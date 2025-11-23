A Premier League 12. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3-0-ra kikapott a Nottingham Forest csapatától az Anfielden. Ezzel az újabb háromgólos vereséggel a Liverpool 60 éves negatív rekordot állított be. A Liverpool 1965 áprilisa óta először veszített el egymást után két bajnoki mérkőzést legalább háromgólos különbséggel. Ilyen legutóbb a klub legendás edzőjének, Bill Shanklynek az irányítása alatt fordult elő. A Liverpool ezzel a vereséggel a negyedik olyan csapat lett, amely címvédőként úgy kezdett egy Premier League-szezont, hogy az első 12 meccsén legalább hat veresége volt. A lefújás után aztán kirobbant a vita arról, vajon a Nottingham első találata szabályos volt-e.

Szoboszlai Dominikék 3-0-ra kaptak ki a Nottingham csapatától

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai Dominikék szabálytalan gólt kaptak?

A Liverpool szimpatizánsai értetlenül álltak az első gól megadása előtt, mivel Dan Ndoye láthatóan leshelyzetben állt Alisson Becker kapus előtt, amikor a labda bement a kapuba. A VAR rövid ellenőrzése után azonban a gól érvényes maradt, ami óriási felháborodást indított el a szurkolók között. Sokat elárul a dologról, hogy a BBC Radio 5 Live adásában Keown így kommentálta az esetet: „Ha következetesek akarunk lenni, akkor emlékezzünk vissza, amikor Robertson elhajolt a labda útjából [a Man City ellen], most pedig a labda Alisson előtt álló játékos lábai között ment el. Miért döntöttek ellenük múlt héten, és miért hoztak most velük ellentétes ítéletet?”

#LIVNFO – 33’



The referee’s call of goal was checked and confirmed by VAR – with it deemed that Ndoye was not in the line of vision of Alisson and did not make an action that impacted an opponent. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) November 22, 2025

A helyzet további eszkalálódását megelőzendő a Premier League Match Centre hivatalos X-oldalán a következő magyarázat jelent meg ez ügyben: „A játékvezető által megadott gólt a VAR ellenőrizte és megerősítette – az ítélet szerint Ndoye nem volt Alisson látóterében, és nem tett olyan mozdulatot, amely befolyásolta volna az ellenfél játékosát.” Kérdés, ez vajon hány szkeptikus szurkolót győz majd meg a vereséget követően.