Magyarország-Írország

Marco Rossi bejelentése mindent megváltoztat a sorsdöntő vb-selejtező előtt

Szoboszlai Dominik nemcsak a magyar válogatott kulcsembere, hanem jelen pillanatban a Premier League-ben szereplő Liverpool legjobb formában lévő játékosa. Szoboszlai az idei szezonban kiemelkedik az angol csapatból, játékával pedig már felkeltette a Real Madrid érdeklődését is.

Szoboszlai Dominiknek kiemelkedő szezonja van. A magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya a Liverpool minden szezonbeli bajnoki mérkőzését végigjátszotta és a Bajnokok Ligájában minden lehetséges percet a pályán töltött. 

firo: 22.10.2025, Football, Football, UEFA Champions League, CL, CHL, Season 2025/2026, 3rd matchday, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 Dominik Szoboszlai, Liverpool jubilation after goal to 1:5 (Photo by Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szoboszlai Dominik a szezon legjobb játékosa a Liverpool csapatában
Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Szoboszlai a Real Madrid ellen megnyert Bajnokok Ligája-meccsen is a Liverpool egy legjobbja volt, az egyik szaklaptól 10-es osztályzatot kapott a találkozó után, Virgil van Dijk pedig világklasszisnak nevezte a magyar középpályást. 

A Real Madrid edzőjének Szoboszlai kell

Szoboszlai Dominik kulcsember a Liverpool együttesében, Arne Slot vezetőedző nemrég 100 milliós játékosnak nevezete a magyar középpályást, aki már a Manchester City és a Real Madrid érdeklődését is felkeltette. 

A Football Insider podcastműsorában a minap arról beszéltek, hogy Xabi Alonso, a Real Madrid edzője Szoboszlaival szeretné megerősíteni csapata középpályáját, mert ő lehet a kulcs a további sikerekhez. 

A Liverpool azonban eltökélt abban, hogy megtartsa Szoboszlait, és nem hajlandó meghallgatni a Real Madrid ajánlatát a magyar középpályásáért. 

Dominik Szoboszlai of Liverpool battles with Vinicius Junior of Real Madrid during the UEFA Champions League match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, England, on November 4, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik parádésan futballozott a Real Madrid ellen
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A podcastműsorban kiemelték, hogy Arne Slot kulcsemberként számol Szoboszlaival, a Real Madrid érdeklődése miatt pedig szeretnének mihamarabb tárgyalásokat kezdeményezni a magyar középpályás 2028-ban lejáró szerződésének meghosszabbításával kapcsolatban. 

A műsorban hangsúlyozták, hogy Liverpoolban Szoboszlai köré szeretnék építeni a jövő csapatát, az új szerződésével pedig jutalmazni szeretnék a kiemelkedő teljesítményét. 

