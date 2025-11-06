Meglepő név a keretben Szoboszlaiék vb-selejtezős ellenfelénél: Egyesült Államokban született Kevin O'Toole is bizonyíthat.

Kevin O'Toole is pályára léphet Szoboszlaiék ellen

Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Új emberre kell készülniük Szoboszlaiéknak

A New York City FC hátvédje

Dublinban született nagyapjának köszönhetően jogosult ír színekben játszani, és mivel az adminisztrációs folyamat a közelmúltban lezárult, Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány máris élt a lehetőséggel, és behívta a keretbe, amit csütörtökön hirdetett ki.

A szeptemberi 23 fős keret tagjai közül hatan hiányoznak, helyettük viszont nyolcan kerültek be, vagyis ezúttal 25 játékossal kezdi a felkészülést a szakvezető - írja az MTI.

Az írek egy hét múlva fogadják Portugáliát és jövő vasárnap lépnek pályára a Puskás Arénában. Portugáliának tíz, Magyarországnak öt, Írországnak négy, Örményországnak három pontja van a selejtezőcsoportban.

Az ír válogatott kerete:

kapusok: Caoimhin Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton)

hátvédek: Séamus Coleman (Everton), Jake O'Brien (Everton), Dara O'Shea (Ipswich Town), Nathan Collins (Brentford), Liam Scales (Celtic FC), John Egan (Hull City), Ryan Manning (Southampton), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers), Kevin O'Toole (New York City)

középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town), Josh Cullen (Burnley), Jayson Molumby (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Southampton), Conor Coventry (Charlton Athletic), Mark Sykes (Bristol City), Andrew Moran (Los Angeles FC)

támadók: Evan Ferguson (AS Roma), Adam Idah (Celtic FC), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Mikey Johnston (West Bromwich Albion), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town), Festy Ebosele (Basaksehir)