A magyar válogatottra sorsdöntő hét várt: előbb Örményországban hozta a kötelezőt, majd Budapesten Írország válogatottjától drámai meccsen, 3–2-re kikapott. Valóra vált a legszörnyűbb rémálom. Sokan próbálják elemezni a történteket, így teszünk mi is a Szpíker Korner legfrissebb adásában.

Jár az újabb esély Marco Rossinak? Kiderül a Szpíker Korner legújabb adásából

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Szpíker Korner fontos kérdése: mi történt az írek ellen?

„Mindig az utolsó perces dolgok a legrosszabbak. Ha győzöl, az mondjuk nem rossz, mint láttuk, hogy dobálták magukat hasra az ellenfél játékosai, mi meg összecsuklottunk. Hát ez a futballnak meg a sportnak valahol a szépsége. Az egyik oldalon szépség, a másikon tragédia… Mindenki meg akarta tenni a maximumot, az ellenfél is, most ez így jött ki” – mondta Csank János, akivel legutóbb vb-pótselejtezőn szerepelt a magyar csapat.

„Világbajnoki részvételre nem volt reális esélyünk egyik sorozatban sem. Most igen. Nemcsak azért, mert az utolsó meccsen nekünk egy döntetlen is elég lett volna, hanem ki merem mondani, ez a mostani magyar válogatott egy jó csapat. Tehát hogyha fölsoroljuk ezt a tizenegyet, én nem látok benne hibapontot. Egy jó közösség, nemzetközi klasszisokkal” – tette hozzá Novák Miklós és adódik a kérdés, 2–1-es vezetésnél miért nem tettünk többet a harmadik gólért.

Rossi cseréi nem sültek el jól vagy csak nem volt szerencsénk?

Olyan forgatókönyvet vett a meccs, amiből már csak mi jöhettünk ki rosszul és kérdés, miért jött be két, újoncnak tekinthető játékos az utolsó percekben.

„Mindig tisztelni kell az ellenfelet nyilvánvalóan, de van egy határ, leunalmasítottuk a magunk játékát” – mondta Csank János, aki elárulta a jugók elleni pótselejtezőről, hogy Urbán Flóriánt nem merte kezdetni az Üllői úton, mert a Fradi-szurkolók szidták.

Kapjon újabb esélyt Marco Rossi?

Az olasz szakember két vb-selejtezőn volt már a válogatott kapitánya, kérdés, hogy jár-e neki egy harmadik is, ami még senkinek sem adatott meg magyar kapitányként, Igaz, Marco Rossi messze nem érdemtelenül jutott el idáig, így erre bőven van esélye.

„Ilyen kapitány még nem volt Magyarországon, akit így ünnepelt a közönség. Én azt mondanám, hogy most azért, mert ez nem sikerült, furcsa lenne, ha ilyen hirtelen mélybe löknék” – mondta Csank János.

Azért vagyok edző, hogy minden helyzetben tudjam a következő lépést

- tette hozzá.