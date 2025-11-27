Öt fontos tanulság, ami miatt mélypontra jutott a Liverpool: a PSV elleni BL-zakó után megint egyedül a gólszerző Szoboszlai Dominik dicsérhető és nem csak a találata miatt.
Már csak Szoboszlai áll bele a párharcokba?
- 1. A harci szellem eltűnt
Amikor ilyen rossz a helyzet, a számok és statisztikák könyörtelenül szembesítik az embert a hibákkal. Rengeteg rossz mutató van mostanában a Liverpool kapcsán, de az egyik legszembetűnőbb a mérkőzésenkénti szerelések és labdaszerzések drámai csökkenése. Egyszerűen eltűntek a kemény belépők és küzdőszellem.
Az is megállapítható, hogy a meccseken csak kevesen, például Szoboszlai Dominik képesek párharcokat nyerni és labdákat szerezni. Felmerül a kérdés, vajon Arne Slot hamarosan új stratégiát dolgoz ki, és több játékidőt ad Wataru Endónak?
Tavaly még több volt a kontroll a középpályán is, azonban hónapok óta alig látható hasonló.
- 2. Ez a rendszer nem fekszik Alexander Isaknak
Most már tényleg muszáj lenne, hogy a Liverpool újra képes legyen harcolni a mérkőzéseken, akármi is történjen. Ez elég lehangoló kijelentés, de legalább próbálkozniuk kell, hogy visszakerüljenek a siker közelébe.
Ezért a legfontosabb most egy stabil kezdő tizenegy lenne minden meccsre, amit az ellenfél adottságaihoz igazítva lehetne akár egy-két helyen módosítani. Egy ilyen rossz helyzetben nem válnak be a nagy változtatások.
Az sem segít, hogy az új igazolás, a 125 millió fontos Isak egyelőre nem illeszkedik a játékhoz úgy, mint egy gólerős támadó, ahogy azt várták tőle. Ő nem az a „varázsdoboz”, mint Hugo Ekitiké volt ebben a szerepkörben, és a két játékos cseréje egyszerűen nem működik.
Ráadásul az Ekitiké sérülése még tovább nehezíti a helyzetet, Isaknak a szélen kevés opciója van a befejezésekre.
- 3. Ibrahima Konaté már nem a régi
A Nottingham Forest elleni teljesítménye után meglepő volt, hogy Konaté kezdőként kapott lehetőséget.
Az ő játéka inkább rontott a helyzeten; egy gyenge mentés és hibák sorozata után le is lehozták. Úgy tűnik, Liverpool elérte mélypontját, ennek Konaté formája az egyik kulcspontja.
- 4. Virgil van Dijk forrong
A kapitány feladata vállalni a felelősséget nehéz időkben, ám Van Dijk most extrém módon reagál a kialakult helyzetre.
Kezd nagyon frusztrálttá válni, ami érthető egy olyan játékos esetében, aki korábban ritkán szenvedett vereségeket. Az ő hibája miatt egy büntetőt is kapott a PSV a Bajnokok Ligájában, ami csak fokozta a feszültséget.
Van Dijk a világ egyik legjobb középhátvédje, de a csapatnak most segítenie kell neki, hogy ne egyedül cipelje ezt a terhet.
- 5. Anfield: megszakadt az összhang
Talán a legaggasztóbb, hogy a Liverpool elvesztette azt az összhangot, ami mindig is jellemezte az Anfieldet.
Régen a stadion és a csapat egyszerre lélegzett, mostanra azonban az otthoni vereségek és a visszaeső szurkolói támogatás aggasztó helyzetet teremtenek.
Amikor a Liverpool hat perc után hátrányba került a PSV ellen, Konaté és Mohamed Szalah azonnal a lelátót ülő szurkolókat kérték a nagyobb buzdításra. Ilyen korán ez nem lenne szükséges normál helyzetben, ez is jól mutatja a baj mélységét.