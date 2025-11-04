A Szpíker Korner visszatért, az első adásban rögtön sok érdekes téma volt. Szóba került Szoboszlai Dominik, a Liverpool, az NB I és természetesen a Ferencváros és az Újpest is, valamint két válogatott szövetségi kapitánya is.

A Szpíker Korner első fontosabb témája a Fradi szereplése volt

A Szpíker Korner első fontosabb kérdése: hogy fordulhatna elő, hogy ne a Fradi legyen a bajnok?

A válasz egyszerű: szinte biztosan csak abban az esetben, ha tavaszig is „elhúzódik” a kettős vagy hármas terhelés. Azaz a Fradi a bajnokság mellett az Európa-ligában és a hazai kupában is érintett marad a tavaszi hónapokig. Ebben az esetben újra a Paks vagy a Puskás Akadémia lehetne veszélyes Robbie Keane csapatára.

Mikor indulhat meg felfelé a Liverpool?

Liverpoolban, egy bajnokcsapatnál nem fér bele a kapkodás, nem lehet elküldeni az edzőt négy vesztes bajnoki után, de kérdés, mire megy majd Szoboszlai Dominik csapata hat nap alatt előbb a Real Madrid, majd a Manchester City ellen. Egy biztos, Szoboszlain nem múlik majd semmi, hiszen a Liverpool legjobb játékosa, többször volt a meccs embere és a csapat igaz vezére. Szerintünk nem kizárt, hogy újra játszik majd a védelemben és az sem, hogy a közeljövőben már rákerül majd a kapitányi karszalag.

Szoboszlai Dominik Liverpool új vezére

Kiket hívhat be Marco Rossi?

Ezt a témát is érintettük, hiszen hamarosan világbajnoki selejtezőkön előbb Örményországban, majd Írország ellen hazai pályán játszik majd Marco Rossi csapata. A magyar válogatott kerethirdetésére kedden került sor, de kik lehetnek újak? Hirtelen nem tudtunk sok nevet bedobni, de így is akad pár poszt, ahol komoly döntést kell majd meghoznia a kapitánynak.

