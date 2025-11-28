A külföldi sajtóhírek szerint nem elképzelhetetlen, hogy Szoboszlai Dominik hamarosan újra együtt dolgozhat majd a korábbi edzőjével, Jürgen Klopp-pal.

Jürgen Klopp segíthet kimásznia a gödörből Szoboszlaiéknak

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Jürgen Klopp visszatér Szoboszlaiékhoz?

A 58 éves Kloppot, aki 2024 nyarán adta át helyét Slotnak, ismét remek jelöltnek tartják az Anfield vezetői, ha elveszítik a türelmüket a holland menedzserrel szemben. Bár Klopp jelenleg a Red Bull globális futballért felelős vezetője, várhatóan csak szezon végéig kérnék fel a csapat átmeneti irányítására.

Ennek az az oka, hogy a klub tulajdonosai, az amerikai Fenway Sports Group (FSG) hosszú távon Paris Saint-Germain edzőjét, Luis Enriquét célozták meg.



Luis Enrique Liverpoolban? Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Slot – aki egyre nagyobb nyomás alatt áll a 12 mérkőzésből 9 vereséggel terhelt rémálomsorozat miatt – azt állítja, hogy még mindig élvezi az FSG támogatását. A holland szakember szerint az elmúlt másfél évben ugyanazok a beszélgetések zajlottak a klubvezetőkkel, és ez a helyzet a mostani mélypont közepette sem változott.

Ugyanakkor a SunSport információi szerint a Liverpool vezetői aggódnak, hogy Slot elvesztette az írányítást a csapat felett. Slot rekordösszegű, 426 millió fontos nyári igazolásai után ugyanis a Liverpool a bajnoki címvédőből lassan kis túlzással kiesőjelöltté válik.

Az igazgatótanács már felkészült a legrosszabb forgatókönyvre, amelyben Klopp is szóba kerül, aki 2020-ban vetett véget a Liverpool 30 éves bajnoki várakozásának.

A PSV Eindhoven elleni 4-1-es hazai vereség után – amely miatt a klub már a történetének legrosszabb formáját idézi 1953/54 óta – Slot így nyilatkozott:

Egyáltalán nem aggódom az állásom miatt, mert a játékosok gyakran megmutatják minőségüket, igaz ez nem tükröződik a pontszámokban vagy az eredményekben. Persze tudom, hogy nekem is jobban kell teljesítenem, és normálisnak tartom, ha az embereknek eltér a véleményük, hogy normális-e, ha ennyi vereség után a klub nem vált, de ezt nem nekem kell eldöntenem. Továbbra is sok támogatást kapok a vezetőségtől és biztos vagyok a pozíciómban. Nem kapok minden percben telefonhívást, hogy bíznak bennem, de a normális beszélgetéseink során érzem a bizalmat.

Az igazgatótanács eredetileg várni akart az év elejéig, hogy lássa, Slot tud-e fordítani a helyzeten. Egy újabb vasárnapi vereség a West Ham ellen azonban nem csak Slot helyzetét nehezítené, de FSG-t is is beavatkozásra kényszerítené, különösen úgy, hogy a szurkolók mérkőzés végén füttyszóval fejezték ki az elégedetlenségüket.