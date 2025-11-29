Live
Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

Sport

Egyre nagyobb a feszültség Szoboszlaiéknál: két részre bomlott a Liverpool öltözője

A hírek szerint egyre nagyobb a feszültség a Premier League-címvédő Liverpool öltözőjében. Arne Slot jövője továbbra is bizonytalan a rossz eredmények következtében, a csapat pedig két táborra szakadt a vezetőedző körüli megosztottság miatt: vajon Szoboszlai melyik oldalon áll?

Rendkívül kényes helyzet alakult ki Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatánál, a Liverpoolnál.

Szoboszlai Dominik Arne Slot mellett áll?
Szoboszlai Dominik Arne Slot mellett áll? 
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Két része bomlott a Liverpool öltözője: mi a helyzet Szoboszlaival?

A házon belüli légkör állítólag feszült: 

míg néhány játékos változatlanul bízik a holland szakemberben és szívesen folytatná vele a közös munkát, mások már a mielőbbi távozását sürgetik 

– szúrta ki a Ripost. 

Egy Liverpool-ügyekben jártas újságíró elmondása szerint több játékos elvesztette a hitét az edzőben, viszont hosszú ideje a klubnál lévők továbbra is teljes mértékben támogatják őt. Az öltöző teljesen két részre szakad, erről beszélt Tony Pulis korábbi Premier League-menedzser is egy podcastben.

A régiek vajon elégedettek az újakkal? Természetesen a játékosok tudni akarják mennyit keresnek a társaik, és ha igazságtalannak találják az összegeket, akkor instabillá válhat az öltöző”

– idézi a Daily Star a Stoke City egykori edzőjét. 

A csapat két legendája, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah mögött három nyári érkező – Alexander Isak: 280.000 font (nagyjából 120 millió forint), Florian Wirtz: 200.000 font (nagyjából 87 millió forint) és Hugo Ekitiké: 200.000 font –  kapja a legmagasabb heti fizetést.

A szezon egyik legjobbja, Szoboszlai Dominik például nincs benne a top tízben a heti bérek listáján, noha teljesítménye alapján sokaknál előrébb szerepelhetne. A magyar klasszis a lap szerint feltehetően azok közé tartozik, akik továbbra is szívesen dolgoznának Slot irányítása alatt.

 Bár hivatalos megerősítés erről nincs, az elmúlt hetekben ő mutatja az egyik legnagyobb küzdőszellemet a pályán, mintha a holland szakvezető maradásáért is harcolna.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

