A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban szerepelt, ahogy a Real Madridnál Arda Güler is.

Szoboszlai Dominik ismét világklasszis teljesítményt nyújtott

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai vagy Güler volt a jobb?

A sajtó már a meccs előtt úgy vezette fel Liverpool-Real Madrid BL-meccset, mint a két sztár csatáját, akinek egy korábbi balhéjuktól volt hangos márciusban az futballvilág. Erről ide kattintva olvashatnak részletesen.

Arda Güler x Szoboszlai 🔥⚔️ pic.twitter.com/aaXdDLjyKi — Arda (@kingbeofguler) November 4, 2025

Azóta először találkozott a pályán a két focista, Szoboszlai Dominik csattanó választ adott a kettejük rivalizálására. A 61. percben egy szabadrúgás után tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt.

És ha ez még nem lenne elég, Szoboszlai sokkal jobb értékeléseket is kapott, mint a török, ami nem is meglepő, mert sokkal jobban is játszott, mint a riválisa.

Szoboszlai answered Arda Guler IG post on the pitch pic.twitter.com/OuZXBuk9Cv — Berneese (@theberneese) November 4, 2025

A meccskeret másik liverpooli magyarja, Kerkez Milos a 88. percben lépett pályára.