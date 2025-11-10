Live
Mint ismert, a címvédő Liverpool FC 3-0-ás vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát a meccs után élesen bírálta a Manchester United legendája, Roy Keane.

Ami a meccset illeti, Szoboszlai Dominik ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet, míg Kerkez az 56. percben állt be. A házigazdáknak - akiknek a kispadján Josep Guardiola az 1000. meccsén dirigált - még az is belefért, hogy norvég sztárjuk, Erling Haaland a 13. percben 11-est rontott.

Roy Keane szerint válságban vannak Szoboszlaiék
Roy Keane szerint válságban vannak Szoboszlaiék
Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Roy Keane nem kímélte Szoboszlaiékat

Az egykori legendás focista, jelenleg a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Roy Keane keményen bírálta a Liverpoolt a Manchester City elleni vereség után: elmondása szerint a címvédő bajnoki reményei is szertefoszlottak.

Szerintem most már kijelenthetjük, hogy válsághelyzet alakult ki Liverpoolban.

 Hozzátette: bár a City ellen idegenben kikapni önmagában nem lenne tragédia, ám a Pool az utóbbi tíz bajnokijából hetet vesztett el, ötször már ebben az idényben maradt alul. „Ez egy ilyen klubnál egyértelműen válság.”

Az ír legenda szerint nem a vitatott bírói döntésen múlt: 

„A City összességében sokkal erősebbnek, technikailag és fizikailag is jobb csapatnak tűnt ma.”

A bajnoki remények szertefoszlottak?

A vereséggel Liverpool csak a nyolcadik helyen áll a Premier League tabelláján, 18 ponttal – az azonos pontszámú, de több gólt szerző Manchester United mögött. A csapat már nyolc ponttal van lemaradva az éllovas Arsenaltól, és ugyanennyire van a kiesőzónától.

Keane elismerte, hogy a Poolban még mindig megvan a minőség, amellyel képesek lehetnek problémákat okozni bármely ellenfélnek, mégis súlyos védekezési hibákat, rossz döntéshozatalt és energiahiányt lát:

A menedzser boldog volt a második félidő miatt, de a meccs már eldőlt. Ilyenkor könnyű játszani, amikor az ellenfél már visszavesz.

A Liverpool előtt komoly feladat áll, hiszen ha nem rendezik sorait, 

könnyen folytatódhat a negatív spirál – ahogy azt Roy Keane is megfogalmazta, most már pánikra is lehet ok az Anfielden.

