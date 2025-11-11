A magyar válogatottra sorsdöntő hét vár: előbb Örményországban, majd Budapesten Írország ellen lép pályára, reményeink szerint pedig ezt követően lehet majd készülni a világbajnoki pótselejtezőkre. A Szpíker Korner adásában a legutóbb világbajnokságon járt válogatott korábbi csapatkapitánya, Nagy Antal elmondta, hogy szerinte a mostani csapat nem másolja őket – azaz csoportgyőztesként nem jutnak ki, de a pótselejtező meglesz.

A Szpíker Korner adásából kiderül, mit vár Nagy Antal Szoboszlai Dominikéktól

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A Szpíker Korner első fontosabb kérdése: meglesz a pótselejtező?

Ha Örményországban nyerünk és Portugália nyer Dublinban, akkor akár már csütörtökön is biztos pótseletezősök lehetünk, de volt már több olyan alkalom, amikor a csapat nehezen vette a „kötelezőnek” nevezett akadályokat. Nagy Antal elmondta, nagyon szeretné, ha Szoboszlai Dominik már átvenné tőle a stafétát, azaz ne ő legyen az utolsó világbajnoki csapatkapitány.

„Azt mondta nekem, könnyedén menni fog. Mondtam neki, hogy Dzsudzsák Balázs 12 évvel ezelőtt ugyanezt mondta, ne felejtsd el. Ha mostanában találkoznék Dominikkel, akkor elmondanám neki, hogy nem hiszed el, már elment négy év, már lassan nyolc év. Úgyhogy jó lenne, ha nem halogatnád ezt a megígért váltást. Én örülnék a legjobban neki, ha végre kijutnánk egy vb-re. Én még mindig azt mondom, hogy nem ebből a csoportból való továbbjutás lesz a nehéz, hanem majd a póselejtező” – mondta Nagy Antal.

Mi lesz a Fradival?

A Ferencváros öt válogatott játékost ad a magyar csapatnak, olyanokat, akik az Európa-ligában menetelnek, ugyanis a Fradi féltávnál harmadik az El tabelláján. És mindezt úgy érte el, hogy nem szerencsével nyert, hanem tényleg jobb volt a legyőzött ellenfeleinél. Az NB I-ben a ZTE ellen becsúszott vereség után a Kazincbarcika ellen már tudott javítani Robbie Keane csapata. Szakértőink szerint az lenne az igazán nagy szám, ha a Fradi jövőre is így állna az El-ben.