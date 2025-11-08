Live
A labdarúgó Bajnokok Ligájában legutóbb a Liverpool hazai pályán a Real Madridot verte meg 1-0-ra. A meccsen az egyik, ha nem a legjobb a gólpasszt adó Szoboszlai Dominik volt, ugyanakkor ezúttal Florian Wirtz játékára sem lehetett panasz. A német válogatott focista most a klub honlapjának nyilatkozott a mérkőzésről és a céljairól.

Szoboszlai Dominik mellett Florian Wirtz játékát is ki lehetett emelni a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzésen a gólszerzőn kívül persze. A Liverpool nem sokáig pihenhetett a sikere után, vasárnap már Premier League-rangadó vár a bajnokra a Manchester City otthonában. A találkozó előtti sajtótájékoztatón Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője azt mondta, ahogy a Magyar Nemzet kiszúrta: „Florian most a bal oldalon játszott. De biztosan mondhatom, hogy ha nem is mostani szezonban, de később a Liverpool középpályáján is remek teljesítményt fog nyújtani... Számomra az egyetlen kihívás az, hogy biztosítsam számára, hogy tízesként vagy szélsőként a tizenhatoson környékén megtalálják a csapattársak labdával. Ha ez megtörténik, akkor ő mindig különleges dolgot fog produkálni.”

(L-R back row) Liverpool's Georgian goalkeeper #25 Giorgi Mamardashvili, Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike, Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk, Liverpool's French defender #05 Ibrahima Konate, Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai and Liverpool's Dutch midfielder #38 Ryan Gravenberch, (L-R front row) Liverpool's Northern Irish defender #12 Conor Bradley, Liverpool's Scottish defender #26 Andrew Robertson, Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister, Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah pose for a team photo ahead of kick-off in the UEFA Champions League, league phase football match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on November 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai és Wirtz is remekül játszottak a Real Madrid ellen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai mellé szeretne Wirtz felzárkózni?

A német válogatott játékos a Liverpool hivatalos oldalának szombaton azt mondta: „Először is élveztem a játékot, mert nem voltam biztos benne, hogy pályára léphetek, ezért örültem, hogy játszhatok (a Real ellen – a szerk). Csak azt a pozíciót töltöm be, amit a menedzser szeretne. Természetesen ismerem ezt a pozíciót, de középen, a 10-es pozícióban vagy a bal oldalon is tudok játszani, és mindig igyekszem a legjobbat kihozni magamból, hogy fontos tagja legyek a csapatnak. Úgy gondolom, hogy máris jó kapcsolatom van a csapattársaimmal a pályán. Természetesen a számok még nem állnak jól, de minden mérkőzésen igyekszem a legjobbat kihozni magamból – ezt mindig is így tettem –, és örülök, hogy tudok néhány lehetőséget kialakítani. Remélem, hogy a következő hetekben és hónapokban több gólt tudunk szerezni, de én csak igyekszem a erősségeimmel segíteni a csapatot.”

 

