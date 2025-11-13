Live
Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este 18 órától Örményország ellen játszik sorsdöntő vb-selejtezőt. Marco Rossi együttesét Jerevánba is rengeteg szurkoló kísérte el, a magyar drukkerek elképesztő hangulatot teremtettek az örmény fővárosban.

Az örmény fővárosba mintegy ezer magyar szurkoló utazott el, a drukkerek a közös vonulás után nagyjából két órával a kezdés előtt érkeztek meg a mérkőzés helyszínére.

Szenzációs hangulatot teremtettek Jerevánban a magyar szurkolók

A mintegy ezer magyar drukker szenzációs hangulatot teremtve vonult az örmény fővárosban. A válogatott szurkolói hangosan énekeltek, zúgott többek között a „Ria, ria, Hungária” rigmus a Carpathian Brigade vezérletével.

A mérkőzés előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyben ezúttal sem volt meglepetés. A szövetségi kapitány ismét úgy döntött, hogy a legerősebb kezdőjét küldi pályára a jereváni vb-selejtezőn.

Az örmény-magyar találkozó közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődik a 14 400 férőhelyes Vazgen Szargszjan Stadionban, a mérkőzést a spanyol José María Sánchez Martínez vezeti majd. Amennyiben a magyar válogatott legyőzi riválisát és a csoportelső portugálok is nyernek Írországban, akkor a nemzeti csapat bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyet az F csoportban.

Veszélyes lehet az örmény válogatott, nem szabad lebecsülni őket – videó
Elképesztő, hogyan fogadták Szoboszlai Dominikot Örményországban – videó
A válogatott visszatért a helyes útra, az örmények nem okozhatnak gondot

