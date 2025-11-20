Zürichben csütörtökön kisorsolták a vb-pótselejtezőket, amelyen sajnos a Szoboszlai Dominik fémjelezte magyar válogatott nem volt érdekelt az írek elleni 3-2-es vereség miatt.

Szoboszlaiék foghatják a fejüket, lehetett volna könnyű út is a vb-re

Fotó: Polyák Attila

Kiket kaphattak volna Szoboszlaiék?

Amennyiben a magyar válogatott minimum döntetlent ért volna el Írország ellen, akkor a 2. kalapban kaphatott volna helyet, így a szlovákok csúsztak volna eggyel lejjebb, azaz a 3. kalapba. (Most annyi volt a változás, hogy az írek a 3., míg a szlovákok a 2. kalapban kaptak helyet.)

Ez alapján arra kerestük a választ, hogy vajon melyik lehetett volna az „álomsorsolás", esetleg a legrosszabb forgatókönyv.

Először az első kalapos csapatokat sorsolták össze a 4. kalaposokkal, majd a 2. és a 3. kalaposok kerültek össze, illetve később egy ágra. (Mindig a magasabban rangsorolt csapat játssza otthon a meccsét. Hogy továbbjutás esetén melyik csapat lett a házigazda, azt sorsolással döntötték el.)

Ezek alapján egy ukrán-északír ágon egy magyar-koszovói meccs lehetett volna talán a legkönnyebb úgy, hogy mindkét meccset a Puskás Arénában játsszuk. A legnehezebb pedig egy olasz-svéd ágon egy magyar-szlovák vagy egy magyar-albán meccs.

Egyik csapatról sincsenek túl jó emlékeink. Főleg úgy, ha a második meccsen idegenben kellett volna pályára lépni.

Így nézhettek volna ki a kalapok:

1: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna

2: Lengyelország, Wales, Magyarország, Csehország

3: Szlovákia, Albánia, Bosznia, Koszovó

4: Románia, Svédország, Macedónia, Észak-Írország

Álomsorsolás: ukrán-északír/magyar-koszovói

Nehéz út: olasz-svéd/magyar-szlovák

Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a részvételről határozó finálékat öt nappal később rendezik.