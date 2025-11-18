A Liverpool Echo beszámolója szerint Arne Slot már most igyekszik felkészülni Mohamed Szalah hosszabb távú távollétére, miután egyre biztosabb, hogy az egyiptomi sztárnak jó eséllyel már az Afrika-kupa előtt csatlakoznia kell a válogatottjához. Az egyiptomi szövetség ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy Szalah december 14-én szerepeljen Nigéria ellen, így a Liverpool már a Brighton elleni, december 13-i bajnokin sem számíthat rá. Ha Egyiptom eljut a döntőig, Szalah akár kilenc Liverpool-meccset is kihagyhat: hét bajnokit, egy BL-összecsapást és az FA-kupa harmadik fordulóját. Ez pedig Szoboszlai Dominik szerepét is érintheti.

Szoboszlai Dominikra abszolút kulcsszerep hárulhat Mohamed Szalah ideiglenes távollétében

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai az egyetlen, aki át tudja venni Szalah szerepét?

A lap szerint Szalah hiánya nem pusztán gólokban mérhető veszteség (bár idén közel sem termeli olyan mértékben, mint tavaly, amikor a Premier League legjobb játékosának is megválasztották), hanem a teljes támadójáték struktúráját érinti. Éppen ezért Slot egyre inkább Szoboszlai Dominik köré építi a csapat új rendszerét. A Liverpool Echo úgy fogalmaz:

Szoboszlai „a Liverpool első számú támadásépítője és irányítója lehet”, hiszen a keretben nincs még egy olyan játékos, aki egyszerre át tudja venni Szalah kreatív és szervezői feladatait.

Slot tervei szerint a magyar válogatott klasszis még szabadabban mozoghat a félterületekben és a tizenhatos előterében, hogy átvegye a támadások felgyorsításának és a kulcspasszok kiosztásának szerepét.

Slot újtratervezése

A Liverpool Echo hangsúlyozza, hogy Szoboszlai előretolt szerepe csak egy része annak az átalakulásnak, amelyet a klub nyáron már előkészített. A Liverpool 320 millió fontot költött Florian Wirtz, Hugo Ekitike és Alexander Isak megszerzésére, akiket a lap a Szalah utáni korszak kulcsfiguráinak nevez.

Slot ennek megfelelően a kétcsatáros játék bevezetését is fontolgatja.

A Frankfurt ellen 5-1-re megnyert októberi mérkőzésen már kipróbálta az Isak–Ekitike párost, Wirtz pedig a bal oldalról rendszeresen mozgott be tízes pozícióba, nagy szabadsággal irányítva a támadásokat. A Liverpool Echo szerint ez akár tartós megoldás is lehet Szalah távollétében, különösen azért, mert Szoboszlai a jobb oldal felől befelé húzódva összekapcsolhatja a csatárduót a középpályával, miközben mögötte Conor Bradley vagy a sérüléséből visszatérő Jeremie Frimpong fut fel a szélen.