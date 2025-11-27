Öt fontos tanulság, ami miatt mélypontra jutott a Liverpool: a PSV elleni BL-zakó után megint egyedül a gólszerző Szoboszlai Dominik dicsérhető és nem csak a találata miatt.

Hatalmas bajban a Liverpool. Tényleg csak Szoboszlai Dominik képes küzdeni?

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Már csak Szoboszlai áll bele a párharcokba?

1. A harci szellem eltűnt

Amikor ilyen rossz a helyzet, a számok és statisztikák könyörtelenül szembesítik az embert a hibákkal. Rengeteg rossz mutató van mostanában a Liverpool kapcsán, de az egyik legszembetűnőbb a mérkőzésenkénti szerelések és labdaszerzések drámai csökkenése. Egyszerűen eltűntek a kemény belépők és küzdőszellem.

Az is megállapítható, hogy a meccseken csak kevesen, például Szoboszlai Dominik képesek párharcokat nyerni és labdákat szerezni. Felmerül a kérdés, vajon Arne Slot hamarosan új stratégiát dolgoz ki, és több játékidőt ad Wataru Endónak?

Tavaly még több volt a kontroll a középpályán is, azonban hónapok óta alig látható hasonló.

2. Ez a rendszer nem fekszik Alexander Isaknak

Most már tényleg muszáj lenne, hogy a Liverpool újra képes legyen harcolni a mérkőzéseken, akármi is történjen. Ez elég lehangoló kijelentés, de legalább próbálkozniuk kell, hogy visszakerüljenek a siker közelébe.

Ezért a legfontosabb most egy stabil kezdő tizenegy lenne minden meccsre, amit az ellenfél adottságaihoz igazítva lehetne akár egy-két helyen módosítani. Egy ilyen rossz helyzetben nem válnak be a nagy változtatások.

Az sem segít, hogy az új igazolás, a 125 millió fontos Isak egyelőre nem illeszkedik a játékhoz úgy, mint egy gólerős támadó, ahogy azt várták tőle. Ő nem az a „varázsdoboz”, mint Hugo Ekitiké volt ebben a szerepkörben, és a két játékos cseréje egyszerűen nem működik.

Ráadásul az Ekitiké sérülése még tovább nehezíti a helyzetet, Isaknak a szélen kevés opciója van a befejezésekre.

3. Ibrahima Konaté már nem a régi

A Nottingham Forest elleni teljesítménye után meglepő volt, hogy Konaté kezdőként kapott lehetőséget.

You are sick if you are enjoying this Liverpool downfall.



Look at how Konate is crying😭😭😭 pic.twitter.com/Z2AOOjcqzo — CFC OBEY (@_kobbyphocus) November 26, 2025

Az ő játéka inkább rontott a helyzeten; egy gyenge mentés és hibák sorozata után le is lehozták. Úgy tűnik, Liverpool elérte mélypontját, ennek Konaté formája az egyik kulcspontja.

4. Virgil van Dijk forrong

A kapitány feladata vállalni a felelősséget nehéz időkben, ám Van Dijk most extrém módon reagál a kialakult helyzetre.