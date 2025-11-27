Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Sport

Nézze meg Szoboszlai Dominik történelmi BL-gólját! – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, a Liverpool 4-1-re kikapott szerdán a vendég PSV Eindhoventől a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. Miközben a PL-címvédő 500. BL-gólját Szoboszlai Dominik szerezte, addig Arne Slot csapata mélypontra jutott, komoly kérdéseket hagyva maga után, ráadásul már a szurkolók támogatása is elveszni látszik az Anfielden.

Öt fontos tanulság, ami miatt mélypontra jutott a Liverpool: a PSV elleni BL-zakó után megint egyedül a gólszerző Szoboszlai Dominik dicsérhető és nem csak a találata miatt.

Hatalmas bajban a Liverpool. Tényleg csak Szoboszlai Dominik képes küzdeni?
Hatalmas bajban a Liverpool. Tényleg csak Szoboszlai Dominik képes küzdeni? 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Már csak Szoboszlai áll bele a párharcokba?

  • 1. A harci szellem eltűnt  
    Amikor ilyen rossz a helyzet, a számok és statisztikák könyörtelenül szembesítik az embert a hibákkal. Rengeteg rossz mutató van mostanában a Liverpool kapcsán, de az egyik legszembetűnőbb a mérkőzésenkénti szerelések és labdaszerzések drámai csökkenése. Egyszerűen eltűntek a kemény belépők és küzdőszellem.

Az is megállapítható, hogy a meccseken csak kevesen, például Szoboszlai Dominik képesek párharcokat nyerni és labdákat szerezni. Felmerül a kérdés, vajon Arne Slot hamarosan új stratégiát dolgoz ki, és több játékidőt ad Wataru Endónak?

Tavaly még több volt a kontroll a középpályán is, azonban hónapok óta alig látható hasonló.

  • 2. Ez a rendszer nem fekszik Alexander Isaknak  

Most már tényleg muszáj lenne, hogy a Liverpool újra képes legyen harcolni a mérkőzéseken, akármi is történjen. Ez elég lehangoló kijelentés, de legalább próbálkozniuk kell, hogy visszakerüljenek a siker közelébe.

Ezért a legfontosabb most egy stabil kezdő tizenegy lenne minden meccsre, amit az ellenfél adottságaihoz igazítva lehetne akár egy-két helyen módosítani. Egy ilyen rossz helyzetben nem válnak be a nagy változtatások.

Az sem segít, hogy az új igazolás, a 125 millió fontos Isak egyelőre nem illeszkedik a játékhoz úgy, mint egy gólerős támadó, ahogy azt várták tőle. Ő nem az a „varázsdoboz”, mint Hugo Ekitiké volt ebben a szerepkörben, és a két játékos cseréje egyszerűen nem működik. 

Ráadásul az Ekitiké sérülése még tovább nehezíti a helyzetet, Isaknak a szélen kevés opciója van a befejezésekre.

  • 3. Ibrahima Konaté már nem a régi 

A Nottingham Forest elleni teljesítménye után meglepő volt, hogy Konaté kezdőként kapott lehetőséget. 

Az ő játéka inkább rontott a helyzeten; egy gyenge mentés és hibák sorozata után le is lehozták. Úgy tűnik, Liverpool elérte mélypontját, ennek Konaté formája az egyik kulcspontja.

  • 4. Virgil van Dijk forrong  

A kapitány feladata vállalni a felelősséget nehéz időkben, ám Van Dijk most extrém módon reagál a kialakult helyzetre.

Kezd nagyon frusztrálttá válni, ami érthető egy olyan játékos esetében, aki korábban ritkán szenvedett vereségeket. Az ő hibája miatt egy büntetőt is kapott a PSV a Bajnokok Ligájában, ami csak fokozta a feszültséget.

Van Dijk a világ egyik legjobb középhátvédje, de a csapatnak most segítenie kell neki, hogy ne egyedül cipelje ezt a terhet.

  • 5. Anfield: megszakadt az összhang

Talán a legaggasztóbb, hogy a Liverpool elvesztette azt az összhangot, ami mindig is jellemezte az Anfieldet. 

Régen a stadion és a csapat egyszerre lélegzett, mostanra azonban az otthoni vereségek és a visszaeső szurkolói támogatás aggasztó helyzetet teremtenek.

Amikor a Liverpool hat perc után hátrányba került a PSV ellen, Konaté és Mohamed Szalah azonnal a lelátót ülő szurkolókat kérték a nagyobb buzdításra.  Ilyen korán ez nem lenne szükséges normál helyzetben, ez is jól mutatja a baj mélységét.

„Slot takarodj!” – Liverpoolban betelt a pohár a BL-szégyen után
Szoboszlai lett a megalázott Liverpool legjobbja, Kerkez kegyetlen kritikát kapott
Hiába Szoboszlai gólja, megalázták a Liverpoolt az Anfielden

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!