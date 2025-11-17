Magyar szempontból rendkívül fájdalmasan ért véget a vasárnapi írek elleni vb-selejtező. A 3-2-es vendéggyőzelemmel a mieink lemaradnak a márciusi vb-pótselejtezőről, azaz 40 év után sem leszünk ott újra a legfontosabb labdarúgótornán. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya mindössze pár szóval tudott nyilatkozni a lefújás után, majd könnyek között ment ki a szurkolókhoz.

Szoboszlai Dominik sírva vette tudomásul: Magyarország nem lesz ott a vb-n

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlai és Kekrez kiesésén nevetnek az Everton-szurkolók

Az írek Szoboszlait a Liverpool középpályásának első félidős gólöröme miatt szétszedték, majd az ír közszolgálati csatorna stúdiójában is ment a kárörvendés. De az Everton szurkolói is jól szórakoztak a magyar játékos bukásán a közösségi médiában.

A városi rivális drukkerei az íreknek szurkoltak is, miután Jake O'Brien védő az Evertonban játszik, míg a klub egyik legnagyobb legendája, Seamus Coleman már 2010 óta erősíti a csapatot.

Vasárnap mindketten kezdtek, ugyanakkor O'Brien már a félidőben lejött, Coleman pedig a 60. percben.

Everton’s Seamus Coleman and Jake O’Brien knocking Liverpool’s Milos Kerkez and Dominik Szoboszlai OUT THE WORLD CUP 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂



pic.twitter.com/xJI3HmQs3O — Lea (@Lea_EFC) November 16, 2025

Szoboszlai Dominik legközelebb szombaton, a Nottingham Forest elleni Premier League-mérkőzésen léphet pályára a Liverpool színeiben.