Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Ezt látni kell!

Egy részeg férfi megpróbálta megcsókolni az elnököt – videó!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb méltatásokat kapott a legjobb magyar labdarúgó. A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk a Real Madrid elleni, 1-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzés után külön kiemelte Szoboszlai Dominik teljesítményét. A holland védő szerint a 25 éves középpályás elképesztő energiát ad a csapatnak, és nagyon fontos láncszeme a címvédőnek.

A találkozón a Liverpool a második félidőben Szoboszlai szabadrúgása után szerezte meg a vezetést: a 61. percben a magyar játékos pontos beadásából Alexis Mac Allister fejelt a kapuba, ezzel eldöntve a meccset az Anfielden.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (2L) celebrates scoring the team's third goal with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk during the English League Cup semi-final second leg football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield in Liverpool, north west England on February 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Van Dijk ódákat zengett Szoboszlai Dominikról
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A mérkőzést követően a This is Anfield kamerái előtt kérdezték Virgil van Dijkot, hogyan látja Szoboszlai fejlődését.

Szoboszlai elképesztő energiákat tud mozgósítani

„Amit látsz tőle, azt kapjuk mi is. Dom nagyon fontos játékosunk. Az az energia, amit a pályára hoz, elképesztő, a technikai tudása pedig kiemelkedő. Minden meccsel fejlődik, és egyre inkább azzá a játékossá válik, akiről mindannyian tudjuk, hogy lehet belőle. A magyar válogatottban is folyamatosan bizonyít. Eddig nagyszerűen kezdte a szezont, és ezen az úton kell tovább haladnia. Maradjon alázatos, és teljesítsen így tovább!” – mondta a holland védő.

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is kezdőként lépett pályára, és a harmadik gólpasszát jegyezte a Bajnokok Ligájában. A Liverpool a 36 csapatos mezőnyben a 9. helyet foglalja el.  A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.

  • Még több cikk
Eldőlt a szavazás: legyen Szoboszlai a Liverpool csapatkapitánya! 
„Három dolog, amit szeretünk" – így üzent Szoboszlai a Real Madrid elleni BL-siker után
Szenzáció: Szoboszlai Dominik megkapta a létező legnagyobb elismerést

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!