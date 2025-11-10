Az elmúlt évek FTC-edzői közül hárman is Oroszországban dolgoznak, és vasárnap ők ugyanazon a mérkőzésen voltak jelen. Végül Dejan Sztankovics örülhetett, hiszen a Szpartak Moszkva legyőzte Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba együttesét, az Ahmat Groznijt. A szerb szakember mégis dühösebben hagyta el a stadiont orosz kollégájánál, ehhez viszont az is kellett, hogy az őt kérdező riporter arról érdeklődjön, hogy Sztankovics miért kiabálta a „szégyen” szót a játékvezetőnek.

Az FTC-t korábban irányító Dejan Sztankovics a Szpartak Moszkva győzelme ellenére dühös volt a Sztanyiszlav Csercseszovék elleni orosz bajnoki után

Fotó: Csudai Sándor

Sztankovics kifakadt, Csercseszov odaszólt a Szpartaknak

„Nem mondtam ilyet, csupán megköszöntem a mérkőzést, nem tudom, miről beszélsz. Ez az egyetlen kérdésed, hogy mit mondtam a játékvezetőnek Milyen riporter vagy te?

Miért kérdezel ilyet? Miért provokálsz ezzel?

– idézte a Magyar Nemzet a Szpartak-edző szavait. – Értesz bármit is a futballhoz? Ha értenél, inkább a felállásról vagy a cserékről kéne kérdezned engem. De te és a társaid csak ilyenekről tudnak faggatni. Mégis mit akarsz?"

Sztankovics a kiborulása után a sajtótájékoztatót is kihagyta. Asszisztense, Nenad Szakics a játékvezetőt szidalmazta, ezt pedig az utána következő Sztanyiszlav Csercseszov sem hagyta szó nélkül.

„Gratulálok a Szpartaknak a győzelemhez, de

nem értem, miért kell minden mérkőzés lefújása után tajtékzania az edzői stábnak.

Ez méltatlan a Szpartakhoz, hadd végezze a játékvezető a munkáját nyugodtan" – összegzett az Ahmat Groznij exferencvárosi vezetőedzője.

Az orosz bajnokság idényének felénél a Szpartak Moszkva a 6., míg Csercseszov együttese a 11. helyen áll a tabellán.