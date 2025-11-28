A külföldi sajtóhírek szerint nem elképzelhetetlen, hogy Szoboszlai Dominik hamarosan újra együtt dolgozhat majd a korábbi edzőjével, Jürgen Klopp-pal.
Jürgen Klopp visszatér Szoboszlaiékhoz?
A 58 éves Kloppot, aki 2024 nyarán adta át helyét Slotnak, ismét remek jelöltnek tartják az Anfield vezetői, ha elveszítik a türelmüket a holland menedzserrel szemben. Bár Klopp jelenleg a Red Bull globális futballért felelős vezetője, várhatóan csak szezon végéig kérnék fel a csapat átmeneti irányítására.
Ennek az az oka, hogy a klub tulajdonosai, az amerikai Fenway Sports Group (FSG) hosszú távon Paris Saint-Germain edzőjét, Luis Enriquét célozták meg.
Slot – aki egyre nagyobb nyomás alatt áll a 12 mérkőzésből 9 vereséggel terhelt rémálomsorozat miatt – azt állítja, hogy még mindig élvezi az FSG támogatását. A holland szakember szerint az elmúlt másfél évben ugyanazok a beszélgetések zajlottak a klubvezetőkkel, és ez a helyzet a mostani mélypont közepette sem változott.
Ugyanakkor a SunSport információi szerint a Liverpool vezetői aggódnak, hogy Slot elvesztette az írányítást a csapat felett. Slot rekordösszegű, 426 millió fontos nyári igazolásai után ugyanis a Liverpool a bajnoki címvédőből lassan kis túlzással kiesőjelöltté válik.
Az igazgatótanács már felkészült a legrosszabb forgatókönyvre, amelyben Klopp is szóba kerül, aki 2020-ban vetett véget a Liverpool 30 éves bajnoki várakozásának.
A PSV Eindhoven elleni 4-1-es hazai vereség után – amely miatt a klub már a történetének legrosszabb formáját idézi 1953/54 óta – Slot így nyilatkozott:
Egyáltalán nem aggódom az állásom miatt, mert a játékosok gyakran megmutatják minőségüket, igaz ez nem tükröződik a pontszámokban vagy az eredményekben. Persze tudom, hogy nekem is jobban kell teljesítenem, és normálisnak tartom, ha az embereknek eltér a véleményük, hogy normális-e, ha ennyi vereség után a klub nem vált, de ezt nem nekem kell eldöntenem. Továbbra is sok támogatást kapok a vezetőségtől és biztos vagyok a pozíciómban. Nem kapok minden percben telefonhívást, hogy bíznak bennem, de a normális beszélgetéseink során érzem a bizalmat.
Az igazgatótanács eredetileg várni akart az év elejéig, hogy lássa, Slot tud-e fordítani a helyzeten. Egy újabb vasárnapi vereség a West Ham ellen azonban nem csak Slot helyzetét nehezítené, de FSG-t is is beavatkozásra kényszerítené, különösen úgy, hogy a szurkolók mérkőzés végén füttyszóval fejezték ki az elégedetlenségüket.
Az amerikai tulajdonosokban közben nő az aggodalom, hogy a játékosokra költött nagy összegek, köztük az 130 millió fontos Alexander Isak leigazolás ellenére a Bajnokok Ligája szereplés is összeomolhat hamarosan.
A Liverpoolra még kemény idegenbeli mérkőzések várnak Inter Milan és Marseille ellen,
miközben ha a Premier League-ben nem tudják kiharcolni a Bajnokok Ligáját érő helyek egyikét, az legalább 53 millió font bevételkiesést jelentene.
„Egyetértek vele, hogy a színvonal nem érte el a szokásos szintet, de sorozatosan ütés éri a csapatot, és úgy tűnik, hogy még a legkisebb hibánál is gólt kapunk. Nem látom, hogy alább adnánk a kezdeti hozzáállásból amikor hátrányba kerülünk.
De a sokadig ütés után már más volt a helyzet, és amikor 3-1-re vezettek, az megviselte a játékosokat, és az nem az a szellem volt, amit látni akarok. Az elvárásom minimum az, hogy harcoljunk.
Ez az időszak tehát komoly döntésekkel teli lehet a Liverpool számára, hiszen a csapat helyzete súlyos és a vezetőségnek fel kell készülnie minden eshetőségre, akár Klopp visszatérésére is.
- Kapcsolósó cikkek:
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.