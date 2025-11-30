A címvédő liverpooliak a jó szezonkezdés után szeptember végén komoly hullámvölgybe kerültek, melyből azóta sem tudtak kimászni. Noha Szoboszlaiéknak volt egy-két jobb meccsük azóta, de 12 tétmérkőzésből kilencet elveszítettek. A címvédő a vasárnap délutáni találkozót három súlyos vereséggel a háta mögött várja, ugyanis miután a bajnokságban a Manchester Citytől és Nottingham Foresttől egyaránt 3-0-ra kikapott, szerdán a Bajnokok Ligájában a PSV Eindhoventől szenvedett 4-1-es vereséget.

Szoboszlaiékon egyre nagyobb a nyomás

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlaiék edzője nem aggódik

Arne Slot a BL-vereség után úgy nyilatkozott, nem érzi veszélyben az állását. A holland tréner azt viszont elismerte, hogy a nyomás folyamatosan nő rajta és az együttesén.

Mindig nagy a nyomás egy topklubnál, de akkor még nagyobb, ha több meccset veszítesz el annál, amihez a csapat, a játékosok, vagy az edző hozzászokott

– mondta Slot, hozzátéve, hogy az előző szezonban is volt rajtuk nyomás, igaz, másfajta, mivel most ez a sok vereség miatt van. „Nem tehetünk mást, minthogy küzdünk és próbálunk javulni, ezen vagyunk mindannyian.”

A feszültség tehát egyre csak nő az angol bajnok körül, mivel minden versenysorozatot figyelembe véve a legutóbbi 12 mérkőzéséből a szerdai volt a kilencedik vereség, ami az 1953/54-es idény óta a klub legrosszabb tizenkét mérkőzéses sorozata. Nem mellékesen a Liverpool sorozatban harmadszor kapott ki három góllal, s nemcsak a BL-ben szerénykedik a középmezőnyben, hanem a Premier League-ben is csupán a 12. helyen áll.

A Liverpool ebben a szezonban már három hazai tétmeccsét veszítette el legalább három góllal – hasonlóra utoljára 96 éve, az 1929-30-as idényben volt példa, ráadásul a Vörösök már most annyiszor buktak az Anfielden, mint Jürgen Klopp irányítása alatt 238 meccsen.

Arne Slot egyelőre nem aggódik azon, hogy nem lesz munkája

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpoolnak nem segít a feszített menetrend, ugyanakkor a hétvégén papíron könnyeb riválissal találkozik, a West Ham United ugyanis csak a 17. a tabellán. Az viszont nem lehet megnyugtató Szoboszlaiéknak, hogy a londoniak eddigi 11 pontjukból hetet a legutóbbi három fordulóban gyűjtöttek. A Liverpool vesszőfutásának árnyékában magyar szempontból fontos részlet, hogy Szoboszlai Dominik szerdán megszerezte a klub 500. gólját a legrangosabb európai kupasorozatban.