Szoboszlai Dominiknek kiemelkedő szezonja van. A magyar válogatott 25 éves csapatkapitánya a Liverpool minden szezonbeli bajnoki mérkőzését végigjátszotta és a Bajnokok Ligájában minden lehetséges percet a pályán töltött.

Szoboszlai Dominik a szezon legjobb játékosa a Liverpool csapatában

Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Szoboszlai a Real Madrid ellen megnyert Bajnokok Ligája-meccsen is a Liverpool egy legjobbja volt, az egyik szaklaptól 10-es osztályzatot kapott a találkozó után, Virgil van Dijk pedig világklasszisnak nevezte a magyar középpályást.

A Real Madrid edzőjének Szoboszlai kell

Szoboszlai Dominik kulcsember a Liverpool együttesében, Arne Slot vezetőedző nemrég 100 milliós játékosnak nevezete a magyar középpályást, aki már a Manchester City és a Real Madrid érdeklődését is felkeltette.

A Football Insider podcastműsorában a minap arról beszéltek, hogy Xabi Alonso, a Real Madrid edzője Szoboszlaival szeretné megerősíteni csapata középpályáját, mert ő lehet a kulcs a további sikerekhez.

A Liverpool azonban eltökélt abban, hogy megtartsa Szoboszlait, és nem hajlandó meghallgatni a Real Madrid ajánlatát a magyar középpályásáért.

Szoboszlai Dominik parádésan futballozott a Real Madrid ellen

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A podcastműsorban kiemelték, hogy Arne Slot kulcsemberként számol Szoboszlaival, a Real Madrid érdeklődése miatt pedig szeretnének mihamarabb tárgyalásokat kezdeményezni a magyar középpályás 2028-ban lejáró szerződésének meghosszabbításával kapcsolatban.

A műsorban hangsúlyozták, hogy Liverpoolban Szoboszlai köré szeretnék építeni a jövő csapatát, az új szerződésével pedig jutalmazni szeretnék a kiemelkedő teljesítményét.