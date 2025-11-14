Szoboszlai Dominikékra vasárnap sorsdöntő mérkőzés vár a Puskás Arénában. A selejtezőcsoportot Portugália vezeti 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot. Írország a harmadik hét ponttal, vagyis nyernie kell vasárnap, hogy elérje a pótselejtezőt jelentő második helyet, a magyaroknak viszont a döntetlen is elegendő ehhez.

A Fradi után a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar válogatott is találkozik a norvég Espen Eskasszal

Norvég bíró fúj Szoboszlaiéknak

A nagy tét miatt minden bizonnyal feszült mérkőzés várható, így nagyon fontos lesz a játékvezető személye. A MLSZ pénteken az X-odalán tudatta, hogy az összecsapást a norvég Espen Eskas vezeti majd.

A férfi A-válogatott @IrelandFootball elleni vb-selejtezőjét a norvég Espen Eskås fogja vezetni. Asszisztensei Jan Erik Engan és Isaak Bashevkin, a negyedik játékvezető pedig Sigurd Kringstad lesz. #csakegyutt #magyarok #HUNIRL — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 14, 2025

A 37 esztendős Espen Eskas

a magyar válogatottnak még sohasem vezetett mérkőzést, az íreknek viszont kétszer is: 2021 októberében 3-0-ra nyertek Azerbajdzsánban vb-selejtezőn, 2024 szeptemberében pedig 2-0-ra kikaptak otthon Görögországtól a Nemzetek Ligájában.

Érdekesség, hogy a Ferencváros már kétszer is találkozott vele:

Eskas volt a játékvezetője 2022-ben a zöld-fehérek Monaco elleni Európa-liga-meccsének, melyet a magyar együttes 1-0-ra nyert meg idegenben, míg szintén ő működött közre idén a Ludogorec ellen gól nélküli döntetlenre végződött Bajnokok Ligája-selejtezőn.

A norvég játékvezető az idei vb-selejtezők közül a Németország–Észak-Írország (3-1) és a Skócia–Görögország (3-1) mérkőzéseket vezette.