Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A meccs után Szoboszlai Dominikék megajándékozták az Örményországba elutazó magyar szurkolókat, legalábbis a legszerencsésebbeket.

Ami a meccset illeti, a nemzeti együttes Szoboszlai Dominik gólpassza után Varga Barnabás fejesével szerzett vezetést a 33. percben, a második félidőben pedig megőrizte minimális előnyét.

Szoboszlaiék különleges ajándékkal lepték meg a szurkolókat
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Mi lett Szoboszlaiék mezével?

A találkozó után a magyar válogatott játékosai 

a mezeikkel köszönték meg a szurkolást az Örményországba is elutazó fanatikusoknak. A legszerencsésebbek tehát az utazás és a mérkőzés jelentette élmény mellett egy életre szóló relikviával is gazdagodtak.

A magyarok vasárnap 15 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában, a mérkőzésnek komoly tétje lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.

