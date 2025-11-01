Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a legutóbbi hét tétmeccséből hatot elveszített. Miközben a címvédő a Premier League-ben sorozatban négy vereséget szenvedett, hét közben a Ligakupából is kiesett a Crystal Palace ellen. Igaz, Arne Slot több kulcsjátékosát, így Szoboszlait is pihentette, viszont Kerkez végig játszotta a 3-0-ra végződött találkozót.

Szoboszlai Dominik kirobbanthatatlan a Liverpool kezdőcsapatából

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A Liverpoolnak így most az Aston Villa ellen kellene javítania, ami nem tűnik könnyű feladnak, ugyanis a birminghami együttes a legutóbbi négy bajnokiját kivétel megnyerte, köztük a Manchester City ellenit is. Ráadásul a két csapat legutóbbi öt egymás elleni bajnokijából két alkalommal is döntetlen született, viszont bizakodásra adhat okot a Vörösöknek, hogy ebből egyet sem veszítettek el.

Szoboszlai kezd, Kerkez és Pécsi a padon

Az Aston Villa elleni mérkőzés előtt Arne Slot kijelölte kezdőcsaptát, amiben Szoboszlai Dominik ezúttal is a középpálya közepén kapott helyet. A holland szakember több sztárjátékosára sem számíthatott sérülés miatt, így Alisson, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Curtis Jones, vagy Alexander Isak is kimaradt, Florian Wirtz pedig némi meglepetésre csak a kispadon kezdett, akárcsak Kerkez Milos és Pécsi Ármin. Utóbbi a Premier League-ben először ülhetett le a padra, de az is először fordult elő, hogy a Liverpool három magyarja egyszerre került be a meccskeretbe.

Team news is IN 🔐 #LIVAVL — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2025

A Liverpool-Aston Villa bajnoki szombaton 21 órakor kezdődik.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!