a 25 éves magyar középpályás ezúttal is a Liverpool legjobbja volt.
Arne Slot csapata ezzel lezárta négy meccsen át tartó vereségsorozatát, pontszámban pedig beérte az egy meccsel kevesebbet játszott Bournemouth-t és feljött a harmadik helyre a tabellán.
Idei legsimább győzelmét aratta a Liverpool, ám a folytatásban pokoli hét vár az angol bajnokra, ugyanis legközelebb kedden fogadja a Real Madridot a Bajnokok Ligájában, az angol labdarúgó-bajnokságban pedig jövő hétvégén a Manchester City otthonába látogat.
A Chelsea 1-0-ra nyert a Tottenham otthonában a forduló londoni rangadóján. Enzo Maresca csapata Joao Pedro 34. percben szerzett góljával harcolta ki a győzelmet, ezzel pontszámban beérte az észak-londoniakat.
Premier League, 10. forduló:
Liverpool-Aston Villa 2-0 (1-0)
gólszerzők: Szalah (45+1.), Gravenberch (57.)
Tottenham Hotspur-Chelsea 0-1 (0-1)
