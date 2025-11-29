Szoboszlai Dominikék a hírek szerint pénteken nem jelentek meg az AXA Edzőközpontban, mindez azért különösen meglepő, mert ez két nappal a West Ham elleni mérkőzés előtt történt.
Miért nem edzettek Szoboszlaiék?
Ennek nem más az oka, mint hogy
a Liverpool játékosai egy pihenőnapot kaptak a jelenlegi nehéz időszak közepette.
Slot szokásától eltérően csütörtök délután tartotta meg a mérkőzés előtti sajtótájékoztatót, nem pedig péntek délelőtt. Ez azt is jelentette, hogy a játékosok és a stáb szabadnapot kaptak a vasárnapi londoni mérkőzés előtt.
Nem ez az első alkalom, hogy Slot ilyen ütemtervet alkalmaz: például februárban, a Man City elleni 2-0-s győzelem előtt is hasonló módon pihentette a csapatot. Januárban pedig arról beszélt, hogy ideális lenne, ha három nappal a mérkőzés előtt is lenne pihenőnap, bár ez nem mindig megvalósítható.
Az orvosi stáb ezért nemcsak a fizikai terhelést, hanem a játékosok mentális állapotát is szigorúan figyeli a zsúfolt programban.
A döntést azonban sokan bírálják a csapat rossz sorozata miatt.
Így a Liverpool csak a mérkőzés előtti napon, szombaton tart teljes értékű edzést, mielőtt Londonba utazik.
Arne Slot reméli, hogy Florian Wirtz is visszatérhet a többiek közé sérülés után, ám így is lesznek hiányzók a West Ham ellen. Frimpong és Bradley biztosan hiányoznak majd, akárcsak a hosszabb ideje sérült Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic és Jayden Danns. Alisson már egészséges, miután a PSV ellen vírusos betegség miatt nem játszhatott, míg Ekitike játéka még bizonytalan.
Slot a legutóbbi sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy Joe Gomez és Ibrahima Konaté is kisebb sérülésekkel küzd, de valószínűleg mindketten bevethetőek lesznek.
