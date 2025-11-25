A Liverpool az elmúlt hétvégén hazai pályán szenvedett kínos, 3-0-s vereséget a Nottingham Forest ellen. Szoboszlai Dominik csapata 12 forduló után a 12. helyen áll, és biztos nem erre számítottak az Anfielden a nagy nyári kiköltekezés után.

Arne Slot egy csodagyereket építhet be Szoboszlai helyére a Liverpoolba. Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot együttesébe több támadóklasszist is érkezett, Florian Wirtz, Alexander Isak és Hugo Ekitike is sok pénzbe került, de a Liverpool helyzetkihasználása pocsék ebben a szezonban. A liverpooli sajtóban most egy újabb támadót ajánlanak Slot figyelmébe: Josh Sonni-Lambie nevéről eddig csak a „feketeöves” Liverpool-szurkolók hallhattak, írja a Magyar Nemzet.

A 18 éves játékosnak ebben a szezonban 20 meccsen már 17 gólban volt főszerepe a Liverpool utánpótlásában.

Josh Sonni-Lambie lehet a Liverpool megmentője?

A liverpooli Anfield Watch oldalon megjelent elemzés szerint az angol U18-as válogatott csatár mentheti meg a Liverpool szezonját. Mint írják, az idény hátralévő részében elengedhetetlen lesz a rotáció, Slotnak több lendületre van szüksége elöl. Olyasvalakire, aki eljuttatja a labdát Isakhoz, és összeköti a támadósort a középpályával.

„Erre a feladatra a Liverpool akadémiájáról érkező, hihetetlenül tehetséges csodagyerek lehet a megoldás, akinek már 17 gólban volt főszerepe ebben az idényben. Olyan játékosról van szó, aki Roberto Firmino stílusában játszik, és aki átveheti a brazil trónját az Anfielden” – írja a cikk.

Josh Sonni-Lambie a Liverpool U21, U19 és U18-as csapatában is bizonyított már. Az elmúlt hétvégén gólt lőtt és gólpasszt adott a Newcastle United ellen az U18-ban, így nyertek a 2-1-re. Ez a gól és gólpassz 20 meccsen immáron a 17. gólhoz való hozzájárulása volt a szezonban.

Szoboszlai eredeti posztján kaphatja meg az esélyt?

Az Anfield Watch rámutat arra, hogy Sonni-Lambie nemcsak, hogy megállás nélkül dolgozik labda nélkül, de a félterületekben is jól érzi magát. Ügyesen találja meg az üres zónákat, és remekül játszik össze a csapattársaival. Ez az összjáték a legnagyobb erőssége. Ezért fordul elő gyakran, hogy bár csatár, mégis hamis kilencesként vagy a csatár mögötti támadó középpályásként játszatják.

A lap szerint figyelembe véve azt, hogy Szoboszlai Dominikot kényszerűségből jobbhátvédként kell használni, Florian Wirtz pedig sérült, Sonni-Lambie könnyedén válhat a Liverpool megmentőjévé a középpálya és a csatársor összekötőjeként.

A Nottingham Forest ellen a Liverpool képtelen volt eljuttatni a labdát Isakhoz, majd Hugo Ekitikéhez is, és erre a problémára Sonni-Lambie lehetne a megoldás. A Liverpoolnak van egy 17 gólban főszerepet játszó csodagyereke, aki megmentheti a szezont, ha felkerül az első csapatba – vonják le a következtetést.