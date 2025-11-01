Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a címvédő Liverpool 2-0-ra nyert az Aston Villa ellen az Anfielden, ezzel megszakította a vereségsorozatát. Szoboszlai Dominik ezúttal is kezdőként játszotta végig a meccset, a Liverpool másik két magyarja azonban a kispadon nézte végig a találkozót.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a legutóbbi hét tétmeccséből hatot elveszített. Miközben a címvédő a Premier League-ben sorozatban négy vereséget szenvedett, hét közben a Ligakupából is kiesett a Crystal Palace ellen. Igaz, Arne Slot több kulcsjátékosát, így Szoboszlait is pihentette, viszont Kerkez végig játszotta a 3-0-ra végződött találkozót.

Megemlékezéssel kezdődött Szoboszlaiék bajnokija
Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A több mint egy hónapja hullámvölgyben lévő Liverpoolra nem várt könnyű mérkőzés, ugyanis szombat este azt az Aston Villát fogadta, amely a legutóbbi négy bajnokiját kivétel megnyerte, köztük a Manchester City ellenit is. Ettől függetlenül a címvédő egyértelműen azzal a céllal lépett pályára, hogy megállítsa a kudarcsorozatát, különösen, hogy egy újabb vereséggel negatív rekord születhetett volna, hiszen a Premier League-ben még soha nem kapott ki ötször egymás után.

A Mersey-parti csapat kezdőjébe visszakerült Szoboszlai, de a legutóbbi fordulóban gólt szerző Kerkez ezúttal csak a kispadon kapott helyet, ami bajnokin idén először fordult elő. A magyar válogatott balhátvéd mellett egy másik magyar is leülhetett a padra, Pécsi Ármin, aki már a szerdai kupameccset is a kispadról nézte végig, ám a Premier League-ben most először lehetett ott a tűzközelben. Mindez egyébként azt is jelentette, hogy először volt ott mindhárom magyar futballista a Liverpool meccskeretében.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah jumps on the pitch ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Aston Villa at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik is kezdett a Liverpoolban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai veszélyesen játszott, a Liverpool javított

A Liverpool már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést, ám kis híján már az ötödik percben hátrányba került, azonban Morgan Rogers lövése a kapufán csattant. Mindez figyelmeztető jel lehetett a Vörösök számára, akik ugyan fölényben játszottak, de az első igazán veszélyes hazai helyzetre egészen a 15. percig kellett várni, akkor Szoboszlai távoli lövése ment el nem sokkal a kapufa mellett. A magyar válogatott csapatkapitánya nagy kedvvel játszott, nem sokkal később pedig már kaput eltalált lövése is volt, ám a labdaszerzését követő bal lábas lövését fogta a Villa világbajnok kapusa, Emiliano Martínez.

A 33. percben ismét Szoboszlai volt a főszereplő, ezúttal szabadrúgásból veszélyeztetett, az argentin kapus pedig nagy bravúrral tudta csak kiütni a bal alsó sarokba tartó labdát. 

A meglehetősen pörgős meccs első félidejének második felében a Liverpool beszorította a birminghami együttest, amely megtartani is alig tudta a labdát. Ugyan a hajrában Hugo Ekitiké betalált Szoboszlai passzából, de a francia csatár találatát les miatt jogosan érvénytelenítette a játékvezető. 

Viszont alig két perccel később az elmúlt hetekben sokat kritizált Mohamed Szalah már megszerezte a vezetést a Vörösöknek - igaz, egy hatalmas kapushiba is kellett hozzá, ugyanis Martínez nemes egyszerűséggel odapasszolta a labdát az egyiptomi támadónak, aki az üres kapuba lőtt, megszerezve ezzel 250. gólját a Liverpool színeiben.

A gólt ide kattintva lehet megnézni!

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Aston Villa at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szalah 250. liverpooli gólját szerezte
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A fordulás után is a Liverpool volt aktívabb, a helyzetek és a játék képe alapján pedig az volt a meglepő, hogy csak egy góllal vezetett. Viszont az 57. percben Ryan Gravenberch megduplázta a hazaiak előnyét. Az idénybeli harmadik gólját szerző holland középpályás lövése megpattant Pau Torres lábán, így a labda védhetetlenül vágódott Martínez kapujába.

A második gól ugyan megnyugodott a Liverpool, s noha Unai Emery együttesének elvétve akadt még helyzete, végül kozmetikázni sem sikerült az eredményen. A hajrában Szoboszlai még kapott egy felesleges sárga lapot, amiért nem engedte, hogy a vendégek edzője gyorsan visszaadjon egy labdát, ám ez mit sem von le abból, hogy a 25 éves magyar középpályás ezúttal is a Liverpool legjobbja volt.

Arne Slot csapata ezzel lezárta négy meccsen át tartó vereségsorozatát, pontszámban pedig beérte az egy meccsel kevesebbet játszott Bournemouth-t és feljött a harmadik helyre a tabellán.

Idei legsimább győzelmét aratta a Liverpool, ám a folytatásban pokoli hét vár az angol bajnokra, ugyanis legközelebb kedden fogadja a Real Madridot a Bajnokok Ligájában, az angol labdarúgó-bajnokságban pedig jövő hétvégén a Manchester City otthonába látogat.

A Chelsea 1-0-ra nyert a Tottenham otthonában a forduló londoni rangadóján. Enzo Maresca csapata Joao Pedro 34. percben szerzett góljával harcolta ki a győzelmet, ezzel pontszámban beérte az észak-londoniakat.

Premier League, 10. forduló:
Liverpool-Aston Villa 2-0 (1-0)
gólszerzők: Szalah (45+1.), Gravenberch (57.)
Tottenham Hotspur-Chelsea 0-1 (0-1)

