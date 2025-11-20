Live
Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Mint ismert, csütörtökön kisorsolták a vb-pótselejtezőket. A magyar csapatot drámai körülmények között 3-2-re legyőző és így a csoportban második ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban lép pályára a csütörtöki sorsolás alapján, ez a párharc Szoboszlai Dominikék csapata számára biztosan nem jöhetett volna össze. De akkor mi lehetett volna a legjobb vagy éppen a legrosszabb forgatókönyv, ha nincs az utolsó perces budapesti sorscsapás?

Zürichben csütörtökön kisorsolták a vb-pótselejtezőket, amelyen sajnos a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar válogatott nem volt érdekelt az írek elleni 3-2-es vereség miatt.

Szoboszlaiék foghatják a fejüket, lehetett volna könnyű út is a vb-re
Fotó: Polyák Attila 

Kiket kaphattak volna Szoboszlaiék?

Amennyiben a magyar válogatott minimum döntetlent ért volna el Írország ellen, akkor a 2. kalapban kaphatott volna helyet, így a szlovákok csúsztak volna eggyel lejjebb, azaz a 3. kalapba. (Most annyi volt a változás, hogy az írek a 3., míg a szlovákok a 2. kalapban kaptak helyet.)

Ez alapján arra kerestük a választ, hogy vajon melyik lehetett volna az „álomsorsolás", esetleg a legrosszabb forgatókönyv. 

Először az első kalapos csapatokat sorsolták össze a 4. kalaposokkal, majd a 2. és a 3. kalaposok kerültek össze, illetve később egy ágra. (Mindig a magasabban rangsorolt csapat játssza otthon a meccsét. Hogy továbbjutás esetén melyik csapat lett a házigazda, azt sorsolással döntötték el.)

Ezek alapján egy ukrán-északír ágon egy magyar-koszovói meccs lehetett volna talán a legkönnyebb úgy, hogy mindkét meccset a Puskás Arénában játsszuk. A legnehezebb pedig  egy olasz-svéd ágon egy magyar-szlovák vagy egy magyar-albán meccs.

Egyik csapatról sincsenek túl jó emlékeink. Főleg úgy, ha a második meccsen idegenben kellett volna pályára lépni. 

Így nézhettek volna ki a kalapok:

1: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna
2: Lengyelország, Wales, Magyarország, Csehország
3: Szlovákia, Albánia, Bosznia, Koszovó
4: Románia, Svédország, Macedónia, Észak-Írország

Álomsorsolás: ukrán-északír/magyar-koszovói 

Nehéz út: olasz-svéd/magyar-szlovák

Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a részvételről határozó finálékat öt nappal később rendezik. 

