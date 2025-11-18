A Liverpool Echo beszámolója szerint Arne Slot már most igyekszik felkészülni Mohamed Szalah hosszabb távú távollétére, miután egyre biztosabb, hogy az egyiptomi sztárnak jó eséllyel már az Afrika-kupa előtt csatlakoznia kell a válogatottjához. Az egyiptomi szövetség ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy Szalah december 14-én szerepeljen Nigéria ellen, így a Liverpool már a Brighton elleni, december 13-i bajnokin sem számíthat rá. Ha Egyiptom eljut a döntőig, Szalah akár kilenc Liverpool-meccset is kihagyhat: hét bajnokit, egy BL-összecsapást és az FA-kupa harmadik fordulóját. Ez pedig Szoboszlai Dominik szerepét is érintheti.
Szoboszlai az egyetlen, aki át tudja venni Szalah szerepét?
A lap szerint Szalah hiánya nem pusztán gólokban mérhető veszteség (bár idén közel sem termeli olyan mértékben, mint tavaly, amikor a Premier League legjobb játékosának is megválasztották), hanem a teljes támadójáték struktúráját érinti. Éppen ezért Slot egyre inkább Szoboszlai Dominik köré építi a csapat új rendszerét. A Liverpool Echo úgy fogalmaz:
Szoboszlai „a Liverpool első számú támadásépítője és irányítója lehet”, hiszen a keretben nincs még egy olyan játékos, aki egyszerre át tudja venni Szalah kreatív és szervezői feladatait.
Slot tervei szerint a magyar válogatott klasszis még szabadabban mozoghat a félterületekben és a tizenhatos előterében, hogy átvegye a támadások felgyorsításának és a kulcspasszok kiosztásának szerepét.
Slot újtratervezése
A Liverpool Echo hangsúlyozza, hogy Szoboszlai előretolt szerepe csak egy része annak az átalakulásnak, amelyet a klub nyáron már előkészített. A Liverpool 320 millió fontot költött Florian Wirtz, Hugo Ekitike és Alexander Isak megszerzésére, akiket a lap a Szalah utáni korszak kulcsfiguráinak nevez.
Slot ennek megfelelően a kétcsatáros játék bevezetését is fontolgatja.
A Frankfurt ellen 5-1-re megnyert októberi mérkőzésen már kipróbálta az Isak–Ekitike párost, Wirtz pedig a bal oldalról rendszeresen mozgott be tízes pozícióba, nagy szabadsággal irányítva a támadásokat. A Liverpool Echo szerint ez akár tartós megoldás is lehet Szalah távollétében, különösen azért, mert Szoboszlai a jobb oldal felől befelé húzódva összekapcsolhatja a csatárduót a középpályával, miközben mögötte Conor Bradley vagy a sérüléséből visszatérő Jeremie Frimpong fut fel a szélen.
A BL-ben egyszer már bevált a Szalah nélküli rendszer
A lap kiemeli, hogy Slot a Bajnokok Ligájában tudatosan kísérletezett Szalah nélküli felállásokkal. A Galatasaray ellen Gakpo, Ekitike és Frimpong alkotta a támadósort, Wirtz pedig tízes szerepben szervezte a játékot. A Frankfurt elleni mérkőzésen Isak és Ekitike egyszerre kapott szerepet elöl, míg Gakpo és Wirtz szélességből támadta a védelmi vonalakat. A Liverpool Echo szerint ezek a mérkőzések valójában „főpróbát jelentettek a Szalah utáni Liverpool számára”.
A struktúra működéséhez elengedhetetlen, hogy Gravenberch és Mac Allister biztosítsa a középpálya stabilitását, miközben Szoboszlai feladata lehet a támadójáték vezénylése. A Liverpool Echo szerint
a magyar klasszis képes egyszerre betölteni a támadó irányító szerepét, kapura törni és helyzetbe hozni a csatárokat, így a csapat támadójátéka lényegében az ő mozgására épülhet.
A lap úgy látja, hogy Szoboszlai most a Liverpool meghatározó játékosává léphet elő, és Szalah távolléte akár fel is gyorsíthatja azt a folyamatot, amelyben ő válik a csapat új vezérévé.
A Liverpool tehát egyszerre néz szembe Szalah tartós hiányával, az ünnepi meccsdömpinggel és a támadósor teljes újraszervezésével. A Liverpool Echo szerint ebben a helyzetben nemcsak a csatárpárosok vagy az új igazolások szerepe válik jelentőssé, hanem az is, hogy Szoboszlai képes-e átvenni Szalah irányító szerepét és meghatározni a támadások ritmusát a következő, rendkívül nehéz hetekben.
