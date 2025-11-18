Live
Kiállnak mellette. Szoboszlai Dominik magyar-ír (2-3) vb-selejtező utáni Instagram-üzenete percek alatt elért Liverpoolig. Több csapattársa is azonnal a támogatásáról biztosította a magyar válogatott csapatkapitányát.

A magyar válogatott drámai módon bukta el a világbajnoki pótselejtezőt, Szoboszlai Dominik pedig a mérkőzés után teljesen összetört. A Liverpool Echo cikke klubtársai közül elsőként Hugo Ekitike, a Liverpool francia támadója állt ki mellette, miután a magyar csapatkapitány a szurkolóknak megüzente, mit érez egy nappal a meccs után.

Szoboszlai Dominik sem értette, mi történt a végjátékban Fotó: Mirkó István
Szoboszlai Dominik sem értette, mi történt a végjátékban
Fotó: Mirkó István

Szoboszlai remeklése is kevés volt

Az ír-magyar találkozó biztatóan indult: Szoboszlai gólpasszt adott Lukács Dánielnek, majd Kerkez Milos előkészítése után Varga Barnabás szerzett bombagólt. A válogatott 2-1-es előnnyel vonult szünetre, ám a második félidő rémálommá vált. A hajrában 16 perc alatt két ír gól is született, a másodikkal Parrott a 96. percben végleg megsemmisítette a magyar világbajnoki reményeket. A Liverpool Echo emlékezteti rá az olvasóit, hogy Szoboszlai a lefújás után a gyepen maradt, és láthatóan összeroppant a csalódástól.

A magyar csapatkapitány másnap egy érzelmes bejegyzésben beszélt arról, hogy mennyire fájó számára a vereség. Úgy fogalmazott, nagyon szerettek volna örömet szerezni a magyar szurkolóknak, akik minden körülmény között a csapat mellett állnak.

Hangsúlyozta, hogy csapatkapitányként különösen nehéz számára a kudarc, ugyanakkor végtelenül büszke minden játékosra és stábtagra. Azt is egyértelművé tette, hogy a válogatott tartozik a magyar embereknek – és saját magának is – egy világbajnoksággal, ezért a munka azonnal újraindult.

Ekitike üzent először, a Liverpool öltözője összezárt

A Liverpool Echo kiemeli, hogy a poszt alá elsőként Hugo Ekitike reagált. „Mindig büszke vagyok rád, testvérem” — írta a francia támadó.

firo: 22.10.2025, Football, Football, UEFA Champions League, CL, CHL, Season 2025/2026, 3. matchday, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 Dominik Szoboszlai of Liverpool FC (L) talks to Hugo Ekitike of Liverpool FC (Photo by Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ekitiké és Szoboszlai egyaránt a Liverpool erősségei közé tartoznak idén
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A támogatók sorra érkeztek a Liverpool keretéből is: Konaté, Curtis Jones, Gravenberch és Robertson is kedveléssel vagy kommenttel mutatta ki együttérzését. A brit lap szerint ez jól mutatja, milyen erős a Liverpool öltözőjének kohéziója, és milyen tisztelet övezi a magyar középpályást.

A klub támasza lehet a talpra állásban

Arne Slot vezetőedző korábban is többször méltatta Szoboszlai teljesítményét, hangsúlyozva, hogy a magyar játékos a szezon egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítménnyel előrukkoló futballistája. A holland edző szerint Szoboszlai nemcsak technikailag, hanem mezőnymunkájával is kiemelkedik.

A Liverpool Echo szerint most a klub támogatása kulcsfontosságú lehet abban, hogy a magyar játékos gyorsan túllépjen a válogatott kudarcán.

A magyar csapatkapitány világossá tette: nem torpan meg a vereség ellenére. Úgy fogalmazott, a munka újraindult, és elszántan dolgozik tovább Magyarországért. A liverpooli hírportál szerint Szoboszlai természetesen ott lesz a Nottingham Forest elleni keretben, és bíznak benne, hogy az eddigi formájával segíti majd a csapatot.

