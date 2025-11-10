Ami a meccset illeti, Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, míg Kerkez az 56. percben állt be. A házigazdáknak - akiknek a kispadján Josep Guardiola az 1000. meccsén dirigált - még az is belefért, hogy norvég sztárjuk, Erling Haaland a 13. percben 11-est rontott.
Roy Keane nem kímélte Szoboszlaiékat
Az egykori legendás focista, jelenleg a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Roy Keane keményen bírálta a Liverpoolt a Manchester City elleni vereség után: elmondása szerint a címvédő bajnoki reményei is szertefoszlottak.
Szerintem most már kijelenthetjük, hogy válsághelyzet alakult ki Liverpoolban.
Hozzátette: bár a City ellen idegenben kikapni önmagában nem lenne tragédia, ám a Pool az utóbbi tíz bajnokijából hetet vesztett el, ötször már ebben az idényben maradt alul. „Ez egy ilyen klubnál egyértelműen válság.”
Az ír legenda szerint nem a vitatott bírói döntésen múlt:
„A City összességében sokkal erősebbnek, technikailag és fizikailag is jobb csapatnak tűnt ma.”
A bajnoki remények szertefoszlottak?
A vereséggel Liverpool csak a nyolcadik helyen áll a Premier League tabelláján, 18 ponttal – az azonos pontszámú, de több gólt szerző Manchester United mögött. A csapat már nyolc ponttal van lemaradva az éllovas Arsenaltól, és ugyanennyire van a kiesőzónától.
Keane elismerte, hogy a Poolban még mindig megvan a minőség, amellyel képesek lehetnek problémákat okozni bármely ellenfélnek, mégis súlyos védekezési hibákat, rossz döntéshozatalt és energiahiányt lát:
A menedzser boldog volt a második félidő miatt, de a meccs már eldőlt. Ilyenkor könnyű játszani, amikor az ellenfél már visszavesz.
A Liverpool előtt komoly feladat áll, hiszen ha nem rendezik sorait,
könnyen folytatódhat a negatív spirál – ahogy azt Roy Keane is megfogalmazta, most már pánikra is lehet ok az Anfielden.
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!