Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya szerint Florian Wirtz liverpooli csapattársai, többek között Szoboszlai Dominik, jelentős szerepet játszottak abban, hogy a játékos nyári átigazolása óta nehezen boldogult az Anfieldben. Wirtz nagy felhajtás közepette érkezett a csapathoz, miután a Liverpool akkor klubrekordnak számító 116 millió fontot fizetett a német középpályásért, hogy a Bayer Leverkusentől a Premier League-be hozza.

Részben Szoboszlai és társai a hibásak a német szövetségi kapitány szerint Wirtz rossz játékáért

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai és a többiek tehetnek mindenről?

Az angol élvonalba érkezése óta azonban Wirtz nehezen találja a helyét, 11 bajnoki mérkőzésén sem sikerült gólt szereznie vagy gólpasszt adnia. A 22 éves játékos óriási ára miatt teljesítményét a legszigorúbb kritika alá vetik, de Wirtz nem tudott kiemelkedni a legutóbbi, Manchester City elleni 3-0-s vereség alkalmával sem. Nagelsmann azonban, aki alatt Wirtz sokat szerepel a válogatottban, arra kérte a kritikusokat, hogy legyenek megértőbbek a középpályás kissé bizonytalan helyzetével kapcsolatban a Liverpoolban, és ezzel finoman Slotra célzott.

„Őszintén szólva, az egész helyzet nem könnyíti meg a dolgát” – mondta Nagelsmann az első sajtótájékoztatóján a világbajnoki selejtezők előtt. „Az egész klub nem olyan stabil ebben az évben, mint tavaly volt. Sokkal nehezebb beilleszkedni a csapatba most. Ha megnézzük a City elleni mérkőzést, ők voltak a rosszabb csapat a 90 perc alatt. Így Flo-nak is nehéz volt igazán nagy hatást gyakorolni. Az általános helyzet olyan, hogy egy kicsit több időre van szüksége, ami normális, és ezt más játékosoknál is láthatjuk, akik szintén az angol Premier League-be igazolnak.” Nagelsmann hangsúlyozta azt is, hogy fontos, hogy Wirtz csapattársai kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyeket ő teremt számukra.

„Mindannyian tudjuk, mire képes, és teljesen normális, hogy egy ilyen korú játékosnak van egy kis formahanyatlása” – folytatta Nagelsmann. „Nem várhatjuk el tőle, hogy három évig egyenletesen teljesítsen. Ehelyett mindannyiunknak támogatnunk kell őt egy kicsit, hogy itt kitisztítsa a fejét, és akkor talán a Liverpool is segíthetne neki azzal, hogy kihasználja az általa teremtett lehetőségeket. Ez egy ötlet lehetne, mert ő valóban teremt néhány helyzetet, csakhogy valahogy nem szeretnek lőni ezekből a helyzetekből. Ez is része az igazságnak.”