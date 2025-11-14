Szoboszlai Dominik a magyar válogatott és a Liverpool kulcsjátékosa. Most éppen az örmények elleni győzelem során adott gólpasszt a 25 éves középpályás Varga Barnabásnak, amivel 1-0-ra nyert végül a nemzeti tizenegy egy kulcsfontosságú világbajnoki selejtezőn. Vasárnap jönnek az írek Budapestre, azon a mérkőzésen múlik majd, mi lesz Marco Rossi együttesével, egyenes ágon jut ki a 2026-os világbajnokságra, vagy pótselejtezőre kényszerül (legrosszabb esetben, egy vereséggel pedig nem lesz kint a tornán). Most nem erről lesz szó, hanem a regnáló angol bajnok péntek délutáni posztjáról.

Szoboszlai most éppen a magyar válogatottat segíti

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Szoboszlai újabb elismerést kapott

„Szobótól egy remek gól 👏 Az EA SPORTS FC október havi legszebb góljának győztese 🎯” – írta a Liverpool a posztja mellé, amiben lényegében gratulált a magyar játékosnak az újabb díjához.