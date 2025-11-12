Magyar idő szerint csütörtökön 18.00-kor kezdődik az Örményország-Magyarország világbajnoki selejtező. A magyar válogatott az F csoportban négy mérkőzést követően az utolsó két csata előtt (vasárnap este majd az íreket fogadjuk a telt házas Puskás Arénában) a második helyen áll öt megszerzett ponttal a tíz pontos Portugália mögött. A mieinket a harmadik helyen négy ponttal az írek, őket hárommal az örmények követik, így a csoport második, világbajnoki pótselejtezőt érő helyére nagy a tülekedés, de Marco Rossi csapatának a sorsa a saját kezében van. A szövetségi kapitány szerda este a jereváni stadionban tartott edzést a nemzeti tizenegynek, amelynek sajtónyilvános részén Szoboszlai Dominik rendkívül aktív volt a felvételek tanulsága szerint.

Szoboszlai Dominik már öt évvel ezelőtt nemzeti hőssé vált

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Szoboszlai a felső léc után gólpasszt adott az edzésen

A magyar válogatott csapatkapitánya a lenti felvételen láthatóan előbb háromszor is kapura küldte a labdát futás közben, ebből egyszer telibe találta a felső lécet, majd később Szappanosnak adott óriási gólpasszt.

Marco Rossi egyébként a mérkőzés kapcsán a szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta: „Nem becsüljük le az ellenfelet, és ne vegyék nagyképűségnek, de egyetlen célunk van: az, hogy nyerjünk, megszerezzük a három pontot és bebiztosítsuk a továbbjutásunkat a pótselejtezőkbe. Nincsenek és nem lesznek kifogások, hogy ilyen volt az időeltolódás, vagy olyan a pálya” – szögezte le a kapitány.