Szoboszlai Dominik mellett Florian Wirtz játékát is ki lehetett emelni a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzésen a gólszerzőn kívül persze. A Liverpool nem sokáig pihenhetett a sikere után, vasárnap már Premier League-rangadó vár a bajnokra a Manchester City otthonában. A találkozó előtti sajtótájékoztatón Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője azt mondta, ahogy a Magyar Nemzet kiszúrta: „Florian most a bal oldalon játszott. De biztosan mondhatom, hogy ha nem is mostani szezonban, de később a Liverpool középpályáján is remek teljesítményt fog nyújtani... Számomra az egyetlen kihívás az, hogy biztosítsam számára, hogy tízesként vagy szélsőként a tizenhatoson környékén megtalálják a csapattársak labdával. Ha ez megtörténik, akkor ő mindig különleges dolgot fog produkálni.”

Szoboszlai és Wirtz is remekül játszottak a Real Madrid ellen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai mellé szeretne Wirtz felzárkózni?

A német válogatott játékos a Liverpool hivatalos oldalának szombaton azt mondta: „Először is élveztem a játékot, mert nem voltam biztos benne, hogy pályára léphetek, ezért örültem, hogy játszhatok (a Real ellen – a szerk). Csak azt a pozíciót töltöm be, amit a menedzser szeretne. Természetesen ismerem ezt a pozíciót, de középen, a 10-es pozícióban vagy a bal oldalon is tudok játszani, és mindig igyekszem a legjobbat kihozni magamból, hogy fontos tagja legyek a csapatnak. Úgy gondolom, hogy máris jó kapcsolatom van a csapattársaimmal a pályán. Természetesen a számok még nem állnak jól, de minden mérkőzésen igyekszem a legjobbat kihozni magamból – ezt mindig is így tettem –, és örülök, hogy tudok néhány lehetőséget kialakítani. Remélem, hogy a következő hetekben és hónapokban több gólt tudunk szerezni, de én csak igyekszem a erősségeimmel segíteni a csapatot.”