Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a legutóbbi hét tétmeccséből hatot elveszített. Miközben a címvédő a Premier League-ben sorozatban négy vereséget szenvedett, hét közben a Ligakupából is kiesett a Crystal Palace ellen. Igaz, Arne Slot több kulcsjátékosát, így Szoboszlait is pihentette, viszont Kerkez végig játszotta a 3-0-ra végződött találkozót.

Megemlékezéssel kezdődött Szoboszlaiék bajnokija

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A több mint egy hónapja hullámvölgyben lévő Liverpoolra nem várt könnyű mérkőzés, ugyanis szombat este azt az Aston Villát fogadta, amely a legutóbbi négy bajnokiját kivétel megnyerte, köztük a Manchester City ellenit is. Ettől függetlenül a címvédő egyértelműen azzal a céllal lépett pályára, hogy megállítsa a kudarcsorozatát, különösen, hogy egy újabb vereséggel negatív rekord születhetett volna, hiszen a Premier League-ben még soha nem kapott ki ötször egymás után.

A Mersey-parti csapat kezdőjébe visszakerült Szoboszlai, de a legutóbbi fordulóban gólt szerző Kerkez ezúttal csak a kispadon kapott helyet, ami bajnokin idén először fordult elő. A magyar válogatott balhátvéd mellett egy másik magyar is leülhetett a padra, Pécsi Ármin, aki már a szerdai kupameccset is a kispadról nézte végig, ám a Premier League-ben most először lehetett ott a tűzközelben. Mindez egyébként azt is jelentette, hogy először volt ott mindhárom magyar futballista a Liverpool meccskeretében.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik is kezdett a Liverpoolban

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai veszélyesen játszott, a Liverpool javított

A Liverpool már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést, ám kis híján már az ötödik percben hátrányba került, azonban Morgan Rogers lövése a kapufán csattant. Mindez figyelmeztető jel lehetett a Vörösök számára, akik ugyan fölényben játszottak, de az első igazán veszélyes hazai helyzetre egészen a 15. percig kellett várni, akkor Szoboszlai távoli lövése ment el nem sokkal a kapufa mellett. A magyar válogatott csapatkapitánya nagy kedvvel játszott, nem sokkal később pedig már kaput eltalált lövése is volt, ám a labdaszerzését követő bal lábas lövését fogta a Villa világbajnok kapusa, Emiliano Martínez.

A 33. percben ismét Szoboszlai volt a főszereplő, ezúttal szabadrúgásból veszélyeztetett, az argentin kapus pedig nagy bravúrral tudta csak kiütni a bal alsó sarokba tartó labdát.

A meglehetősen pörgős meccs első félidejének második felében a Liverpool beszorította a birminghami együttest, amely megtartani is alig tudta a labdát. Ugyan a hajrában Hugo Ekitiké betalált Szoboszlai passzából, de a francia csatár találatát les miatt jogosan érvénytelenítette a játékvezető.