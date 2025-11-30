Tizenkét forduló után mindössze a 12. helyen áll a Liverpool a Premier League-ben, így nem meglepetés, hogy Arne Slot edző jövője komolyan megkérdőjeleződött, és már az utódjairól megy a találgatás. Ma délután (15.05) a 17. helyezett West Ham United ellen kötelező a győzelem Szoboszlai Dominik együttesének.

Szoboszlai Dominik pótolhatatlan a Liverpoolban az angolok szerint, és már Mohamed Szalah sincs előtte a kanadai táblázaton. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mint beszámoltunk róla, Angliában aggódnak a magyar középpályás miatt, akit az eltiltás veszélye fenyeget: Szoboszlainak már van négy sárga lapja az idényben, az ötödik után ki kell hagynia egy meccset. A Thisisanfield.com szerint azonban Szoboszlai már pótolhatatlan a Liverpool számára.

Szoboszlai és Szalah a Liverpool legeredményesebb játékosai

A Szoboszlai kulcsszerepét kiemelő angliai véleményre reflektált a Magyar Nemzet cikke, amelyben kiemelték, hogy a magyar játékos jelenleg a Liverpool legeredményesebb játékosa Mohamed Szalah mellett, ami a gólok és gólpasszok összességét illeti (vagyis a kanadai táblázaton).

A Liverpool idénybeli kanadai táblázatának élmezőnye:

Szoboszlai Dominik 3 gól + 5 gólpassz, 8 pont

Mohamed Szalah 5+3, 8

Hugo Ekitiké 6+1, 7

Cody Gakpo 4+3, 7

Ryan Gravenberch 3+2, 5

Federico Chiesa 2+3, 5

Ez meglepetés lehet sokaknak, hiszen mind a mai napig főleg Szoboszlai munkabírását, futómennyiségét emelik ki, de közben szépen csendben a gólokkal és gólpasszokkal sem marad már adós többé. Ráadásul Szoboszlai most úgy áll a Liverpool kanadai táblázatának az élén Szalah mellett, hogy az egyiptomi támadóval ellentétben sokszor a védelemben, a jobbhátvéd pozíciójában kell bizonyítania.

Szoboszlai válasza a kritikákra – hol vagy Carragher?

Emlékezhetünk rá, hogy az előző idényben Szoboszlai rengeteg kritikát kapott azért, mert a tízes pozícióban nem mutatott elég kreativitást, nem lőtt elég gólt és nem adott elég gólpasszt. Ennek a véleménynek a szószólója a Liverpool korábbi legendás védője, Jamie Carragher volt.

– Nem én vagyok Szoboszlai legnagyobb rajongója, de azt el kell ismerni, hogy rendkívül atletikus játékos. Azonban ő a Liverpool tízese, az emberek mégis mindig arról beszélnek vele kapcsolatban, hogy nagyszerű a labda nélküli játéka. Én is tudom, hogy óriási munkát végez a csapat számára, de közben arra gondolok, hogy ő csapat tízese, miközben csak három gólja van – mondta Carragher a magyar középpályásról még februárban.

Szoboszlai az előző idényben 49 tétmeccsen 8 gólt és 9 gólpasszt jegyzett a Liverpoolban, most viszont még csak november vége van, és 18 mérkőzés után máris van 3 gólja és 5 gólpassza.