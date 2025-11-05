A Liverpool és a Real Madrid 13. alkalommal találkozott egymással a BEK/BL kiírásában, a több mint egy tucatnyi meccs majdnem negyede, egészen pontosan három találkozó döntő volt. Így talán nem túlzás azt írni, hogy a Pool–Real meccsek a Bajnokok Ligája csúcsrangadói. Ennek megfelelően az Anfield Roadon fantasztikus hangulat és telt ház fogadta a Szoboszlai Dominikékat.
A Liverpool kezdőjében ott volt a bomba formában lévő Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos a padról várt bevetésre.
Szoboszlai szinte tökéletes estéje
Arne Slot felismerte, hogy ő is és a csapat is akkor jár a legjobban, ha Szoboszlai a középpálya jobb oldalán kap helyet. Azért nem azt írjuk, hogy a jobb szélén, mert a magyar sztár a teljes jobb oldalt bejátszotta a vonaltól inkább középre húzódva. Mint azt a végül a Liverpool 1-0-s győzelmét hozó meccs tudósításában is leírtuk, Szoboszlai hol első emberként támadott vissza egy-egy labdavesztés után, hol a középpályáról irányította a támadásokat, de olykor a védőket is, hol pedig a saját tizenhatosán szerelt.
Az első félidőben jóformán csak a magyar középpályás jelentett igazi veszélyt Thibaut Courtois kapujára, a legközelebb a 27. percben járt a gólhoz, amikor a belga egy Tóth Balázséhoz hasonló földöntúli bravúrral védte ki a közeli lövését.
A találkozón a Liverpool összesen 17 lövéssel próbálkozott, ezekből öt volt Szoboszlaié, míg a 9 kaput találó kísérletből 4-et(!) írhattak a neve mellé. Volt összesen 58 labdaérintése, abból 2 a Real 16-osán belül, 0,54 xG-je jobb volt, ami jobb mint a teljes Madrid 0,45-ös mutatója. Ha a 31. percben Tchouaméni kézzel történő labdaérintését szabálytalannak látta volna Kovács István játékvezető, akkor talán még gólt is szerezhetett volna, ha a látványosan formán kívül lévő Szalah átengedte volna neki a büntető elvégzését.
Így „csak” egy gólpassz került a neve mellé, hiszen a sokadik remek beadása után Mac Allister fejesénél már tehetetlen volt Courtois.
Ahhoz képest, hogy mezőnymunkában és lövésekben és a gólhelyzetek terén is kiemelkedett a győztes csapatból, ahogy Frankfurtban a gólja és gólpassza után, úgy ismét nem Szoboszlai lett a meccs embere az UEFA-nál, hanem a gólszerző Mac Allister.
Nagyszerű beadás volt. Normális esetben én vagyok az, aki blokkol Hugo Ekitikének, de láttam a teret, és Dom labdája nagyon jól jött, csak be kellett fejelnem
– mondta az argentin a góljáról a lefújás után. Mac Allister egyébként az előző kiírás során is gólt lőtt az Anfielden a Realnak, akkor 2-0-ra nyert a Liverpool.
„Az előző idényben sok hiányzónk volt, szóval ez most egy egészen más fajta győzelem volt a Real Madrid ellen. A sikert a csapatmunkának és a kiemelkedő egyéni teljesítményeknek köszönhetjük. Nagyon jók volta a rögzített helyzeteink. Előnybe tudtunk kerülni, így nem kellett kockáztatnunk, egy olyan csapat ellen, mint a Real Madrid, amelyiknek számtalan fegyvere van, köztük Kylian Mbappé, aki az idényben már 24 gólban működött közre” – mondta Slot a meccs után.
Varázslatos Szoboszlai
A Liverpool honlapján rendezett szavazáson a Vinícius Jr. életét megkeserítő Conor Bradley lett a meccs embere, megelőzve Szoboszlait, és a harmadik helyen végző Mac Allistert.
Az Anfielden 59 916 szurkoló látta a mérkőzést, ami új európai rekordnézőszám a Liverpool stadionjában
megdöntve az előző kiírásban a Bologna ellen regisztrált 59 816 fős rekordot. Az abszolút rekord egyébként 61 905 néző az Anfielden, ezt egy Wolverhampton elleni 1952-es FA-kupa-meccsen regisztrálták.
A klubbal kiemelten foglalkozó Liverpool Echo értékelésében ketten kaptak „varázslatos” 9/10-es osztályzatot. Az egyiket Bradley, a másikat pedig Szoboszlai Dominik, akit így méltatott a lap:
„Néhány pánikszerű passzt leszámítva, lenyűgözően játszott támadásban, két szép és egy bravúros védésre kényszerítve Courtois-t mielőtt a szabadrúgása megágyazott volna a vezető gólnak. Ez egy újabb szuper este volt tőle.”
A The Anfield Wrap szurkolói oldal sem fukarkodott a magyar válogatott csapatkapitányának dicséretével.
Imádtad labdával és labda nélkül. Folyamatosan beszélt. Megvoltak az észrevételei és el is mondta azokat a társainak. Imádtad látni a vezért, ahogy egy újabb lépést tett előre a ranglétrán, és imádtad látni, ahogy bejátssza a pályát az utolsó fűszálig.
A győzelemért járó 3 ponttal a Liverpool feljött a tabella 6. helyére közvetlenül a négy meccs után szintén 9 pontos Real Madrid mögé. Az angolok nyolcaddöntős esélyét az Opta szuperszámítógépe most 74,94%-ban határozza meg, ami a harmadik legmagasabb érték az Arsenal (98,31%) és a Bayern (94,54%) mögött. Az 5. fordulóban (november 25-26.) a Liverpool a PSV Eindhovent fogadja az Anfielden.
Ki fog gól lőni az Arsenalnak?
A Bajnokok Ligája főtábláján három hibátlan csapat van: a Bayern München, az Arsenal és a szerdán pályára lépő Internazionale. Olyan viszont már csak kettő, amelyik még gólt sem kapott: az Inter és az Arsenal. Olyan meg, amelyik már nyolc meccse nem kapot gólt csak egyetlen egy akad: az Arsenal. A londoniaknak utoljára a Newcastle tudott gólt lőni szeptember 28-án, de Mikel Arteta csapata akkor is nyert idegenben 2-1-re.
Bár a tabellán négy meccs után a 23. helyen áll, továbbra is nyeretlen a Juventus, amelyik Luciano Spalletti irányításával sem tudott nyerni a BL-ben. Ezúttal a Sportinggal játszottak hazai pályán döntetlent, hiába álltak közelebb a győzelemhez, mint a portugálok.
Az olasz bajnok Napoli sem lehet büszke az Eintracht elleni 0-0-ra, míg az Atlético Madrid és a Tottenham az idegenbeli kínlódás után hazai pályán ezúttal is gálázott.
Eredmények, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:
- Liverpool–Real Madrid 1-0 (0-0)
gól: Mac Allister 61.
- Paris Saint Germain–Bayern München 1-2 (0-2)
gól: Neves 74., ill. L. Díaz 4., 32.
piros lap: L. Díaz 45+7.
- Atlético Madrid–Royal Union SG 3-1 (1-0)
gól: J. Álvarez 32., Gallagher 72., M. Llorrente 90+6.
- Bodö/Glimt–AS Monaco 0-1 (0-1)
gól: F. Balogun 43.
- Juventus–Sporting 1-1 (1-1)
gól: D. Vlahovics 34., ill. J. Araujo 12.
- Olimpiakosz–PSV 1-1 (1-0)
gól: G. Martins 17., ill. Pepi 90+3.
- Tottenha–FC Köbenhavn 4-0 (2-0)
gól: B. Johnson 19., Odobert 51., Van de Ven 64., Palihinha 67.
piros lap: B. Johnson 55.