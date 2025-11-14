Ami a meccset illeti, a nemzeti együttes Szoboszlai Dominik gólpassza után Varga Barnabás fejesével szerzett vezetést a 33. percben, a második félidőben pedig megőrizte minimális előnyét.
Mi lett Szoboszlaiék mezével?
A találkozó után a magyar válogatott játékosai
a mezeikkel köszönték meg a szurkolást az Örményországba is elutazó fanatikusoknak. A legszerencsésebbek tehát az utazás és a mérkőzés jelentette élmény mellett egy életre szóló relikviával is gazdagodtak.
A magyarok vasárnap 15 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában, a mérkőzésnek komoly tétje lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.
