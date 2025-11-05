A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban szerepelt, ahogy a Real Madridnál Arda Güler is.
Szoboszlai vagy Güler volt a jobb?
A sajtó már a meccs előtt úgy vezette fel Liverpool-Real Madrid BL-meccset, mint a két sztár csatáját, akinek egy korábbi balhéjuktól volt hangos márciusban az futballvilág. Erről ide kattintva olvashatnak részletesen.
Azóta először találkozott a pályán a két focista, Szoboszlai Dominik csattanó választ adott a kettejük rivalizálására. A 61. percben egy szabadrúgás után tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt.
És ha ez még nem lenne elég, Szoboszlai sokkal jobb értékeléseket is kapott, mint a török, ami nem is meglepő, mert sokkal jobban is játszott, mint a riválisa.
A meccskeret másik liverpooli magyarja, Kerkez Milos a 88. percben lépett pályára.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!