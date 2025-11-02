Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 2-0-ra legyőzte az Aston Villát az Anfielden. A Mersey-parti csapat legjobbja Szoboszlai Dominik volt, a sikerben azonban nagyon fontos szerepe volt a holland Ryan Gravenberch-nek is, aki góllal vette ki a részét csapata sikeréből. A találkozó után Arne Slot, a Liverpool edzője beszélt Gravenberch terhelhetőségéről és arról, hogy bevethető lesz-e a holland a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája meccsen.

A szombat esti találkozón Szoboszlai Dominik volt a kétgólos győzelmet arató Liverpool legjobb játékosa. A magyar válogatott csapatkapitányát munkabírása miatt a szurkolók már a legendás Steven Gerrardhoz hasonlítják, így sokan már Szoboszlaiban látják a Liverpool jövendőbeli csapatkapitányát. 

Szoboszlai Dominik parádésan futballozott az Aston Villa elleni meccsen
Szoboszlai Dominik parádésan futballozott az Aston Villa elleni meccsen
Fotó: Paul Ellis/AFP

Még csak a szezon elején járunk, de ha most kéne megválasztani az év legjobb Liverpool-játékosát, biztosan Szoboszlai lenne a győztes, mögötte azonban szorosan ott lenne a versenyben a holland Ryan Gravenberch, aki Mersey-parti csapat egyik legfontosabb láncszeme.

Szoboszlai csapattársa bevethető lesz a Real ellen?

Gravenberch remeklése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool négy elveszített bajnoki mérkőzés után ismét nyerni tudott. A 23 éves holland középpályás bokasérülés miatt három meccset hagyott ki, az Aston Villa ellen azonban remek játékkal tért vissza a pályára, és van rá esély, hogy kedden is ő legyen Szoboszlai párja a középpálya közepén. 

Attól függ, hogyan reagál a bokája. Természetesen különbség van abban, ha izomsérülés vagy bokasérülés miatt nem tudsz pályára lépni. Szerintem bevethető lesz a Real Madrid ellen, de meg kell majd néznünk, hogyan jön ki a szombati meccsből. Az biztos, hogy ez a meccs lendületet adhat neki a Real ellen” 

mondta a lefújás után Arne Slot, a Liverpool edzője. 

A holland Ryan Gravenberch a Liverpool egyik legfontosabb játékosa
A holland Ryan Gravenberch a Liverpool egyik legfontosabb játékosa
Fotó: Paul Ellis/AFP

„Okosan kell adagolnunk a játékperceket, mert általában 19-20 játékosunk van. Ha van három-négy hiányzónk, az azt jelenti, hogy a többieknek sokkal többet kell játszaniuk, nekik aztán a hazájuk válogatottjában is pályára kell lépniük” – tette hozzá a holland szakember. 

