Ami a meccset illeti, Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, míg Kerkez az 56. percben állt be. A házigazdáknak - akiknek a kispadján Josep Guardiola az 1000. meccsén dirigált - még az is belefért, hogy norvég sztárjuk, Erling Haaland a 13. percben 11-est rontott.

Roy Keane szerint válságban vannak Szoboszlaiék

Roy Keane nem kímélte Szoboszlaiékat

Az egykori legendás focista, jelenleg a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Roy Keane keményen bírálta a Liverpoolt a Manchester City elleni vereség után: elmondása szerint a címvédő bajnoki reményei is szertefoszlottak.

Szerintem most már kijelenthetjük, hogy válsághelyzet alakult ki Liverpoolban.

Hozzátette: bár a City ellen idegenben kikapni önmagában nem lenne tragédia, ám a Pool az utóbbi tíz bajnokijából hetet vesztett el, ötször már ebben az idényben maradt alul. „Ez egy ilyen klubnál egyértelműen válság.”

Az ír legenda szerint nem a vitatott bírói döntésen múlt:

„A City összességében sokkal erősebbnek, technikailag és fizikailag is jobb csapatnak tűnt ma.”

"It HAS to be a crisis at this point for Liverpool"



A bajnoki remények szertefoszlottak?

A vereséggel Liverpool csak a nyolcadik helyen áll a Premier League tabelláján, 18 ponttal – az azonos pontszámú, de több gólt szerző Manchester United mögött. A csapat már nyolc ponttal van lemaradva az éllovas Arsenaltól, és ugyanennyire van a kiesőzónától.

Keane elismerte, hogy a Poolban még mindig megvan a minőség, amellyel képesek lehetnek problémákat okozni bármely ellenfélnek, mégis súlyos védekezési hibákat, rossz döntéshozatalt és energiahiányt lát:

A menedzser boldog volt a második félidő miatt, de a meccs már eldőlt. Ilyenkor könnyű játszani, amikor az ellenfél már visszavesz.

A Liverpool előtt komoly feladat áll, hiszen ha nem rendezik sorait,