Az elmúlt évek eredményei alapján a Premier League jelenlegi legnagyobb rangadója várt vasárnap kora este a Liverpoolra. Szoboszlai Dominikék az egy hónapig tartó hullámvölgy után az Aston Villa és a Real Madrid elleni kapott gól nélküli győzelemmel jelezte a bajnokcsapat, hogy kezdi visszanyerni a szezon eleji formáját.

Szoboszlai Dominik nélkül elképzelhetetlen a Liverpool kezdője

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A különösen a Real Madrid elleni siker után agyondicsért Szoboszlai Dominik, ahogy a szezon eddigi összes meccsén (kivéve a két Ligakupa-mérkőzést), úgy természetesen a Manchester City ellen is ott volt Arne Slot kezdő csapatában. Kerkez Milos ezúttal is a kispadon kapott helyet.

How we line up to take on Manchester City ✊🔴 #MCILIV — Liverpool FC (@LFC) November 9, 2025

A City kispadján ülő Pep Guardiola karrierje 1000. tétmeccsét egy ilyen csúcsrangadóval ünnepelhette, ami csak még inkább ünnepivé tette az önmagában is jelentős eseményt.

Check out the breakdown of @PepTeam’s managerial career so far 🤩 pic.twitter.com/tAPMgMtNP7 — Manchester City (@ManCity) November 8, 2025

A kezdő sípszó előtt az I. világháború brit hősi halottainak emlékét őrző november 11-i Remembrance Day, azaz Megemlékezés Napja alkalmából a kezdőkörbe letett hatalmas pipacsot állták körül a játékosok, miközben meghallgatták a hagyományos trombitaszólót.

Szoboszlai góltól mentette meg a Liverpoolt

A City kezdett aktívabban, és Jeremy Doku a 12. percben ki is harcolt egy büntetőt a hazaiak javára. A belga betört a Pool tizenhatosára, ahol a kapujából egyébként jól kimozduló Mamardasvili térde elsodorta a lábfejét. A labda viszont a Citynél maradt, és, ha Szoboszlai testtel nem blokkol két lövést, alighanem a vezetést is megszrezte volna a City. Csakhogy a VAR-szobából jelezték a Chris Cavanagh játékvezetőnek, hogy Mamardasvili és Doku találkozása szabálytalan lehetett, az esetet visszanéző bíró pedig meg is adta a büntetőt. Haaland bal alsó sarokba tartó lövését azonban kiütötte a grúz kapus, jóvá téve ezzel a hibáját.

Giorgi Mamardasvili pontosan tudta, hova rúgja a büntetőt Erling Haaland

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Haaland azonban nem mondott le a gólszerzésről, és a 29. percben Matheus Nunes jobbról érkező beadását, Ibrahima Konatét jócskán túlugorva gyönyörűen fejelte a labdát a kapu hosszú oldalába. Ez volt a norvég sztár 28. gólja idénybeli 18. tétmérkőzésén.

Fel tud-e állni a Liverpool?

Hosszú percekig úgy tűnt, hogy a Liverpoolban benne maradt az ütés, mert továbbra is inkább a City dominált. A 39. percben viszont Szalah szöglete után Virgil van Dijk a City kapujába bólintotta a labdát, csakhogy Cavanagh egyből jelezte, hogy szabálytalan volt a gól, majd a partjelző lest jelzett. A VAR visszanézte az esetet, és az a döntés született, hogy

a gólvonal előtt álló Robertson akadályozta a védésben Donnarummát – aki egyébként így sem, úgy sem érte el a labdát.

A Pool balszerencséje pedig a szünet előtt csúcsosodott ki igazán: a ráadásban ugyanis Nico González szánte el magát lövésre, 18 méterről megeresztett kísérlete után a labda megpattant Van Dijk vádliján, irányt változtatott, így a balra induló Mamardasvilinek esélye sem volt hárítani (2-0).