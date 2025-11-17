Live
Megtörte a csendet a NASA: kiderült az igazság a 3I/ATLAS-ról

Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott bukásán az Everton szurkolói is jól szórakoznak, pedig a csapat két ír játékos gyengén játszott a Puskás Arénában. Noha ez a két Everton-játékost aligha szomorítja, miután válogatottjuk 3-2-re nyert Szoboszlaiék ellen, ezzel ott lesznek a márciusi pótselejtezőn.

Magyar szempontból rendkívül fájdalmasan ért véget a vasárnapi írek elleni vb-selejtező. A 3-2-es vendéggyőzelemmel a mieink lemaradnak a márciusi vb-pótselejtezőről, azaz 40 év után sem leszünk ott újra a legfontosabb labdarúgótornán. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya mindössze pár szóval tudott nyilatkozni a lefújás után, majd könnyek között ment ki a szurkolókhoz. 

Szoboszlai Dominik sírva vette tudomásul: Magyarország nem lesz ott a vb-n
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlai és Kekrez kiesésén nevetnek az Everton-szurkolók

Az írek Szoboszlait a Liverpool középpályásának első félidős gólöröme miatt szétszedték, majd az ír közszolgálati csatorna stúdiójában is ment a kárörvendés. De az Everton szurkolói is jól szórakoztak a magyar játékos bukásán a közösségi médiában. 

A városi rivális drukkerei az íreknek szurkoltak is, miután Jake O'Brien védő az Evertonban játszik, míg a klub egyik legnagyobb legendája, Seamus Coleman már 2010 óta erősíti a csapatot. 

Vasárnap mindketten kezdtek, ugyanakkor O'Brien már a félidőben lejött, Coleman pedig a 60. percben.

Szoboszlai Dominik legközelebb szombaton, a Nottingham Forest elleni Premier League-mérkőzésen léphet pályára a Liverpool színeiben.

Ez a hír letörölheti a könnyeket Szoboszlai Dominik arcáról
Gusztustalan botrány az ír stúdióban: a volt PL-sztár k...ögnek nevezte Szoboszlait – videó
Döntött az UEFA, ezt még az írek sem vehetik el a magyar válogatott sztárjától

Dibusz Dénes értékelése az ír meccs után:

