Az örmény fővárosba mintegy ezer magyar szurkoló utazott el, a drukkerek a közös vonulás után nagyjából két órával a kezdés előtt érkeztek meg a mérkőzés helyszínére.

A magyar szurkolók Jerevánban is kitettek magukért

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Szenzációs hangulatot teremtettek Jerevánban a magyar szurkolók

A mintegy ezer magyar drukker szenzációs hangulatot teremtve vonult az örmény fővárosban. A válogatott szurkolói hangosan énekeltek, zúgott többek között a „Ria, ria, Hungária” rigmus a Carpathian Brigade vezérletével.

A mérkőzés előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyben ezúttal sem volt meglepetés. A szövetségi kapitány ismét úgy döntött, hogy a legerősebb kezdőjét küldi pályára a jereváni vb-selejtezőn.

Az örmény-magyar találkozó közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődik a 14 400 férőhelyes Vazgen Szargszjan Stadionban, a mérkőzést a spanyol José María Sánchez Martínez vezeti majd. Amennyiben a magyar válogatott legyőzi riválisát és a csoportelső portugálok is nyernek Írországban, akkor a nemzeti csapat bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyet az F csoportban.

