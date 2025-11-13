Live
A Liverpool és a Real Madrid is érdeklődik a PSG portugál BL-győztes középpályása, Vitinha iránt. Ez Szoboszlai Dominik sorsát komolyan befolyásolhatja, hiszen a Liverpool szerződést hosszabbítana vele, a Real Madrid őt is figyeli, Vitinha pedig hasonló poszton bevethető, mint ő.

A spanyol Fichajes.net sportoldal érdekes információt közölt: a lap szerint a Liverpool és a Real Madrid licitháborúba kezdhet egymással a Paris Saint-Germain portugál középpályása, Vitinha leigazolásáért. A PSG BL-győztes alapembere hasonló szerepben is bevethető, mint Szoboszlai Dominik, aki jelenleg a Liverpool legjobbja, és a Real Madrid is érdeklődik iránta.

A PSG középpályása, Vitinha lehet Szoboszlai riválisa
A PSG középpályása, Vitinha lehet Szoboszlai riválisa. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az elmúlt napokban arról lehetett hallani, hogy Szoboszlai kiváló teljesítményére a Real Madrid és a Manchester City is felfigyelt. Ebből a szempontból kifejezetten érdekes az a hír, miszerint a Liverpool és a Real is le akarja igazolni Vitinhát a PSG-ből, írja a Magyar Nemzet.

A spanyol sportoldal, Fichajes.net szerint a Real Madrid és a Liverpool licitháborúra készül egymással a 25 éves Vitinha leigazolásáért, a PSG pedig akár 130 millió eurót is elkérhet a középpályásért, aki kulcsjátékos volt a párizsiak idei BL-győzelmében.

Vitinha lehet Szoboszlai alternatívája?

Azt írják Vitinháról, hogy a Real Madrid és a Liverpool is azért akarja, mert olyasvalakire van szükségük, aki képes irányítani a játék tempóját, higgadtságot és technikai minőséget is hoz a pálya közepén. 

Ez a jellemzés egy az egyben ráhúzható Szoboszlai Dominikre is.

Mivel az elmúlt napokban felröppent a hír, hogy a Real Madrid megvenné Szoboszlait a Liverpooltól, az sem elképzelhetetlen, hogy az angol klub már B-tervet fontolgat, ha a magyar játékos nem hosszabbítana szerződést, hanem inkább gyerekkora kedvenc klubjába távozna. A Real pedig szintén mérlegelhet Vitinha és Szoboszlai között. A két játékos jövője összefüggésben is lehet egymással.

 

 

