A meccs előtt a királyi gárda szinte verhetetlen formában várta az összecsapást: hibátlan mérleggel álltak a BL-ben, a La Ligában pedig 11 meccsből tízet megnyertek, így nehéz meccs várt Szoboszlai Dominikékra.

A Real Madrid angoljai lettek a bűnbakok, miután Szoboszlaiék legyőzték a spanyol sztárcsapatot

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlaiék megverték a Realt: kiborult a spanyol sajtó

Már csak azért is, mert a Liverpool viszont hullámzó heteken volt túl, hat vereséggel az összes sorozatot tekintve, és sokan tartottak tőlük, hogy ismét botlanak. Arne Slot együttese azonban ezúttal remekelt – Conor Bradley kiválóan semlegesítette Vinícius Júniort, Ryan Gravenberch pedig jól tartotta féken Jude Bellinghamet.

A spanyol sajtóban ugyanakkor rengeteg kritika érte a Real több játékosát is. A Mundo Deportivo Kylian Mbappét vette célba, akiről azt írták, „eltűnt” az első félidőben. A lap szerint

a meccs misztikuma már az első percek után szertefoszlott, a játék egyre inkább fizikai küzdelemmé vált, amelyben a madridiak bár sokat birtokolták a labdát, élesség hiányában semmire sem mentek vele.

A portál szerint míg Vinícius és Bellingham legalább próbálkozott, Mbappé „nyomtalanul eltűnt”.

A lap külön megemlítette a csereként beálló Trent Alexander-Arnoldot is, aki a Bernabéuban hatalmas füttykoncert közepette lépett pályára, és mindössze egy csillagot kapott értékelésükben.

A Cadena SER sem kímélte Bellinghamet, a rádiócsatorna a védekezésben mutatott hozzáállását bírálta. „A Real Madridnak gondjai vannak a fejpárbajokkal. Hiába van ott Militao, Tchouaméni vagy Huijsen, ha Bellingham és Mbappé nem segít visszazárni, az egész rendszer sérülékennyé válik” – jegyezték meg.

Jude Bellingham vs Liverpool:



0 Goals/Assists

1 Big Chance Missed

8/12 Duels Lost

3 Fouls (1 Led to Goal)

Kept McAllister Onside



A TRIBUTE TO HIS BF TRENT 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/lC2lU0nWcA — Hater Central (@TheHateCentral) November 4, 2025

A Sport inkább Xabi Alonsót vette elő, amiért szerinte rosszul rakta össze a taktikai tervet.

A Real Madrid elkényelmesedett, húsz perc után abbahagyta a letámadást, és engedte, hogy Arne Slot taktikája domináljon

– írta a lap, hozzátéve, hogy a pontrúgásoknál is súlyos hibákat követtek el, például amikor Vinícius próbálta megfogni Van Dijkot a szögletnél.

Dicséret csak a liverpooli oldalon akadt: a fiatal Conor Bradley teljesítményét szinte egyöntetűen méltatták Spanyolországban.

„A La Ligában Vinícius rendszerint három lépéssel veri az emberét, de ha egy olyan gyors és agresszív védővel találkozik, mint Bradley, ez az előny elpárolog” – állt a Sport értékelésében.

A mérkőzés a szezon egyik legmeggyőzőbb Liverpool-teljesítményét hozta, míg a Real Madridnál talán eddig a leggyengébbet. A csoportban így mindkét csapat kilenc ponttal áll, míg az Arsenal és a Bayern München négy forduló után is hibátlan.