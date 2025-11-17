„Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket” – írta Szoboszlai Dominik az Instagramon.

Szoboszlai Dominik a szurkolókkal együtt vett búcsút a 2026-os vb-részvételtől

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A Liverpool klasszisa hozzátette: „Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.”

Szoboszlai: Egyszer minden részlet a helyére kerül

A válogatott csapatkapitánya arról is írt, mit jelent számára a címeres mez és a magyar közösség ereje:

Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is.

A szurkolók kiállnak a csapatkapitány mellett

A Szoboszlai-poszt alatti hozzászólások egyszerre árulkodnak csalódottságról és rendíthetetlen összetartásról: sok szurkoló megfogalmazza, mennyire „fáj”, ami történt, mégis a hangulat magja nem a harag vagy a bűnbakkeresés, hanem a vigasztalás és a feltétel nélküli biztatás. A kommentek túlnyomó része felemelő üzenet – „ne csüggedj”, „fej fel”, „vissza fogsz jönni erősebben” –, és érződik bennük az a közös sebzettség, amit a hosszabbításban elveszített vb-remény hagyott maga után. A magyar szurkolók szeretete ráadásul keveredik a külföldiek tiszteletével, akik ugyanúgy elismerik Szoboszlai teljesítményét és emberségét. A reakciók hullámzása – a szívecskés bátorítástól a könnyező, megtört sorokig – jól mutatja, mennyire mélyen érintette a közösséget ez a vereség, ugyanakkor azt is, hogy a játékos és a szurkolók közti kötelék ettől csak még erősebb lett.

Szoboszlai a posztját akár ígérettel is felérő szavakkal zárta: