A Liverpool és a Real Madrid 13. alkalommal találkozott egymással a BEK/BL kiírásában, a több mint egy tucatnyi meccs majdnem negyede, egészen pontosan három találkozó döntő volt. Így talán nem túlzás azt írni, hogy a Pool–Real meccsek a Bajnokok Ligája csúcsrangadói. Ennek megfelelően az Anfield Roadon fantasztikus hangulat és telt ház fogadta a Szoboszlai Dominikékat.

Szoboszlai Dominik (álló sor, jobbról a második) helye megkérdőjelezhetetlen a Liverpool kezdőjében

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool kezdőjében ott volt a bomba formában lévő Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos a padról várt bevetésre.

Szoboszlai szinte tökéletes estéje

Arne Slot felismerte, hogy ő is és a csapat is akkor jár a legjobban, ha Szoboszlai a középpálya jobb oldalán kap helyet. Azért nem azt írjuk, hogy a jobb szélén, mert a magyar sztár a teljes jobb oldalt bejátszotta a vonaltól inkább középre húzódva. Mint azt a végül a Liverpool 1-0-s győzelmét hozó meccs tudósításában is leírtuk, Szoboszlai hol első emberként támadott vissza egy-egy labdavesztés után, hol a középpályáról irányította a támadásokat, de olykor a védőket is, hol pedig a saját tizenhatosán szerelt.

Az első félidőben jóformán csak a magyar középpályás jelentett igazi veszélyt Thibaut Courtois kapujára, a legközelebb a 27. percben járt a gólhoz, amikor a belga egy Tóth Balázséhoz hasonló földöntúli bravúrral védte ki a közeli lövését.

📸 - THE BEST SAVE OF THE WEEK, BY COURTOIS! pic.twitter.com/ZPE90fh3tf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 4, 2025

A találkozón a Liverpool összesen 17 lövéssel próbálkozott, ezekből öt volt Szoboszlaié, míg a 9 kaput találó kísérletből 4-et(!) írhattak a neve mellé. Volt összesen 58 labdaérintése, abból 2 a Real 16-osán belül, 0,54 xG-je jobb volt, ami jobb mint a teljes Madrid 0,45-ös mutatója. Ha a 31. percben Tchouaméni kézzel történő labdaérintését szabálytalannak látta volna Kovács István játékvezető, akkor talán még gólt is szerezhetett volna, ha a látványosan formán kívül lévő Szalah átengedte volna neki a büntető elvégzését.

Így „csak” egy gólpassz került a neve mellé, hiszen a sokadik remek beadása után Mac Allister fejesénél már tehetetlen volt Courtois.

Ahhoz képest, hogy mezőnymunkában és lövésekben és a gólhelyzetek terén is kiemelkedett a győztes csapatból, ahogy Frankfurtban a gólja és gólpassza után, úgy ismét nem Szoboszlai lett a meccs embere az UEFA-nál, hanem a gólszerző Mac Allister.

Nagyszerű beadás volt. Normális esetben én vagyok az, aki blokkol Hugo Ekitikének, de láttam a teret, és Dom labdája nagyon jól jött, csak be kellett fejelnem

– mondta az argentin a góljáról a lefújás után. Mac Allister egyébként az előző kiírás során is gólt lőtt az Anfielden a Realnak, akkor 2-0-ra nyert a Liverpool.