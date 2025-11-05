Live
Újabb fantasztikus estén van túl a magyar válogatott csapatkapitánya. Mint ismert, a Liverpool Szoboszlai Dominik átadása után született góllal 1-0-ra legyőzte a Real Madridot hazai pályán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójának keddi játéknapján. A magyar sztár egyértelműen ismét a Liverpool egyik legjobbja volt, így a pályán üzent Arda Gülernek a korábbi balhék után.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban szerepelt, ahogy a Real Madridnál Arda Güler is.

Szoboszlai Dominik ismét világklasszis teljesítményt nyújtott
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai vagy Güler volt a jobb?

A sajtó már a meccs előtt úgy vezette fel Liverpool-Real Madrid BL-meccset, mint a két sztár csatáját, akinek egy korábbi balhéjuktól volt hangos márciusban az futballvilág. Erről ide kattintva olvashatnak részletesen. 

Azóta először találkozott a pályán a két focista, Szoboszlai Dominik csattanó választ adott a kettejük rivalizálására. A 61. percben egy szabadrúgás után tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt.

És ha ez még nem lenne elég, Szoboszlai sokkal jobb értékeléseket is kapott, mint a török, ami nem is meglepő, mert sokkal jobban is játszott, mint a riválisa.

A meccskeret másik liverpooli magyarja, Kerkez Milos a 88. percben lépett pályára.

A szenzációsan játszó Szoboszlai vezérletével a Liverpool megnyerte az év meccsét

