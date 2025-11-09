Az elmúlt évek eredményei alapján a Premier League jelenlegi legnagyobb rangadója várt vasárnap kora este a Liverpoolra. Szoboszlai Dominikék az egy hónapig tartó hullámvölgy után az Aston Villa és a Real Madrid elleni kapott gól nélküli győzelemmel jelezte a bajnokcsapat, hogy kezdi visszanyerni a szezon eleji formáját.
A különösen a Real Madrid elleni siker után agyondicsért Szoboszlai Dominik, ahogy a szezon eddigi összes meccsén (kivéve a két Ligakupa-mérkőzést), úgy természetesen a Manchester City ellen is ott volt Arne Slot kezdő csapatában. Kerkez Milos ezúttal is a kispadon kapott helyet.
A City kispadján ülő Pep Guardiola karrierje 1000. tétmeccsét egy ilyen csúcsrangadóval ünnepelhette, ami csak még inkább ünnepivé tette az önmagában is jelentős eseményt.
A kezdő sípszó előtt az I. világháború brit hősi halottainak emlékét őrző november 11-i Remembrance Day, azaz Megemlékezés Napja alkalmából a kezdőkörbe letett hatalmas pipacsot állták körül a játékosok, miközben meghallgatták a hagyományos trombitaszólót.
Szoboszlai góltól mentette meg a Liverpoolt
A City kezdett aktívabban, és Jeremy Doku a 12. percben ki is harcolt egy büntetőt a hazaiak javára. A belga betört a Pool tizenhatosára, ahol a kapujából egyébként jól kimozduló Mamardasvili térde elsodorta a lábfejét. A labda viszont a Citynél maradt, és, ha Szoboszlai testtel nem blokkol két lövést, alighanem a vezetést is megszrezte volna a City. Csakhogy a VAR-szobából jelezték a Chris Cavanagh játékvezetőnek, hogy Mamardasvili és Doku találkozása szabálytalan lehetett, az esetet visszanéző bíró pedig meg is adta a büntetőt. Haaland bal alsó sarokba tartó lövését azonban kiütötte a grúz kapus, jóvá téve ezzel a hibáját.
Haaland azonban nem mondott le a gólszerzésről, és a 29. percben Matheus Nunes jobbról érkező beadását, Ibrahima Konatét jócskán túlugorva gyönyörűen fejelte a labdát a kapu hosszú oldalába. Ez volt a norvég sztár 28. gólja idénybeli 18. tétmérkőzésén.
Fel tud-e állni a Liverpool?
Hosszú percekig úgy tűnt, hogy a Liverpoolban benne maradt az ütés, mert továbbra is inkább a City dominált. A 39. percben viszont Szalah szöglete után Virgil van Dijk a City kapujába bólintotta a labdát, csakhogy Cavanagh egyből jelezte, hogy szabálytalan volt a gól, majd a partjelző lest jelzett. A VAR visszanézte az esetet, és az a döntés született, hogy
a gólvonal előtt álló Robertson akadályozta a védésben Donnarummát – aki egyébként így sem, úgy sem érte el a labdát.
A Pool balszerencséje pedig a szünet előtt csúcsosodott ki igazán: a ráadásban ugyanis Nico González szánte el magát lövésre, 18 méterről megeresztett kísérlete után a labda megpattant Van Dijk vádliján, irányt változtatott, így a balra induló Mamardasvilinek esélye sem volt hárítani (2-0).
Kerkez Milos is pályára lépett
Fordulás után kezdetben továbbra is a Manchester City dominált, Doku továbbra is tarthatatlan volt. Azonban a Liverpool letámadása kezdett egyre intenzívebb lenni, és az 57. percben Cody Gakpo már óriási ziccerben bombázott a kapu fölé. Gakpo az 56. percben lépett pályára a Robertsont váltó Kerkez Milossal együtt.
Hiába volt azonban a Liverpool feljavuló játéka, az újabb gólt is a City lőtte: a meccs legjobbja, Jeremy Doku 20 méterről gyönyörűen tekert Mamaradasvili kapujába, 3-0-ra alakítva az állást.
Óriásit harcolt a Liverpool
A Poolnak félórája maradt, hogy csodát tegyen, vagy legalább kozmetikázza az eredményt. A 72. percben Szoboszlai tört előre a jobb oldali vonal mellett, középre adott labdájáról azonban lemaradt Gakpo. A 76. perc a magyarokról szólt: előbb Van Dijk nem tudta közelről a kapuba bólintani Kerkez beadását, majd a kipattanót Szoboszlai bombázta vissza kapura 18 méterrl, Donnarumma azonban óriási bravúrral szögletre ütötte a labdát.
Ez volt a Liverpool első kaput eltaláló lövése a meccsen...
A 70. perctől és Doku lecserélésétől kezdve már abszolút a Liverpool dominálta a meccset, a vendégek óriási erőket mozgósítottak a szépítésért, de ezúttal a szerencse sem volt velük. Szalah például olyan helyzetet hagyott ki a 79. percben, amilyenből 10-ből 9-szer biztosan betalál.
A Liverpool tényleg mindent megtett a szépítésért, de az utolsó percekben már látszott a bajnokcsapaton, hogy feladta a küzdelmet.
A Pool Arne Slot irányítása alatt 48 bajnokin csupán másodjára nem lőtt gólt, és egy 44 meccses PL-sorozat szakadt meg, hiszen 2024. szeptember 21. óta minden bajnokin lőttek legalább egy gólt.
Vereségével a Liverpool 11 forduló után mindössze 18 ponttal csak a 8. helyen áll a tabellán, miközben a 22 pontos Manchester City fellép a tabella második helyére a 26 ponttal listavezető Arsenal mögé.
- Eredmény, Premier League, 11. forduló:
Manchester City–Liverpool 3-0 (2-0)
gól: Haaland 29., N. González 45+3., Doku 63.