Pep Guardiola gyönyörű ajándékot kapott csapatától pályafutása 1000. tétmérkőzésén. A Manchester City ugyanis hazai pályán nagyon simán verte 3-0-ra a Szoboszlai Dominikot végig, Kerkez Milost pedig az 56. perctől a pályán tudó Liverpoolt. Arne Slot csapata jelenleg csak a 8. helyen áll így a Premier League-ben.

Az elmúlt évek eredményei alapján a Premier League jelenlegi legnagyobb rangadója várt vasárnap kora este a Liverpoolra. Szoboszlai Dominikék az egy hónapig tartó hullámvölgy után az Aston Villa és a Real Madrid elleni kapott gól nélküli győzelemmel jelezte a bajnokcsapat, hogy kezdi visszanyerni a szezon eleji formáját. 

22 October 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer: Champions League, Eintracht Frankfurt - Liverpool FC, preliminary round, matchday 3, Deutsche Bank Park. Dominik Szoboszlai (Liverpool FC, l) celebrates next to Hugo Ekitiké (Liverpool FC) after his goal to make it 5:1. Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szoboszlai Dominik nélkül elképzelhetetlen a Liverpool kezdője
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A különösen a Real Madrid elleni siker után agyondicsért Szoboszlai Dominik, ahogy a szezon eddigi összes meccsén (kivéve a két Ligakupa-mérkőzést), úgy természetesen a Manchester City ellen is ott volt Arne Slot kezdő csapatában. Kerkez Milos ezúttal is a kispadon kapott helyet.

A City kispadján ülő Pep Guardiola karrierje 1000. tétmeccsét egy ilyen csúcsrangadóval ünnepelhette, ami csak még inkább ünnepivé tette az önmagában is jelentős eseményt.

A kezdő sípszó előtt az I. világháború brit hősi halottainak emlékét őrző november 11-i Remembrance Day, azaz Megemlékezés Napja alkalmából a kezdőkörbe letett hatalmas pipacsot állták körül a játékosok, miközben meghallgatták a hagyományos trombitaszólót.

Szoboszlai góltól mentette meg a Liverpoolt

A City kezdett aktívabban, és Jeremy Doku a 12. percben ki is harcolt egy büntetőt a hazaiak javára. A belga betört a Pool tizenhatosára, ahol a kapujából egyébként jól kimozduló Mamardasvili térde elsodorta a lábfejét. A labda viszont a Citynél maradt, és, ha Szoboszlai testtel nem blokkol két lövést, alighanem a vezetést is megszrezte volna a City. Csakhogy a VAR-szobából jelezték a Chris Cavanagh játékvezetőnek, hogy Mamardasvili és Doku találkozása szabálytalan lehetett, az esetet visszanéző bíró pedig meg is adta a büntetőt. Haaland bal alsó sarokba tartó lövését azonban kiütötte a grúz kapus, jóvá téve ezzel a hibáját.

Liverpool's Georgian goalkeeper #25 Giorgi Mamardashvili saves a penalty from Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (L) during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 9, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Giorgi Mamardasvili pontosan tudta, hova rúgja a büntetőt Erling Haaland
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Haaland azonban nem mondott le a gólszerzésről, és a 29. percben Matheus Nunes jobbról érkező beadását, Ibrahima Konatét jócskán túlugorva gyönyörűen fejelte a labdát a kapu hosszú oldalába. Ez volt a norvég sztár 28. gólja idénybeli 18. tétmérkőzésén.

Fel tud-e állni a Liverpool?

Hosszú percekig úgy tűnt, hogy a Liverpoolban benne maradt az ütés, mert továbbra is inkább a City dominált. A 39. percben viszont Szalah szöglete után Virgil van Dijk a City kapujába bólintotta a labdát, csakhogy Cavanagh egyből jelezte, hogy szabálytalan volt a gól, majd a partjelző lest jelzett. A VAR visszanézte az esetet, és az a döntés született, hogy 

a gólvonal előtt álló Robertson akadályozta a védésben Donnarummát – aki egyébként így sem, úgy sem érte el a labdát.

A Pool balszerencséje pedig a szünet előtt csúcsosodott ki igazán: a ráadásban ugyanis Nico González szánte el magát lövésre, 18 méterről megeresztett kísérlete után a labda megpattant Van Dijk vádliján, irányt változtatott, így a balra induló Mamardasvilinek esélye sem volt hárítani (2-0).

Kerkez Milos is pályára lépett

Fordulás után kezdetben továbbra is a Manchester City dominált, Doku továbbra is tarthatatlan volt. Azonban a Liverpool letámadása kezdett egyre intenzívebb lenni, és az 57. percben Cody Gakpo már óriási ziccerben bombázott a kapu fölé. Gakpo az 56. percben lépett pályára a Robertsont váltó Kerkez Milossal együtt.

Hiába volt azonban a Liverpool feljavuló játéka, az újabb gólt is a City lőtte: a meccs legjobbja, Jeremy Doku 20 méterről gyönyörűen tekert Mamaradasvili kapujába, 3-0-ra alakítva az állást. 

Manchester City's Belgian midfielder #11 Jeremy Doku (L) celebrates scoring their third goal for 3-0 with Manchester City's English midfielder #33 Nico O'Reilly (R) during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 9, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Jeremy Doku joggal ünnepel: szenzációs meccse volt a Liverpool ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Óriásit harcolt a Liverpool

A Poolnak félórája maradt, hogy csodát tegyen, vagy legalább kozmetikázza az eredményt. A 72. percben Szoboszlai tört előre a jobb oldali vonal mellett, középre adott labdájáról azonban lemaradt Gakpo. A 76. perc a magyarokról szólt: előbb Van Dijk nem tudta közelről a kapuba bólintani Kerkez beadását, majd a kipattanót Szoboszlai bombázta vissza kapura 18 méterrl, Donnarumma azonban óriási bravúrral szögletre ütötte a labdát. 

Ez volt a Liverpool első kaput eltaláló lövése a meccsen...

A 70. perctől és Doku lecserélésétől kezdve már abszolút a Liverpool dominálta a meccset, a vendégek óriási erőket mozgósítottak a szépítésért, de ezúttal a szerencse sem volt velük. Szalah például olyan helyzetet hagyott ki a 79. percben, amilyenből 10-ből 9-szer biztosan betalál. 

A Liverpool tényleg mindent megtett a szépítésért, de az utolsó percekben már látszott a bajnokcsapaton, hogy feladta a küzdelmet. 

A Pool Arne Slot irányítása alatt 48 bajnokin csupán másodjára nem lőtt gólt, és egy 44 meccses PL-sorozat szakadt meg, hiszen 2024. szeptember 21. óta minden bajnokin lőttek legalább egy gólt.

Vereségével a Liverpool 11 forduló után mindössze 18 ponttal csak a 8. helyen áll a tabellán, miközben a 22 pontos Manchester City fellép a tabella második helyére a 26 ponttal listavezető Arsenal mögé.

  • Eredmény, Premier League, 11. forduló:
    Manchester City–Liverpool 3-0 (2-0)
    gól: Haaland 29., N. González 45+3., Doku 63.

 

 

