Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

Szavazzon: maradjon vagy távozzon Marco Rossi a magyar válogatottól?

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 3-2-es vereséget szenvedett Írországtól hazai pályán, ezzel eldőlt, hogy biztosan lemaradt a 2026-os világbajnokságról. A fájdalmas kudarc után hétfőn Szoboszlai Dominik megszólalt a közösségi médiában, és érzelmes üzenetben fordult a szurkolókhoz.

„Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket” – írta Szoboszlai Dominik az Instagramon.

Dominik Szoboszlai of Hungary thanks the crowd for cheering after the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Robert Szaniszlo/NurPhoto) (Photo by Robert Szaniszlo / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik a szurkolókkal együtt vett búcsút a 2026-os vb-részvételtől
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

A Liverpool klasszisa hozzátette: „Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.”

Szoboszlai: Egyszer minden részlet a helyére kerül

A válogatott csapatkapitánya arról is írt, mit jelent számára a címeres mez és a magyar közösség ereje: 

Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is.

A szurkolók kiállnak a csapatkapitány mellett
A Szoboszlai-poszt alatti hozzászólások egyszerre árulkodnak csalódottságról és rendíthetetlen összetartásról: sok szurkoló megfogalmazza, mennyire „fáj”, ami történt, mégis a hangulat magja nem a harag vagy a bűnbakkeresés, hanem a vigasztalás és a feltétel nélküli biztatás. A kommentek túlnyomó része felemelő üzenet – „ne csüggedj”, „fej fel”, „vissza fogsz jönni erősebben” –, és érződik bennük az a közös sebzettség, amit a hosszabbításban elveszített vb-remény hagyott maga után. A magyar szurkolók szeretete ráadásul keveredik a külföldiek tiszteletével, akik ugyanúgy elismerik Szoboszlai teljesítményét és emberségét. A reakciók hullámzása – a szívecskés bátorítástól a könnyező, megtört sorokig – jól mutatja, mennyire mélyen érintette a közösséget ez a vereség, ugyanakkor azt is, hogy a játékos és a szurkolók közti kötelék ettől csak még erősebb lett.

Szoboszlai a posztját akár ígérettel is felérő szavakkal zárta: 

Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország!

 

A magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt

A magyar válogatott a selejtezőcsoport harmadik helyén végzett Portugália és Írország mögött, így sorozatban tizedik alkalommal maradt le a világbajnokságról. 

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Maradjon, vagy menjen Marco Rossi?

