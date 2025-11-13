Mint azt a Magyar Nemzet megírta, a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb elemzése szerint Szoboszlai Dominik a világ ötödik legmagasabb fizetését érdemlő futballista. Legalábbis erre a megállapításra jutottak a kutatók egy komplex statisztikai modell alapján, amely többek között olyan faktorokat számszerűsített, mint a lejátszott percek, a bajnokságok erőssége, amelyekben szerepelnek az adott focisták, vagy a kezdőként teljesített mérkőzések aránya az összes meccshez képest. Nos, ha lehet hinni a kiszivárgott híreknek, jelenleg Szoboszlai Liverpoolban heti bruttó 120 000 fontot, plusz az esetleges bónuszokkal maximum 150 000 fontot kereshet, ami évente bruttó nagyjából 7,8 millió font (körülbelül 3,4 milliárd forint), ami nem egy rossz fizetés. Azonban, a CIES szerint nem ennyit, hanem, dobpergés, 6,5 milliárd forintot kellene keresnie a 25 éves középpályásnak.

Szoboszlai a Liverpool és a magyar válogatott alapembere

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai nem akárkiket előz meg a svájci listán

A lista élén egyébként Kylian Mbappé (Real Madrid) áll, aki a számítások szerint évi 22,8 millió eurós bruttó fizetést érdemelne sportteljesítménye alapján, őt Mohamed Salah (Liverpool) követi, míg a harmadik Jude Bellingham (Real Madrid) lett. Szoboszlai ezen a listán az előkelő ötödik helyen végzett, olyan nagyságokat megelőzve, mint Vinícius Jr., Erling Haaland vagy Lamine Yamal.

A magyar válogatott csapatkapitányára és a nemzeti tizenegyre csütörtökön kora este Örményország legjobbjai várnak a világbajnoki selejtezőn. Ezen a mérkőzésen nagyot léphet Marco Rossi együttese a világbajnoki pótselejtező irányába, sőt, akár azt a pozíciót be is biztosíthatja, ha a portugálok és a magyarok is nyernek a saját meccsükön.