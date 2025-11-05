A találkozón a Liverpool a második félidőben Szoboszlai szabadrúgása után szerezte meg a vezetést: a 61. percben a magyar játékos pontos beadásából Alexis Mac Allister fejelt a kapuba, ezzel eldöntve a meccset az Anfielden.

Van Dijk ódákat zengett Szoboszlai Dominikról

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A mérkőzést követően a This is Anfield kamerái előtt kérdezték Virgil van Dijkot, hogyan látja Szoboszlai fejlődését.

Szoboszlai elképesztő energiákat tud mozgósítani

„Amit látsz tőle, azt kapjuk mi is. Dom nagyon fontos játékosunk. Az az energia, amit a pályára hoz, elképesztő, a technikai tudása pedig kiemelkedő. Minden meccsel fejlődik, és egyre inkább azzá a játékossá válik, akiről mindannyian tudjuk, hogy lehet belőle. A magyar válogatottban is folyamatosan bizonyít. Eddig nagyszerűen kezdte a szezont, és ezen az úton kell tovább haladnia. Maradjon alázatos, és teljesítsen így tovább!” – mondta a holland védő.

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is kezdőként lépett pályára, és a harmadik gólpasszát jegyezte a Bajnokok Ligájában. A Liverpool a 36 csapatos mezőnyben a 9. helyet foglalja el. A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.