A sorsdöntő vasárnapi Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőt a norvég Espen Eskas vezeti. Szoboszlai Dominikéknak még egyszer sem fújt, viszont a Fradinál jól ismerik a játékvezetőt.

Szoboszlai Dominikékra vasárnap sorsdöntő mérkőzés vár a Puskás Arénában. A selejtezőcsoportot Portugália vezeti 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot. Írország a harmadik hét ponttal, vagyis nyernie kell vasárnap, hogy elérje a pótselejtezőt jelentő második helyet, a magyaroknak viszont a döntetlen is elegendő ehhez.

A Fradi után a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar válogatott is találkozik a norvég Espen Eskasszal
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Norvég bíró fúj Szoboszlaiéknak

A nagy tét miatt minden bizonnyal feszült mérkőzés várható, így nagyon fontos lesz a játékvezető személye. A MLSZ pénteken az X-odalán tudatta, hogy az összecsapást a norvég Espen Eskas vezeti majd.

A 37 esztendős Espen Eskas

 a magyar válogatottnak még sohasem vezetett mérkőzést, az íreknek viszont kétszer is: 2021 októberében 3-0-ra nyertek Azerbajdzsánban vb-selejtezőn, 2024 szeptemberében pedig 2-0-ra kikaptak otthon Görögországtól a Nemzetek Ligájában.

Érdekesség, hogy a Ferencváros már kétszer is találkozott vele: 

Eskas volt a játékvezetője 2022-ben a zöld-fehérek Monaco elleni Európa-liga-meccsének, melyet a magyar együttes 1-0-ra nyert meg idegenben, míg szintén ő működött közre idén a Ludogorec ellen gól nélküli döntetlenre végződött Bajnokok Ligája-selejtezőn. 

 A norvég játékvezető az idei vb-selejtezők közül a Németország–Észak-Írország (3-1) és a Skócia–Görögország (3-1) mérkőzéseket vezette.

