Rangadót rendeztek kedden este a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. A sorozat rekordgyőztese, a Real Madrid a második legeredményesebb klub, a Liverpool vendége volt az Anfield Roadon. A remélt gólzápor elmaradt, de az egészen biztos, hogy nem meccs kiemelkedően legjobb játékosa, a meccs embere díjról persze így is lemaradó Szoboszlai Dominik miatt. A magyar sztár ugyanis 90 percen át szinte hiba nélkül játszott, a találkozót eldöntő gólpasszt is ő adta Alexis Mac Allisternek.

A Liverpool és a Real Madrid 13. alkalommal találkozott egymással a BEK/BL kiírásában, a több mint egy tucatnyi meccs majdnem negyede, egészen pontosan három találkozó döntő volt. Így talán nem túlzás azt írni, hogy a Pool–Real meccsek a Bajnokok Ligája csúcsrangadói. Ennek megfelelően az Anfield Roadon fantasztikus hangulat és telt ház fogadta a Szoboszlai Dominikékat. 

Szoboszlai Dominik (álló sor, jobbról a második) helye megkérdőjelezhetetlen a Liverpool kezdőjében
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool kezdőjében ott volt a bomba formában lévő Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos a padról várt bevetésre.

Szoboszlai szinte tökéletes estéje

Arne Slot felismerte, hogy ő is és a csapat is akkor jár a legjobban, ha Szoboszlai a középpálya jobb oldalán kap helyet. Azért nem azt írjuk, hogy a jobb szélén, mert a magyar sztár a teljes jobb oldalt bejátszotta a vonaltól inkább középre húzódva. Mint azt a végül a Liverpool 1-0-s győzelmét hozó meccs tudósításában is leírtuk, Szoboszlai hol első emberként támadott vissza egy-egy labdavesztés után, hol a középpályáról irányította a támadásokat, de olykor a védőket is, hol pedig a saját tizenhatosán szerelt.

Az első félidőben jóformán csak a magyar középpályás jelentett igazi veszélyt Thibaut Courtois kapujára, a legközelebb a 27. percben járt a gólhoz, amikor a belga egy Tóth Balázséhoz hasonló földöntúli bravúrral védte ki a közeli lövését.

A találkozón a Liverpool összesen 17 lövéssel próbálkozott, ezekből öt volt Szoboszlaié, míg a 9 kaput találó kísérletből 4-et(!) írhattak a neve mellé. Volt összesen 58 labdaérintése, abból 2 a Real 16-osán belül, 0,54 xG-je jobb volt, ami jobb mint a teljes Madrid 0,45-ös mutatója. Ha a 31. percben Tchouaméni kézzel történő labdaérintését szabálytalannak látta volna Kovács István játékvezető, akkor talán még gólt is szerezhetett volna, ha a látványosan formán kívül lévő Szalah átengedte volna neki a büntető elvégzését.

Így „csak” egy gólpassz került a neve mellé, hiszen a sokadik remek beadása után Mac Allister fejesénél már tehetetlen volt Courtois.

Ahhoz képest, hogy mezőnymunkában és lövésekben és a gólhelyzetek terén is kiemelkedett a győztes csapatból, ahogy Frankfurtban a gólja és gólpassza után, úgy ismét nem Szoboszlai lett a meccs embere az UEFA-nál, hanem a gólszerző Mac Allister.

Nagyszerű beadás volt. Normális esetben én vagyok az, aki blokkol Hugo Ekitikének, de láttam a teret, és Dom labdája nagyon jól jött, csak be kellett fejelnem

 – mondta az argentin a góljáról a lefújás után. Mac Allister egyébként az előző kiírás során is gólt lőtt az Anfielden a Realnak, akkor 2-0-ra nyert a Liverpool.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (L) vies with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) during the UEFA Champions League, league phase football match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on November 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Dominik ha kellett, Mbappé ellen védekezett
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Az előző idényben sok hiányzónk volt, szóval ez most egy egészen más fajta győzelem volt a Real Madrid ellen. A sikert a csapatmunkának és a kiemelkedő egyéni teljesítményeknek köszönhetjük. Nagyon jók volta a rögzített helyzeteink. Előnybe tudtunk kerülni, így nem kellett kockáztatnunk, egy olyan csapat ellen, mint a Real Madrid, amelyiknek számtalan fegyvere van, köztük Kylian Mbappé, aki az idényben már 24 gólban működött közre” – mondta Slot a meccs után.

Varázslatos Szoboszlai

A Liverpool honlapján rendezett szavazáson a Vinícius Jr. életét megkeserítő Conor Bradley lett a meccs embere, megelőzve Szoboszlait, és a harmadik helyen végző Mac Allistert.

Az Anfielden 59 916 szurkoló látta a mérkőzést, ami új európai rekordnézőszám a Liverpool stadionjában

megdöntve az előző kiírásban a Bologna ellen regisztrált 59 816 fős rekordot. Az abszolút rekord egyébként 61 905 néző az Anfielden, ezt egy Wolverhampton elleni 1952-es FA-kupa-meccsen regisztrálták.

A klubbal kiemelten foglalkozó Liverpool Echo értékelésében ketten kaptak „varázslatos” 9/10-es osztályzatot. Az egyiket Bradley, a másikat pedig Szoboszlai Dominik, akit így méltatott a lap:

„Néhány pánikszerű passzt leszámítva, lenyűgözően játszott támadásban, két szép és egy bravúros védésre kényszerítve Courtois-t mielőtt a szabadrúgása megágyazott volna a vezető gólnak. Ez egy újabb szuper este volt tőle.”

A The Anfield Wrap szurkolói oldal sem fukarkodott a magyar válogatott csapatkapitányának dicséretével.

Imádtad labdával és labda nélkül. Folyamatosan beszélt. Megvoltak az észrevételei és el is mondta azokat a társainak. Imádtad látni a vezért, ahogy egy újabb lépést tett előre a ranglétrán, és imádtad látni, ahogy bejátssza a pályát az utolsó fűszálig.

A győzelemért járó 3 ponttal a Liverpool feljött a tabella 6. helyére közvetlenül a négy meccs után szintén 9 pontos Real Madrid mögé. Az angolok nyolcaddöntős esélyét az Opta szuperszámítógépe most 74,94%-ban határozza meg, ami a harmadik legmagasabb érték az Arsenal (98,31%) és a Bayern (94,54%) mögött. Az 5. fordulóban (november 25-26.) a Liverpool a PSV Eindhovent fogadja az Anfielden.

Dominik Szoboszlai attacking midfield of Liverpool and Hungary shooting to goal and Thibaut Courtois goalkeeper of Real Madrid and Belgium makes a save during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 4, 2025 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Courtois hatalmas bravúrral védte Szoboszlai közeli lövését
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Ki fog gól lőni az Arsenalnak?

A Bajnokok Ligája főtábláján három hibátlan csapat van: a Bayern München, az Arsenal és a szerdán pályára lépő Internazionale. Olyan viszont már csak kettő, amelyik még gólt sem kapott: az Inter és az Arsenal. Olyan meg, amelyik már nyolc meccse nem kapot gólt csak egyetlen egy akad: az Arsenal. A londoniaknak utoljára a Newcastle tudott gólt lőni szeptember 28-án, de Mikel Arteta csapata akkor is nyert idegenben 2-1-re.

Bár a tabellán négy meccs után a 23. helyen áll, továbbra is nyeretlen a Juventus, amelyik Luciano Spalletti irányításával sem tudott nyerni a BL-ben. Ezúttal a Sportinggal játszottak hazai pályán döntetlent, hiába álltak közelebb a győzelemhez, mint a portugálok.

Az olasz bajnok Napoli sem lehet büszke az Eintracht elleni 0-0-ra, míg az Atlético Madrid és a Tottenham az idegenbeli kínlódás után hazai pályán ezúttal is gálázott. 

Eredmények, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:

  • Liverpool–Real Madrid 1-0 (0-0)
    gól: Mac Allister 61.
  • Paris Saint Germain–Bayern München 1-2 (0-2)
    gól: Neves 74., ill. L. Díaz 4., 32.
    piros lap: L. Díaz 45+7.
  • Atlético Madrid–Royal Union SG 3-1 (1-0)
    gól: J. Álvarez 32., Gallagher 72., M. Llorrente 90+6.
  • Bodö/Glimt–AS Monaco 0-1 (0-1)
    gól: F. Balogun 43.
  • Juventus–Sporting 1-1 (1-1)
    gól: D. Vlahovics 34., ill. J. Araujo 12.
  • Olimpiakosz–PSV 1-1 (1-0)
    gól: G. Martins 17., ill. Pepi 90+3.
  • Tottenha–FC Köbenhavn 4-0 (2-0)
    gól: B. Johnson 19., Odobert 51., Van de Ven 64., Palihinha 67.
    piros lap: B. Johnson 55.

 

