Szoboszlai Dominikék a hírek szerint pénteken nem jelentek meg az AXA Edzőközpontban, mindez azért különösen meglepő, mert ez két nappal a West Ham elleni mérkőzés előtt történt.

Szoboszlai Dominikék péntekre pihenőnapot kaptak

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Miért nem edzettek Szoboszlaiék?

Ennek nem más az oka, mint hogy

a Liverpool játékosai egy pihenőnapot kaptak a jelenlegi nehéz időszak közepette.

Slot szokásától eltérően csütörtök délután tartotta meg a mérkőzés előtti sajtótájékoztatót, nem pedig péntek délelőtt. Ez azt is jelentette, hogy a játékosok és a stáb szabadnapot kaptak a vasárnapi londoni mérkőzés előtt.

Nem ez az első alkalom, hogy Slot ilyen ütemtervet alkalmaz: például februárban, a Man City elleni 2-0-s győzelem előtt is hasonló módon pihentette a csapatot. Januárban pedig arról beszélt, hogy ideális lenne, ha három nappal a mérkőzés előtt is lenne pihenőnap, bár ez nem mindig megvalósítható.

Az orvosi stáb ezért nemcsak a fizikai terhelést, hanem a játékosok mentális állapotát is szigorúan figyeli a zsúfolt programban.

A döntést azonban sokan bírálják a csapat rossz sorozata miatt.

Így a Liverpool csak a mérkőzés előtti napon, szombaton tart teljes értékű edzést, mielőtt Londonba utazik.

Arne Slot reméli, hogy Florian Wirtz is visszatérhet a többiek közé sérülés után, ám így is lesznek hiányzók a West Ham ellen. Frimpong és Bradley biztosan hiányoznak majd, akárcsak a hosszabb ideje sérült Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic és Jayden Danns. Alisson már egészséges, miután a PSV ellen vírusos betegség miatt nem játszhatott, míg Ekitike játéka még bizonytalan.

Slot a legutóbbi sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy Joe Gomez és Ibrahima Konaté is kisebb sérülésekkel küzd, de valószínűleg mindketten bevethetőek lesznek.